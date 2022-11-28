Женитьба и дети мотивируют жителей Башкирии оформлять ипотеку

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Молодые люди Башкирии не торопятся оседать, они путешествуют, «пробуют» жизнь в разных городах и часто меняют работу в поисках себя. Это не аномалия, а всеобщий тренд на легкость и мобильность, присущий поколению Z. Но рано или поздно у любого человека наступает момент, когда хочется пустить корни и обзавестись жильем, в том числе в ипотеку.

Судя по статистике сервиса недвижимости Домклик от Сбера, категория молодых заемщиков (25 – 30 лет) находится на третьем месте списка лидеров по числу и объему кредитов на жилье. Когда же приходит время для ипотеки – разбираемся с экспертами Домклик.

Нередко мужчин на ипотеку толкает новое семейное положение. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СЕМЬЯ КАК ТРИГГЕР

25-летний уфимец Ильдар женился этим летом и до этого времени, даже проживая вместе с будущей супругой, об ипотеке не задумывался. Но через несколько месяцев квартирный вопрос встал ребром – супруга решила, что новоиспеченной семье хватит мотаться по съемным квартирам. Сейчас Ильдар получил одобрение по ипотеке и подбирает жилье.

- 72% мужчин, берущих ипотеку, находятся в браке, - комментирует исполнительный директор, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Мария Ромчанова. - Фактически для мужчины семья является триггером, чтобы наконец приобрести свое жилье. Среди женщин, выступающих в роли заемщика, всего 49% находится в браке, то есть для них наличие семьи — не определяющий фактор.

В Башкирии чаще всего ипотеку берут в возрасте 35 – 45 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Судя по статистике Домклик по займам на жилье без господдержки, в Башкирии во всех возрастных группах ипотеку чаще берут мужчины, и на большую, чем женщины, сумму. Самая объемная доля всех ипотек приходится на категорию 35 – 45 лет. На втором месте – 30 – 35 лет, и третье место по количеству займов – у людей в возрасте 25 – 30 лет. Причем, в столице Башкирии – Уфе – ипотечное поведение женщин отличается. Они не торопятся покупать квартиру в кредит раньше 30 лет, не то что мужчины.

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ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ГОТОВНОСТИ К ИПОТЕКЕ

Если вы считаете, что уже наступил решающий момент и вы готовы приобрести собственное жилье в ипотеку – пробегитесь по нашему чек-листу, чтобы удостовериться, что у вас есть все необходимое для этого.

1. Стабильная работа. Или хотя бы профессия, которая не оставит без пропитания в случае форс-мажоров. Нужно понимать, что ипотека – продукт долгосрочный, а вносить платеж нужно каждый месяц.

2. Низкая кредитная нагрузка. Понятно, что ситуации бывают разные, но лучше, когда платежи за кредиты не превышают половину, а лучше – треть дохода. Иначе это чревато просрочками, в конце концов, у вас просто может не хватить денег на еду.

3. Достаточный уровень дохода. Не льстите себе, трезво оцените свои поступления и траты. Подсчитайте расходы на коммуналку, страховки, обслуживание машины, продукты, развлечения, одежду, отдых. Если у вас есть семья – зарплату учитывайте совокупную. Но не забывайте, что может появиться ребенок, доход снизится, а расходы с учетом ребенка – наоборот. К слову, в Сбербанке есть специальные льготные программы для молодых родителей. Интересно, что присмотреться к «Семейной ипотеке» есть смысл даже в том случае, если вы только готовитесь к пополнению в семье. По правилам этой программы, малыш должен успеть родиться до конца 2023 года. Если это соответствует вашим планам — можно, например, сначала взять ипотеку с господдержкой, а потом, после рождения ребенка, перейти на «Семейную».

Изучить все варианты ипотечных программ и прикинуть размер первоначального взноса, платежей и самого кредита можно с помощью ипотечного калькулятора сервиса Домклик.

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4. Накопления. В банках сейчас нет программ, где не требуется первоначальный взнос при оформлении ипотеки. К моменту, когда вы соберетесь покупать жилье в кредит, нужно накопить как минимум 10 – 15% от его стоимости. При расширении жилплощади в качестве первоначального взноса можно рассматривать имеющуюся недвижимость, которую можно продать.

5. Умение управлять расходами. Едва ли не самый важный пункт. Если вы склонны к импульсивным покупкам, забываете про даты регулярных платежей и не умеете грамотно планировать свои расходы – придется туго. Ипотека требует дисциплины.

В любом случае, рано или поздно у каждого возникает желание осесть, приобрести свою квартиру, которую можно обустраивать по своим правилам и в которой хватит места для всей семьи. И ипотека для этого – хороший инструмент.

Фото: Shutterstock

Освоить «науку жилищных займов» во всех подробностях поможет сервис недвижимости Домклик от Сбера. В журнале Домклик вы можете прочитать новости рынка недвижимости и найти полезные ответы на любые квартирные вопросы, в разделе «Купить» – подобрать жилье, а в «Ипотеке» – подходящую кредитную программу.

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