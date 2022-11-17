Массовых народных гуляний и концертов в Уфе в этом году не будет. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

25 декабря 2022 года впервые откроется резиденция Деда Мороза в Уфе.

Вся Башкирия уже сейчас начала готовится к новогодним праздникам. В этом году, как ранее отмечал глава региона Радий Хабиров, чиновники решили отказаться от масштабных развлекательных мероприятий и пышных корпоративов, сосредоточившись на организации просветительских мероприятий для детей. Именно поэтому этой зимой власти сделают упор на обустройство детских ледовых городков и горок.

ПОДГОТОВКА НАЧАЛАСЬ

Еще в начале недели на совещании в правительстве Башкирии и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова отметила, что в городах и райцентрах по всей республики местные власти должны установить гирлянды и запустить праздничную архитектурную подсветку зданий к 1 декабря, а до 20 декабря должны установить елки, ледяные фигурки и горки. В этом году, к слову, к обычным горкам для катания появились жесткие требования по безопасности.

Всего по всей республике будет построено 1300 ледовых городков и установлено 2156 елок, из которых 1955 живых и 201 искусственная. В городах и районах зальют 598 катков, отроются 87 лыжных баз и 51 тюбинговая трасса. Для праздничной подсветки и украшения используют 220 тысяч метров гирлянд.

Что касается праздничной программы, то в министерстве культуры Башкирии отмечают, что в этом году на зимних каникулах будет организовано 450 новогодних представлений для детей, в том числе более 20 благотворительных. Утренники по самым скромным подсчетам посетят более 150 тысяч зрителей.

Также в детсадах и школах по всей республике пройдут около 27 тысяч елок, а число зрителей составит более 1,1 млн рублей. В каждом районе Башкирии также пройдут благотворительные «Елки главы», а в те крупные деревни, где нет своего сельского клуба, приедут так называемые «Автоклубы». Это передвижные «дома культуры», где перевозят сцены и декорации для театрализованных представлений. Главное детское новогоднее мероприятие пройдет в концертном зале «Башкортостан», правда дату в Минкульте пока не обозначили.

В ближайшее время Уфу украсят гирляндами и новогодней подсветкой зданий. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

ГДЕ РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА В УФЕ

Как рассказали в уфимской мэрии, в 2022 году в Уфе установят резиденцию Деда Мороза. Оборудовать ее планируют на набережной реки Белой, также рассматривается площадка в районе сцены. Сейчас сотрудники администрации выбирают подходящее место и обсуждают детали.

Заработает резиденция Деда Мороза в Уфе 25 декабря и проработает до конца школьных каникул – 11 января 2023 года. График работы пока не определен, об этом власти сообщат отдельно. Как в мэрии видят пространство вокруг резиденции?

Рядом с резиденцией Деда Мороза в Уфе планируют организовать площадки для детей и ледовый каток, как в прошлом году. Напомним, прошлой зимой на набережной залили каток протяженностью более километра.

- Располагаться он будет в зоне амфитеатра на спуске с Конгресс-холла. Будет работать тёплая раздевалка и прокат коньков. Вход на каток со своими коньками – бесплатный, - рассказали «КП-Уфа» в уфимской мэрии.

Ледовые городки по всей Башкирии должны появиться к 20 декабря. Фото: Рустем Ахунов

Между тем, еще до Нового года в Уфу приедет Поезд деда Мороза. Естественно, это настоящий праздник для детей с театрализованным представлением, песнями, танцами и подарками. Организаторами путешествия Деда Мороза и Великого Устюга по городам России является ОАО «РЖД». В башкирскую столицу поезд приедет 7 декабря, а 8 декабря остановится еще в одном городе Башкирии – Белорецке.

- В городах Набережные Челны, Уфа, Самара, Ульяновск, Саранск и Пенза посетителей вокзала ждет не только анимационная программа у Поезда Деда Мороза, но и будет предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции (по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения), - пояснили в уфимской мэрии.

Программа для каждого города может отличатся, поэтому лучше уточнить ее на сайте «РЖД».