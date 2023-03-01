Кто и как мешает масштабному жилищному строительству в Уфе

Благодаря массовой застройке городов в прошлом году в Башкирии 110 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние несколько лет в Башкирии наблюдается настоящий строительный бум. Два года подряд республика ставит рекорды по объемам жилищного строительства. По данным регионального Минстроя в 2022 году ввели в эксплуатацию 3 млн 62 тысячи квадратных метров жилья, из которых только в Уфе 1,2 млн квадратов. Благодаря массовой застройке городов 110 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Перед региональными властями стоит задача ежегодно наращивать объемы жилищного строительства и к 2030 году выйти на 4 млн квадратных метров жилья в год. А это значит, что вся Башкирия должна застраиваться многоэтажками и новыми коттеджными поселками при обязательном благоустройстве территорий, возведении социальных объектов и создании необходимой инфраструктуры. Пока республика держит хороший темп – регион занимает седьмое место в России и второе место в Приволжском федеральном округе по вводу жилья.

Но есть ряд факторов, которые мешают увеличивать объемы строительства, тормозят уже начавшиеся стройки и создают проблемы при комплексном развитии придомовых территорий.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Еще несколько лет назад главной проблемой строительной отрасли в Башкирии можно было назвать немалое количество обманутых дольщиков. Однако постепенно этот вопрос решается: как пояснили «КП-Уфа» в Минстрое республики, в прошлом году из реестра проблемных объектов исключены 70 объектов.

Так что же мешает массовому строительству в Уфе и других городах Башкирии? Стоит отметить, что именно благодаря строительству многоэтажек власти республики рассчитывают на досрочное завершение программы по расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года. И именно от темпов строительства крупных жилых комплексов зависит в каких домах будут жить уфимцы через пять-десять лет. Проще говоря, прямо сейчас крупные застройщики осуществляют некий аналог программы реновации. Только без громких слов.

Мы поговорили с несколькими крупными застройщиками, работающим в Уфе и выяснили, что их беспокоит на самом деле. Как оказалось, на сроки сдачи объектов и темпы благоустройства прилегающих территорий влияют сами жители города. Как известно, массовая застройка без развития пространства около новых жилых комплексов невозможна. И именно это в последние несколько лет стало поводом для различных «городских активистов».

В последние несколько лет в Уфе протесты против крупных строек возникают едва ли не до начала строительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В беседе с «КП-Уфа» директор стратегического развития ГК «Садовое Кольцо» Михаил Фельдман пояснил, как на строительстве отражается недовольство жителей прилегающих территорий в процессе реализации проекта.

- Безусловно, у любого застройщика, занимающегося массовым строительством, бывают случаи недовольства потребителей и местных жителей. На это существует множество причин: переносы сроков строительства, шум строительных работ, не тот стиль архитектуры, вырубка деревьев и т. д. И если некоторые из этих причин объективны и понятны, и, конечно, застройщик в таком случае должен нести полную ответственность по законодательству РФ, то существует и абсолютно необоснованное давление со стороны частных лиц. Чаще всего это жители локации, где расположено место строительства, - отмечает Михаил Фельдман.

ЧЕМ ГРОЗЯТ АКЦИИ АКТИВИСТОВ

Кроме того, крупные застройщики приходят к выводу, что некоторые акции активистов носят заказной характер.

- Также нельзя не сказать о спонсированных акциях, когда третьи лица намеренно замедляют и стопорят процесс строительства проекта в интересах сторонних компаний. Если говорить о недовольстве со стороны дольщиков многоквартирных домов, то кроме объективного недовольства, застройщики часто сталкиваются с так называемым потребительским терроризмом. Это словосочетание подразумевает манипуляцию законодательством с целью извлечения прибыли, - подчеркнул директор стратегического развития ГК «Садовое Кольцо».

Так как же действия различных активистов, требующих прекратить стройку в том или ином месте могут повлиять на сроки сдачи объекта? К слову, просто так получить разрешение на строительство в городе, невозможно, а за срывы сроков по вводу в эксплуатацию многоэтажного дома застройщика штрафуют. Да еще и люди, купившие жилье в новом ЖК в надежде на скорый переезд, должны перенести планы.

- Действия активистов на самом деле могут замедлять процесс строительства, соответственно, и влиять на сроки реализации проекта. Так как в результате их недовольства, а часто и заявлений в полицию застройщик вынужден заново доказывать правомерность строительных работ. Иногда действия активистов принимают масштабных характер: они устраивают пикеты и забастовки на территории строительства или возле нее, - рассказывает Михаил Фельдман.

А ведь городские активисты, среди которых есть как действительно искренние и честные люди, радеющие за свои дворы, так и совершенно непонятные личности, часто обращаются в госорганы не с просьбой проверить законность стройки, а с требованием ее остановить.

- Активисты обычно действуют по определенному плану: параллельно расширяя инициативную группу, они обращаются в полицию, пишут жалобы местным органам власти, привлекают внимание широкой общественности, иногда дело даже доходит до суда, но чаще застройщики стараются решить вопрос мирным путем. Действия активистов могут быть инициированы как внутренними интересами группы, так и третьими лица, например, конкурентами, - отмечает директор стратегического развития ГК «Садовое Кольцо».

В 2022 году в Башкирии ввели в эксплуатацию 3 млн 62 тысячи квадратных метров жилья Фото: Иван МАКЕЕВ

НЕОБОСНОВАННОЕ НЕДОВОЛЬСТВО

Одно дело, когда строители действительно нарушают все мыслимые и немыслимые правила. Но в последние несколько лет в Уфе, например, протесты против крупных строек возникают едва ли не до начала строительства. То есть строить еще никто ничего не начал, а протестующих уже десятки и сотни. В данном случае речь явно идет о необоснованном недовольстве.

Мы поинтересовались у гендиректора ГК «Жилстройинвест» Гульнары Махмутовой, действительно ли такое явление имеет место быть.

- С советских времен профессия строителя была в почете, ведь именно строительная отрасль это один из основных двигателей экономики, благодаря строительной отрасли наращиваются темпы производств и экономики в целом, развиваются города и их инфраструктура, улучшается качество жизни горожан.

Но на сегодняшний день под влиянием деятельности определенных групп людей слово «застройщик» зачастую воспринимается негативно. И информация о начале строительства какого-либо объекта некоторыми гражданами воспринимается «в штыки».

Основной темой недовольства частных лиц я бы назвала лозунг «Нет застройке!». Эти граждане против любой застройки, вопрос законности и обоснованности строительства их не особо интересует. И место для них не важно: будь то территория, ранее занимаемая производственными объектами, или заброшенные пустыри и прочее. Им просто не нравится факт строительства новых многоквартирных домов, они против самой этой идеи, - отмечает Гульнара Махмутова.

А что с реальными претензиями от местных жителей?

- Как правило, если вопросы и возникали, то после дачи разъяснений и изучения документации и действующего законодательства они снимались полностью. Но это, конечно, не относится к гражданам, выступающим категорически против любой стройки в городе. С такими решать вопрос гораздо сложнее, и многие аргументы на основе законодательства такими лицами попросту отвергаются, - пояснила в беседе с «КП-Уфа» гендиректор ГК «Жилстройинвест».

Мы поинтересовались, действительно ли протесты местных и совсем не местных жителей при массовой застройке могут повлиять на сроки реализации проекта.

- В городе Уфа сложилась практика – действия активистов сказываются на сроках реализации проекта, а значит и на темпы строительства в городе Уфа в целом, - говорит Гульнара Махумутова. - На данный момент в Уфе сложилась определенная тенденция последствий, связанных с действиями, так называемых активистов. К ним определенно можно отнести увеличение сроков начала реализации проекта и увеличение сроков строительства в целом. Совершенно очевидно, что увеличение сроков влечет за собой повышенные издержки компании и увеличение себестоимости каждого квадратного метра жилья.

Таким образом, никто ничего от подобных провокаций не приобретает, а лишь теряют: темпы строительства падают, экономический рост замедляется, компании несут убытки, граждане вынуждены покупать более дорогое жилье.

На сегодняшний день построить в городе многоэтажку без социальных объектов или парковки практически невозможно Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Мы попросили гендиректора ГК «Жилстройинвест» привести пример протестной активности, которую можно охарактеризовать как «стройка еще не началась, а все уже против».

- В качестве примера я могу привести объект «Зорге Премьер». Данный объект располагается на земельном участке, который более 40 лет был занят производственным предприятием, более того, считаю необходимым отметить, что это общеизвестный факт, который очень легко проверить любому человеку.

Несмотря на это группой активистов «Нет застройке» были инициированы заявления в СМИ и госорганы, которые мы считаем необоснованными, также ими проведены различные немногочисленные пикеты и флэш-мобы. Они заявляли о том, что застройщик рубит лес на территории парка Гафури, и даже после многократных проверок, получения всех возможных разъяснений от соответствующих служб и органов государственной власти, активисты не прекратили свою деятельность. Если целью данных людей действительно является соблюдение законности, общественный контроль и искреннее радение за наш город, то мы всегда готовы к диалогу, но аргументированному и такому, чтобы слушать и слышать доводы друг друга, - поясняет Гульнара Махмутова.

Несмотря на это небольшой группой активистов «нет застройке» были инициированы необоснованные заявления в СМИ, госорганы, пикеты, флэш-мобы, провокации и так далее. Они заявляли о том, что застройщик рубит лес на территории парка Гафури и даже после многократных проверок и получения всех возможных разъяснений от соответствующих служб и органов государственной власти, активисты не прекратили свою провокационную деятельность. Из чего мы безусловно можем сделать вывод, что целью данных людей является не соблюдение законности, общественный контроль и искреннее радение за наш город, а иные посылы и мотивы, - поясняет Гульнара Махмутова.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, знакомый с ситуацией, активист, подписавший заявление в Следком по Башкирии с жалобами на застройщика, с начала специальной военной операции покинул территорию России.

- Резюмируя, хочу сказать, что результатом данной необоснованной деятельности активистов, стала приостановка проекта на 1,5 года. В цифрах, к сожалению, я не готова ответить о прямых и косвенных убытках, но уверяю вас, что потери для всех очень значительные, - подчеркнула в беседе с «КП-Уфа» гендиректор ГК «Жилстройинвест».

КАК ДЕЙСТВУЮТ

Когда крупный застройщик планирует построить жилой дом, он не может сделать это на арендованной земле – все участки под строительство многоэтажек непременно находятся в собственности. К тому же, власти города и республики не позволят просто так начать стройку. Сейчас существует несколько законодательно закрепленных алгоритмов, которые компания обязана соблюдать. Проще говоря, в чистом поле не может вырасти жилой комплекс без ничего – там обязательно должно быть проведено благоустройство территории или построены социальные объекты или и то и другое.

Причем проект будущего ЖК публикуют еще до начала каких-либо работ. Недовольные противники строительства начинают действовать уже на этом этапе. Они обращаются к властям, снимают видеоролики для соцсетей и пишут во все инстанции.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Можно было бы долго перечислять куда обращаются активисты, но единственно правильный ответ - «везде», любые СМИ, интернет-площадки, госорганы, силовые структуры и так далее. – говорит гендиректор ГК «Жилстройинвест». - Об истинных мотивах их деятельности, думаю Вам лучше спросить у их организаторов. К нашему большому сожалению, зачастую им удается, введя в заблуждение, втянуть в эту деятельность людей искренних и глубоко не разбирающих в вопросе. Однако после получения достоверной и проверенной информации данные граждане меняют свое мнение и позицию, что безусловно не может не радовать.

Так кому это выгодно? Зачастую ответить на этот вопрос не представляется возможным.

- Кто является бенефициаром данных действий я сказать не могу, но совершенно точно могу сказать, что пробелы в действующем законодательстве, отсутствие ответственности за необоснованные и умышленные действия не искренних активистов, позволяют им организовывать данные группы лиц и вести данную деятельность сугубо в своих личных интересах, - отмечает Гульнара Махмутова.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Что же нужно изменить, чтобы сроки строительства, например, в Уфе, не срывались? Что должны сделать власти республики, чтобы ситуацию переломить? Ведь перед региональным Кабмином и ставится задача обеспечить рост объемов жилищного строительства до 4 млн квадратных метров к 2030 году.

Гендиректор ГК «Жилстройинвест» Гульнара Махмутова считает, что есть необходимость устранить пробелы в действующем законодательстве.

- Мы должны понимать, что необходимо устранить пробелы в действующем законодательстве позволяющие данным группам лиц безнаказанно действовать в своих интересах или интересах третьих лиц, выработать механизмы контроля со стороны госорганов за деятельностью, законностью таких групп, мероприятия по выявлению их бенефициаров и привлечение их к установленной законом ответственности, - отмечает Гульнара Махмутова.

При этом, руководитель ГК «Жилстройинвест» отмечает, что при выработке выше озвученных мер следует соблюсти баланс.

- В данном вопросе необходимо соблюсти правильный баланс, ведь не все граждане действуют не искренне и очень важно, чтобы данные меры не препятствовали искренним людям, переживающим за то каким будет наш город, осуществлять свое законное право, выражающееся в виде общественного контроля, - подытожила Гульнара Махмутова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА

О проблемах строительной отрасли, таких как необоснованные требования при строительстве и сдаче жилья говорили недавно на совещании республиканских властей с Ассоциацией застройщиков Башкирии. Там обсуждался еще один актуальный по мнению строителей вопрос – «потребительский терроризм». В данном случае, речь идет о случаях, когда жители через суд взыскивают деньги у застройщиков за недоработки с помощью сомнительных строительных экспертиз.

-В последние годы недобросовестные «эксперты» из-за двойных трактовок помогали потребителю через суд взыскивать с застройщика компенсации за абсолютно необоснованные претензии. Перспективы взыскания значительных сумм создали новую почву для злоупотреблений гражданскими правами. Дольщики, взыскав крупную денежную сумму, реализуют квартиру иному лицу, которое предъявляет повторные требования в адрес застройщика по тем же основаниям. Соответственно, есть обоснованные опасения, что в ближайшее время начнется массовое банкротство застройщиков, что приведет к появлению новых обманутых дольщиков, - отметили в Ассоциации застройщиков Башкирии.

После ряда совещаний с чиновниками из профильных министерств и ведомств, участники строительной отрасли пришли к выводу, что необходимо создать государственную экспертную организацию в строительстве. Это позволит снять вопросы о компетенции экспертов и повысит их ответственность при предоставлении доводов в суде.