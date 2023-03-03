Безработица в Башкирии по итогам 2022 года достигла исторического минимума

Официально безработных в Башкирии всего 3,4% от общего числа работоспособных жителей Фото: Евгения ГУСЕВА

Безработица в Башкирии по итогам 2022 года достигла минимального за 30 лет значения - 3,4% об общего числа работоспособных жителей региона.

На днях в Уфе состоялось расширенное заседание коллегии министерства семьи, труда и социальных отношений Башкирии, где были подведены итоги 2022 года. Как выяснилось, в прошлом году республика побила собственный рекорд по снижению безработицы. Этот показатель достиг минимального значения за последние 30 лет – 3,4%. Все расчеты, приведенные чиновниками, составлены на основе данных Башстата и сформулированы по методологии Международной организации труда.

На коллегии Минтруда Башкирии выступила министр финансов, вице-премьер регионального правительства Лира Игтисамова. Она пояснила, что снижение напряженности на рынке труда в регионе произошло благодаря «дополнительным мерам по поддержке рынка труда». В 2022 году республика получила из федеральной казны на это 1,46 млрд рублей и еще более 188 млн рублей на переобучение работников промышленных предприятий.

- Как результат – более 30 тысяч человек сохранили занятость или трудоустроены, численность безработных уменьшилась более чем на 18 тысяч человек, - подчеркнула вице-премьер правительства Башкирии.

В свою очередь, министр труда Башкирии Ленара Иванова пояснила, благодаря чему удалось снизить число безработных в республике.

- Благодаря принятым мерам, в том числе дополнительным мерам поддержки рынка труда, а также переходу службы занятости на превентивный режим работы, нам удалось достигнуть самых низких за последние 30 лет показателей безработицы. Уровень общей безработицы зафиксировали на отметке 3,4%, в 2021 году он составил 4,3%, что ниже, чем в среднем по России, - подчеркнула Ленара Иванова.

В Минтруда Башкирии пояснили, что за 2022 год численность зарегистрированных безработных в республике снизилась с 22 до 15,5 тысяч человек.