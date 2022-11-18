Пожар произошел ранним утром 18 ноября Фото: ГК ЧС Башкириии

В МЧС рассказали, что причиной пожара в Башкирии, где погибли семь человек, могло стать короткое замыкание.

Утром 18 ноября в деревне Матвеевка, что в Стерлитамакском районе Башкирии, загорелся двухквартирный жилой дом по улице Молодежной. В одной из квартир жила семья с семью детьми. Глава семейства успел вытащить из огня двух сыновей, но затем погиб, спасая остальных родственников.

ПРИЧИНА ПОЖАРА В БАШКИРИИ, ГДЕ ПОГИБЛИ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают из-за чего началось возгорание в жилом доме. Специалисты рассматривают несколько причин пожара в Башкирии, где погибли семь человек. В том числе, короткое замыкание проводки дома.

Знакомая семьи, в которой произошла трагедия, рассказала «КП-Уфа», что пожар в квартире мог начаться из-за замыкания обогревателя в игровой комнате, расположенной в пристрое. Вероятно, что после этого пожар перекинулся и на остальную часть дома.

Напомним, что в 2020 году в республике произошел пожар, который унес жизни 11 постояльцев дома престарелых «Милосердие» в Абзелиловском районе. Там причиной смертельного пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Также среди частых причин пожаров в зимнее время называют неправильное использование отопительных систем. Так, возгорание может начаться из-за сломанного электроприбора или неочищенного дымохода печи.