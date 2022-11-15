«Это просто работа!»: врач женского хоккейного клуба «Агидель» рассказал, как спас пассажира рейса Москва-Красноярск

Врач уфимского клуба и экипаж воздушного судна совместно оказали пассажиру первую помощь. Фото: соцсети ЖХК «Агидель» (vk.com/agidel_ufa)

Врач уфимской женской хоккейной команды «Агидель» рассказал, как спас пассажира на борту самолета. Мужчине стало плохо во время перелета в Красноярск.

Накануне хоккеистки, тренерский штаб и персонал ЖХК «Агидель» отправились в Красноярск, где спортсменки проведут два матча с местной «Бирюсой». Во время полета одному из пассажиров на борту воздушного судна резко стало плохо.

Рушан Халимов работает с уфимскими хоккеистками с 2010 года Фото: hcsalavat.ru

К счастью, врач хоккейной команды Рушан Халимов не растерялся и вместе с членами экипажа оказал ему первую помощь. Благодаря своевременным и слаженным действиям, им удалось стабилизировать состояние пассажира, и он смог благополучно добраться до места назначения. Экстренная посадка не потребовалась.

- Совместно с экипажем самолета мной была оказана помощь медицинская. Доврачебная, врачебная, можно сказать. Пациента уложили, дали маску с кислородом, стабилизировали артериальное давление, подняли его на соответствующий уровень. Он спокойно долетел до Красноярска, где был передан сотрудникам скорой помощи, - рассказал клубной пресс-службе ЖХК «Агидель» Рушан Халимов.

Врач ЖХК «Агидель» также скромно отметил, что то, что он сделал – обычная, даже «рутинная работа».

- Ничего особенного, это просто работа. Рутинная работа. Любой доктор обязан, если видит, что человеку плохо, надо оказать помощь, - отметил Рушан Халимов.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Уфимским медикам, как говорится, не привыкать к таким форс-мажорам. Несколько похожих случаев произошло с врачом-реабилитологом ФК «Уфа» Ильшатом Ждановым. Впервые он спас пассажира на борту самолета Москва-Ларнака в январе 2020 года. Башкирская команда летела на учебно-тренировочные сборы на обычном рейсе, вместе с туристами. Вдруг одному из пассажиров стало плохо.

Избежать экстренной посадки тогда помогли медики футбольной команды Ильшат Жданов и Александр Самородов. Они оказали парню первую помощь и наблюдали за его состоянием до конца полета.

Точно такой же случай произошел через полтора месяца, в феврале 2020 года. Команда возвращалась со сборов в Испании через Москву. Вдруг одной из пассажирок стало плохо и она стала терять сознание. Ильшат Жданов вновь проявил стойкость и профессионализм и «откачал» женщину.

Не только спортивные врачи из Уфы спасали пассажиров. В октябре 2021 года врач-стоматолог Гузелия Валеева спасла годовалую девочку, которой стало плохо на борту самолета, летевшего из Антальи в Москву. Уфимка провела первичные реанимационные действия, чем спасла жизнь ребенку. Самолет в итоге посадили в Ростове-на-Дону, где малышку забрал реанимобиль и доставил в больницу.