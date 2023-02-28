«Брутальность и душевность – это то, что отличает настоящего мужчину…»

- Иван, в фильме «Вероника» вы сыграли следователя Павла, который много лет спустя встретился со своей первой любовью в довольно пикантных обстоятельствах. Расскажите подробнее о своем персонаже. Есть ли у него черты, которыми хотелось бы обладать вам?

- Я пытался узнать побольше о своем персонаже, общаясь со знакомыми следователями. Мне импонировало сочетание в моем персонаже брутальности и душевности. Павел –уверенный в себе мужчина, полицейский, но при этом в душе очень хороший человек, искренне желающий помогать людям. Думаю, что в каждом мужчине, несмотря на профессию, внешние данные и так далее, должно сохранятся тепло – именно это я хотел передать в своем герое. И, как исполнитель этой роли, мне кажется, что я полностью ей соответствую – я такой же добрый, теплый, искренний, но в то же время уверенный в себе, скромности хоть отбавляй (смеется).

- Какую основную мысль вы хотели бы донести зрителям этим опытом?

- То, что всегда нужно оставаться человеком, стараться помогать людям без корысти, безвозмездно. Ведь только в этом случае человек остается человеком. Совершая добрые поступки, мы обретем счастье и душевное равновесие.

- Поделитесь впечатлениями о съемках?

- Я рад, что работал над этим сериалом в прекрасной компании. На съемочной площадке царила теплая атмосфера, где каждый встречал друг друга с распростертыми объятиями. Отличная слаженная команда. Было забавно, когда мы снимали сцену, где герои дерутся в воде. Там работали спасатели с аквалангами, чистили нам дно, чтобы мы не поранились, но моему партнеру в этой сцене, Дмитрию Давидовичу, не очень повезло – вода попала в ухо, которым он ничего на следующий день не слышал. Так что, даже в такой казалось бы безобидной мелодраме, есть весьма драматические моменты (улыбается).

- Ваши родители – актеры, которых судьба свела на сцене театра. Несмотря на актерские гены, вы получили диплом экономиста, но позже все-таки получили второе высшее в Театральном институте им. Б.Щукина. Почему вы приняли решение так кардинально изменить свою профессиональную деятельность?

На самом деле мои родители не хотели, чтобы я был артистом. Так часто происходит: большинство актеров не хотят, чтобы дети шли по их стопам, но в конечном итоге все-таки идут. Когда я был еще ребенком, в гости к родителям приходили друзья, их реакция была: «Ооо, какой мальчишка, тоже актером будет!», и мама стоя у меня за спиной, говорила «Нет-нет-нет».

У меня, если честно, никогда не было мыслей стать артистом. Люди этой профессии всегда казались мне с другой планеты. Но яблочко от яблони далеко не падает!

На тот момент я только уволился с работы, и папа сказал: «Ну что, попробуешь?», намекая на продолжение актерской династии. Я подумал: «А почему бы и нет?», и поступил в Щукинское театральное училище.

- Вы принимали участие в съемках телеканала Dомашний для календаря на 2023 год. Поделитесь впечатлениями.

- Я сразу согласился, как только мне предложили. Во имя такого праздника, как 8 Марта, очень легко и комфортно работать. Я был в роли пай-парня, который должен понравиться маме – это было забавно!

Блиц:

Лучший завтрак – это гречневая каша с молоком, омлет из двух яиц, глазированный сырок и все за один раз.

Три лучших фильма. «Остров проклятых», «Иван Васильевич меняет профессию» и все фильмы Гая Ричи.

Успех - это везение или работа над собой? В первую очередь работа над собой.

Телеканал Dомашний

«Вероника»

1 марта 19:00

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