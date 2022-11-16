Иномарки «золотого гаишника», женские трусы-водолазки и даже Lego! Какие лоты продают в Башкирии на «аукционе должников»

На фото - арестованные иномарки Ильдуса Шайбакова

На днях управление Росимущества по Башкирии объявило прием заявок на участие в аукционе по продаже изъятого у «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова имущества. Доказать законность покупки двух элитных иномарок он не смог, поэтому автомобили Toyota Land Cruiser 150 (Prado) 2014 года выпуска и Skoda Kodiaq Style Plus 1.4 TSI 2018-го уйдут с молотка. Начальная стоимость машин 2,2 млн и 1,6 млн рублей соответственно. Как отметили в Росимуществе, конфискованные автомобили выставляются на торги со скидкой в 30%. Заявки принимаются до 3 декабря 2022 года.

К слову, в документах Росимущества, где описывается изъятое в пользу государства имущество Ильдуса Шайбакова, указано, что Toyota Land Cruiser 150 продается при наличии всех документов и с ключом, а вот у Skoda Kodiaq есть ПТС, но ключ поврежден. К тому же, работоспособность этих машин не проверялась.

ТЕХНИКА ЗА КОПЕЙКИ

Росимущество по Башкирии выставляет на торги не только конфискованные у «золотого гаишника» автомобили. В списке лотов на электронной площадке, где торгуют арестованными объектами недвижимости и техникой, довольно много интересного имущества. Мы изучили документы и собрали самые интересные и необычные вещи и объекты недвижимости должников, выставленные на продажу.

Если будет подано необходимое минимальное количество заявок, то 9 декабря 2022 года пройдет аукцион по продаже имущества должников (арестованного или конфискованного – Ред.), где помимо иномарок экс-начальника МРЭО ГИБДД по Башкирии будут подыскивать новых владельцев и для другой техники.

Квартира в этом доме в самом центре Уфы выставлена на торги за 6,9 млн рублей. Фото: 2GIS

Например, на продажу выставлен УАЗик без документов и ключей, начальной стоимостью в 60,9 тысяч рублей. А еще в этот же день на торги выставят несколько тракторов: ЮМЗ-6 АКЛ за 89,6 тысяч рублей и МТЗ-50 за 86,1 тысячу рублей. Оба без номеров, ключей и документов. В этом же списке трактор «Беларус 892» 2012 года выпуска без ключей и документов, но с номерами за 373 тысячи и старенький трактор «Т-40 АМ» без ничего за 84,7 тысяч рублей.

В Росимуществе по Башкирии сообщают, что техническое состояние лотов не проверялось.

НЕДВИЖИМОСТЬ С ДИСКОНТОМ

Также на сайте Росимущества по Башкирии можно найти выставленные на продажу квартиры и частные дома должников. Продаются они с большим дисконтом. Например, в Уфе продается квартира площадью 87 квадратных метров в доме по бульвару Ибрагимова, 46. Купить ее предлагают за 6,9 млн рублей, хотя даже по самым скромным подсчетам жилье такой площади в этом доме обойдется в 10-11 млн рублей.

Но есть и напротив, очень дешевые предложения. Например, можно поучаствовать в торгах на покупку квартиры площадью в 11 квадратных метров, расположенной в многоэтажке в Мелеузе. Начальная стоимость жилого помещения всего 242 тысячи рублей.

А в этом доме продается квартира площадью в 11 квадратных метров всего за 242 тысячи рублей. Фото: Яндекс.Карты

Кроме того, в Уфе можно купить даже целую производственную базу, арестованную за долги по решению суда. При начальной цене в 79,9 млн рублей потенциальный покупатель приобретает на торгах комплекс из восьми административных зданий и склада. Самое маленькое по площади строение 133 «квадрата», а самое большое – 966. Расположен комплекс неподалеку от Бирского тракта, на улице Чекмагушевской, что в промзоне.

Заезд на производственную базу в Уфе, на улице Чекмагушевская. Фото: www.google.com/maps

КОНФИСКОВАННЫЕ ВЕЩИ

А еще Росимущество по Башкирии выставляет на торги конфискованные и арестованные за долги различные товары. 29 ноября должен состояться аукцион, где среди прочего на аукцион выставят две бензопилы марки «STIHL» разных моделей начальной стоимостью в 1202 рубля, резиновую лодку с веслами за 1527 рублей, торги за подвесной лодочный мотор «Mercury» начнутся от 5093 рублей, а за решетку радиатора для автомобиля «RENAULT» от 30,6 тысяч рублей.

В этот же день будут продавать на аукционе одним лотом муляжи фруктов и овощей. Да, кто-то лишился ненастоящих винограда, персиков, бананов, баклажанов, яблок, лимонов и так далее. Каждый овощ или фрукт, причем, не в единственном исполнении. Тех же муляжей лимонов, например, 110 штук. Всего за целую «искусственную овощебазу» просят начальную цену от 12,8 тысяч рублей.

Новая бензопила марки «STIHL» стоит почти 34 тысячи рублей. Фото: STIHL.RU

Также кто-то может стать счастливым обладателем Электромеханического конструктора LEGO Education WeDo 2.0, начальная цена на торгах от 2227 рублей. Правда, продают его «в качестве годных остатков». Явно не новая вещь, да и состояние конструктора неизвестно какое. Вот только новый такой на маркетплейсах стоит от 36 тысяч рублей.

Конструктор LEGO Education WeDo 2.0 выставили на торги за 2,2 тысячи рублей при цене нового от 36 тысяч рублей. Фото: Яндекс.Маркет

А еще практически каждый житель Башкирии может подать заявку на покупку конфискованной на таможне одежды. Например, единым лотом выставляется на аукцион 65 886 единиц одежды, среди которых спортивные костюмы, мужские и женские перчатки, спортивные сумки, женские трусы-водолазки, свитера, детские костюмы, утепленные костюмы-двойки, кофты и куртки и так далее. Каждый пара представлена десятками или даже сотнями штук – целый магазин одежды. Стартовая цена – 3,3 млн рублей.