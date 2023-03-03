Муж погибшей под колесами иномарки в Уфе женщины заявил, что прощает виновницу за смерть жены и сына

Сама Дарья Сорокина больше не прячет лицо от журналистов, но и отвечать на вопросы отказывается. Фото: соцсети

3 марта в Кировском районном суде прошло предварительное заседание по нашумевшему уголовному делу в отношении 28-летней уфимки Дарьи Сорокиной.

Молодую мать обвиняют в смертельном ДТП, где погибли 39-летняя женщина и ее четырехлетний сынишка. В октябре суд принял решение о прекращении уголовного дела на основании примирения сторон, то прокуратура не согласилась с таким приговором, и дело снова вернули в суд на рассмотрение.

Заседание проходило в закрытом режиме. Уже после предварительного слушания Гопиржон Ашуров, муж и отец погибших, заявил… что прощает Дарью Сорокину и не желает, чтобы женщина отправилась за решетку.

— Это несчастный случай же. Я сам водитель, понимаю. Простил же я, - заявил мужчина в беседе с журналистами телеканала «Вся Уфа».

Сама Дарья Сорокина явилась в суд уже без маски и с гордо поднятой головой. Если раньше женщина пряталась от журналистов и постоянно закрывала лицо, то сейчас она не скрывается, правда, и на все вопросы отвечает упорным молчанием.

Безутешный вдовец долго оплакивал погибших жену и сына Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«СТОЯЛА НА КОЛЕНЯХ И МОЛИЛА О ПРОЩЕНИИ»

Напомним, ЧП произошло днем 27 июля на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры, напротив гостиницы «Президент Отель». 39-летняя уроженка Узбекистана вместе с сынишкой переходила дорогу по «зебре», когда неожиданно вылетевшая иномарка Nissan Juke сбила их насмерть. От полученных травм женщина и ребенок скончались на месте.

За рулем иномарки находилась 28-летняя Дарья Сорокина. Обливаясь слезами, женщина уверяла, что на секунду отвлеклась на новорожденного малыша, который ехал рядом в автолюльке, чтобы покормить его. А когда увидела перед машиной женщину с ребенком, перепугалась и перепутала педали газа и тормоза. Позже выяснится, что злополучную машину уфимка приобрела всего 2 года назад и за это время получила всего 2 штрафа – за превышение скорости и неправильную парковку.

- Она стояла на коленях перед трупами и рыдала: «Простите меня», - рассказывали очевидцы аварии.

В отношении уфимки возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Семья Дарьи Сорокиной принесла мужчине, потерявшего жену и сына, свои извинения и компенсацию в размере 2,4 млн рублей. Вдовец извинения принял и даже заявил, что не желает Сорокиной реального тюремного срока, ведь «она сама мать, ей ребенка поднимать надо». В итоге суд закрыл уголовное дело на основании примирения сторон, но в региональной прокуратуре заявили, что за смерть людей, тем более ребенка, требуется более строгое наказание, и направили апелляцию. В итоге уголовное дело вернули в суд для нового рассмотрения.