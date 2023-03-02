Возвращение Хо-Сэнга не помогло «Салавату Юлаеву» обыграть «Адмирал» в первом матче плей-офф КХЛ

Уфимские хоккеисты перебросали «Адмирал» в два раза, но одержать победу так и не смогли. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» потерпели поражение от «Адмирала» в первом матче розыгрыша Кубка Гагарина – 1:2.

Накануне на льду «Уфа-Арена» подопечные Виктора Козлова провели первый матч плей-офф КХЛ в сезоне 2022/2023. Игра против владивостокского «Адмирала» завершилась победой гостей в дополнительное время.

По сравнению с последними матчами в регулярном чемпионате в составе «Салавата» произошла одна замена. На лед после долгого отсутствия вышел канадский нападающий «юлаевцев» Джошуа Хо-Сэнг, заменивший в третьей тройке нападения получившего повреждение Алексея Пустозерова. Место на последнем рубеже занял Илья Ежов.

В первом периоде команды шайб не забросили. Согласно данным статистики, уфимцы провели в атаке 7 минут 23 секунды и дважды не смогли реализовать большинство. Игроки «Адмирала», к слову, времени в атаке провели значительно меньше – всего 1 минуту 51 секунду.

Во втором периоде счет открыл нападающий «Адмирала» Данил Файзуллин. Незадолго до второго перерыва Александр Хмелевский счет сравнял – 1:1. В третьем периоде команды также заброшенными шайбами не отметились и матч перешел в овертайм. Чтобы выявить победителя первой встречи в рамках плей-офф командам понадобилось почти 17 минут.

Точку в матче поставил нападающий дальневосточной команды Прохор Корбит – 2:1 и победа «Адмирала».

На послематчевой пресс-конференции наставник «юлаевцев» Виктор Козлов довольно сухо высказался о первом поражении в плей-офф и оценил игру Джошуа Хо-Сэнга.

– Хотелось бы, чтоб мы поострее и более сбалансировано играли в атаке. Хо-Сэнг после шести месяцев, которые пропустил, в принципе, неплохо смотрелся в атаке. Конечно, есть нюансы по игре в обороне, игре без шайбы, но это можно списать на то, что он давно не играл. Сегодня мы выставили его на матч в экстренном порядке, - заявил главный тренер «Салавата Юлаева».