Накануне премьеры мы решили поговорить с актером об этом проекте:

- Дмитрий, по сюжету ваш персонаж влюбляется в женщину, сердце которой, как кажется на первый взгляд, занято другим мужчиной, а Константин (герой) занимается его реабилитацией. Как вы думаете, этично ли в такой ситуации бороться за внимание чужой жены?

- Да, он занимается реабилитацией бывшего мужа героини. Ее сердце действительно занято. Не могу дать совет, что делать в такой непростой ситуации. Думаю, каждому нужно поступать по совести и так, как подсказывает сердце.

- Что вас заинтересовало в этом проекте?

- Меня особенно порадовали летние съемки в Санкт-Петербурге– это один из моих любимых городов. Еще, конечно же, заинтересовал мой герой – Константин. Он занимается реабилитацией людей, потерявших возможность двигаться. У него достаточно сложная история – когда-то его мать пострадала в аварии, и он придумывает новые методы реабилитации. Он очень жертвенен, пытается всем помочь, положительный персонаж. Интересно развивать таких героев, проживать их жизнь на экране.

- Чему этот фильм может научить зрительниц телеканала Dомашний?

- Не опускать руки в сложных ситуациях. Всегда есть надежда, что люди могут прийти на помощь. Это не всегда близкие, но они будут бороться и помогать вам выжить. Вера, что есть такие люди на Земле – очень важна. Наш фильм дает зрителям надежду!

- Расскажите немного подробнее о своем герое.

- Мой герой полностью погружен в профессию, в его жизни нет времени и места отношениям. Он хочет помогать людям, и чем больше себя отдает делу, тем лучше ему становится, тем больше удовольствия он получает, когда у него все выходит.

- На вашем счету множество самых разных ролей – где-то любящий муж и отец, а где-то негодяй. Кого вам легче или, может быть, интереснее играть – отрицательных или положительных героев?

- В данное время я полностью сосредоточен на положительных ролях. И мне это нравится. Мне нравится играть хороших парней!

Телеканал Dомашний

«Еще одна попытка полюбить»

2 марта 19:00

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