90 лет второму Баку: в Ишимбае открылся мемориал, посвященный открытию башкирской нефти

Церемонию открытия комплекса «Вышка-бабушка» посетили заслуженные нефтяники Башкирии

На днях в Ишимбае состоялась торжественная церемония открытия обновленного мемориального комплекса «Вышка-бабушка». Именно здесь 90 лет назад, 16 мая 1932 года, скважина №702 дала мощный фонтан первой башкирской нефти.

Сам комплекс был построен в 1967 году, и больше чем за полвека он ощутимо устарел. Руководство компании «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») поставило задачу перед архитекторами ООО «РН-БашНИПИнефть» разработать проект объекта, который бы соответствовал современным веяниям.

На территории сооружены стелы с цитатами выдающихся нефтяников: первопроходца башкирской нефти Алексея Блохина, патриарха нефтяной промышленности Николая Байбакова и академика Ивана Букина. Также здесь расположились стенды, на которых увековечены фамилии тружеников, имевших непосредственное отношение к открытию и разработке ишимбайской нефти.

Церемонию открытия «Вышки-бабушки» посетили заслуженные труженики-нефтяники. Как отметил в своей приветственной речи генеральный директор АНК «Башнефть» Андрей Лазеев, обновленный мемориал знаменует собой достижения, которые были реализованы ветеранами и первооткрывателями башкирской нефтяной промышленности.

– Особые слова благодарности хочу высказать вам за самоотверженный труд и огромную работу, которая позволяет по-прежнему развиваться Башкирии и ее нефтегазовому комплексу. Наша компания продолжает славные традиции предыдущих поколений нефтяников, мы развиваем производство, выпускаем новую продукцию, обновляем технологии, что позволяет нам занимать лидирующие позиции в нефтегазовом комплексе республики, – отметил Лазеев.

Архитекторам мемориала «Вышка-бабушка» удалось сотворить современное общественное пространство

«САМООТВЕРЖЕННОСТЬ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ»

Открытие комплекса также посетил и глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, башкирские нефтяники внесли значительный вклад в развитие страны и всегда оказывали ей весомую поддержку в самые важные и трудные моменты.

– 90 лет назад было дано начало башкирской нефти. Тогда это даже называлось «вторым Баку». Очень непростые условия были, много ручного труда, это была самоотверженность наших земляков. Поэтому хочется сказать спасибо всем тем, кто, по сути, обеспечил победу в Великой Отечественной войне, – заявил Хабиров.

Особую благодарность глава республики выразил и компании «Башнефть».

– Спасибо большое за заботу и внимание территориям, где осуществляется нефтедобыча. Ишимбай развивается. Горожанам вместе с предприятием мы готовим подарок: наведем порядок около памятника первооткрывателей нефти, в парке и на других объектах, – пообещал руководитель региона.

Радий Хабиров подчеркнул, что сегодня «Башнефть» является надежным партнером и крупнейшим налогоплательщиком республики, а также одной из ведущих в России компаний нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли.

Башкирские нефтяники за последние пять лет направили более 18 миллиардов рублей на строительство дорог, школ, детских садов, больниц, учреждений культуры, а также на поддержку массового и профессионального спорта. В рамках соглашения о сотрудничестве между Башкирией и «Роснефтью» за последние три года реализовано более 220 проектов в 49 районах и городах.

– Например, нельзя не заметить, как сегодня меняется облик Ишимбая. Улучшаются условия жизни горожан, благоустраиваются парки и общественные пространства, идет ремонт и строительство детских садов и школ, – отметил глава республики.