Юрий Стоянов перепишет историю

Машину времени вновь запустят герои в исполнении Юрия Стоянова, Михаила Трухина, Алексея Макарова, Анны Невской, Анастасии Акатовой, Евгения Михеева и Евгения Егорова.

По сюжету путешественники попадают как в IX век, так и в 1836 год и 1980-е, создавая при этом альтернативные реальности и временные петли. Герой Юрия Стоянова — учёный Матвей Пиотровский — старается вернуть всех и всё на свои места. При этом сам актёр признаётся, что ему нельзя доверять машину времени: «Я бы не дал убить Пушкина, Лермонтова и, конечно же, попытался спасти Александра II. По крайней мере я бы ему сказал, вдоль какого канала не надо ехать и каких фамилий остерегаться. Но в историю вмешиваться категорически нельзя. И мой персонаж прекрасно это понимает».

В новом сезоне к актёрскому составу присоединилась сестра Алексея Макарова — Мариэтта Цигаль-Полищук, которая примерила образ ведуньи, напоминающей Бабу-ягу. По сюжету главные герои попадают во времена языческой Руси, где встречают её героиню. На съёмках звезда «Фаины» и «Крыльев империи» радовалась необычному преображению и делилась, что сама не отказалась бы от машины времени: «Я бы отправилась во времена молодости родителей, чтобы посмотреть на них. Серебряный век мне тоже очень любопытен. Будь такая возможность, я бы просто не вылезала из этой машины. "Назад в будущее" вообще любимая трилогия детства».

Съёмки второго сезона проходили зимой, поэтому актёров согревали термобельё, стельки с подогревом и горячий чай. Кроме мороза, трудности вызывали и исторические костюмы. «Конечно, было интересно в это поиграть: в красивых костюмах, необычном гриме и старинных усадьбах. Но непонятно, как в то время люди перемещались в таких пышных юбках, костюмах из настоящей шерсти, мужских мундирах, сделанных из сукна. Это же так неудобно», — признавалась Анна Невская.

Комедийный жанр позволил примерить женское платье и экранному супругу Анны Алексею Макарову, а его кинодочери Анастасии Акатовой предстояло сниматься в необычном свадебном наряде. «Я уже раз семь снималась в свадебных платьях, видимо, поэтому ещё не замужем, — шутила актриса. — А это платье художники "собирали" тщательно: что-то из двадцатого века, что-то из девятнадцатого, есть влияние и наших девяностых. Но я бы не назвала это платьем мечты. Оно оказалось тяжёлым и неудобным за счёт длинного подола-шлейфа, который мне привязывали к ногам, чтобы я могла перемещаться по площадке».

Самыми массовыми сценами сезона стали масленичная ярмарка и бал, куда цесаревич Александр Николаевич приглашает главных героев. Дворцом будущего императора стали сразу три локации: музей-заповедник «Горки Ленинские», Центральный дом шахматиста и усадьба Морозова. Эпоху печенегов и вятичей тоже собирали «по частям» в этнопарке «Кочевник» и подмосковном лесу, где построили лагерь печенегов и деревню вятичей с деревянными домиками и языческими идолами.

За визуальные решения в сериале отвечали художники Михаил Вигдоров (победитель премии АПКиТ в номинации «Лучшая работа художника по гриму» за драму «Зулейха открывает глаза»), Назик Каспарова («Фаина») и Светлана Клеванская («Туман», «Спутники»). Над сериалом работала новая команда под руководством режиссёра хитов СТС «Родком» и «Жена олигарха» Марии Кравченко.

Авторы проекта больше года трудились над сценарием, проработав десятки концепций и вариантов развития истории. «Мы сохранили только героев, которым предложили совершенно новые обстоятельства для приключений. Будут погони на лошадях, дуэли, пластический грим, эффектные костюмы, известные исторические личности. Хочется создать комедию-развлечение, вызывающую как смех, так и эстетическое удовольствие от просмотра», — делится креативный продюсер Алексей Харитонов.

«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»

Премьера на СТС — 21 ноября!

Понедельник — четверг в 19:00