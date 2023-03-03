В башкирской столице широкий выбор шоу и вечеринок, которые можно посетить 8 марта. Фото: Бар-ресторан LOFT

На следующей неделе рабочая неделя будет поделена на две части: в среду будет выходной в честь Международного женского дня 8 марта. Многие клубы и рестораны в Уфе готовят специальную программу в честь первого весеннего праздника. Собрали самые интересные шоу-программы для милых дам, которые пройдут в популярных клубах и ресторанах башкирской столицы.

Самые популярные в Уфе рестораны и ночные клубы уже анонсировали вечеринки, приуроченные к 8 марта.

В «Максимилианс», например, планируется «День высоких каблуков, любимых платьев, красной помады и безудержного веселья». Шоу-программа будет греметь 7 и 8 марта, организаторы обещают много конкурсов, танцы и вообще, нацелены на «женскую революцию». Год назад в ресторане устроили зажигательное шоу с мужским стриптизом. В этом году обещают, что будет как минимум не хуже.

Вход – 300 рублей, но лучше забронировать столик заранее.

Для любителей не только смотреть, но и участвовать в шоу, есть возможность продемонстрировать свои творческие способности в караоке-баре.

В Уфе их достаточно много, но не везде есть собственная шоу-программа. Одно из таких мест – караоке-бар SOLOWAY в историческом центре Уфы. Организаторы вечеринок в этом заведении обещают обычный вечер в шоу с ведущим, музыкантами, танцорами и диджеями. Работает заведение до 5 часов утра. Столик тоже лучше забронировать заранее.

Все мероприятия рассчитаны на аудиторию строго 18+.

Для любителей шумных вечеринок в Уфе представлен широкий выбор заведений, где можно танцевать до утра Фото: караоке-бар SOLOWAY

Куда сходить на 8 марта в Уфе с семьей

Будут на 8 марта в 2023 году в Уфе и мероприятия для всей семьи. Их организуют, в основном, популярные в городе торговые центры.

Например, в ТЦ «Мега» с 14:00 начнется семейный праздник с активностями для детей и взрослых, а чуть позже в живую выступит группа Light Again. Организаторы обещают мастер-классы от стилистов и косметологов. Вход – свободный.

В ТЦ «Планета» также пройдет мероприятие с различными мастер-классами и подарками, а завершится праздник выступлением уфимской светской львицы Евгении Машко. Начало в 15:00, вход также свободный.

В РК «Огни Уфы» в банкетном зале «Веранда» пройдет «Девичник». Организаторы обещают мастер-классы по визажу, фотографии, моде, похудению, психологии и так далее. Правда, участие в этом мероприятии платное – 500 рублей с человека. Начало в 12:00.

КАК С БРОНЬЮ

В некоторых ресторанах Уфы уже сейчас все столики на праздничный вечер 8 марта забронированы. Чтобы посетить некоторые заведения озаботиться этим стоит уже сейчас. Например, в «Максимилианс» свободных столов было много.

- Столов свободных много, забронировать их можно на сайте. Депозит на заказ столика – 500 рублей с человека. То есть если за столиком четыре человека, то депозит составит 2 тысячи рублей. Потратить их можно на меню нашей кухни, - пояснили «КП-Уфа» в ресторане.

В другом популярном заведении Уфы, ресторане «Лофт» уже все столики на 8 марта оказались забронированы. Остались лишь места на танцполе, то есть расположиться опоздавшим с бронью гостям придется за барной стойкой.

- В прошлом году было так же, все столики забронировали за неделю до праздника, - отметили в ресторане.

Шоу-программы для милых дам предлагают как закрытые ночные клубы, так и популярные рестораны. Фото: «Максимилианс»

Сколько стоят букет на 8 марта в Уфе

К слову, в Уфе в последнее время набрал популярность сервис по доставке авторских букетов. Флористы обещают подобрать для каждой дамы уникальный красочный букет и доставить его в указанное время. На выбор предлагаются различные комбинации из нескольких сортов цветов. Наиболее популярные – тюльпаны, розы, ромашки.

Есть композиции из экзотических цветов вроде орхидеи или редких сортов, таких как черные или синие розы. Средняя стоимость подарочных букетов на 8 марта составляет около 3 тысяч рублей. Речь идет об авторских композициях из нескольких сортов цветов с оригинальной упаковкой. Можно найти и более скромные варианты, по стоимости такие букеты начинаются от 1,5 тысячи рублей. Доставка у многих салонов бывает бесплатная, но лучше уточнить это в каждом конкретном магазине.