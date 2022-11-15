После первого обильного снегопада коммунальщики Уфы перешли на зимний режим

Уборка снега в Уфе теперь будет начинаться с поздней ночи. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Коммунальщики Уфы вышли на зимний режим работы.

Накануне в Уфе выпал снег, который, скорее всего, уже не растает. Синоптики прогнозируют на ближайшие три дня отрицательные температуры и снегопады. В Башгидрометцентре и МЧС по Башкирии предупреждают о гололедице и призывают водителей быть внимательными и осторожными.

В ночь на предстоящую среду, 16 ноября, ожидается небольшой снег, ветер северо-западный, западный, умеренный. В этот день в некоторых районах прогнозируется резкое похолодание, столбики термометров в восточных районах Башкирии опустятся до -15 градусов Цельсия, по республике при прояснениях до -16 .

В четверг, 17 ноября, метеорологи прогнозируют небольшой сне, днем в южных районах до умеренного. Ветер юго-восточный умеренный, днем по югу умеренный. Ночью похолодает до -7,-12°С, при прояснениях до -17°С. Днем ожидается до -4,-9°С, на северо-востоке республики значительно холоднее, до -14°С.

В связи со снегопадом уфимские коммунальщики перешли на работу в зимнем режиме. Всего за сутки на дороги и тротуары они высыпали 486,6 тонн противогололедных материалов.

– В ночь с 14 на 15 ноября в очистке улично-дорожной сети и в посыпке противогололедными материалами задействовано более 130 единиц техники и порядка 60 специалистов ручной работы, – пояснили в пресс-службе уфимской мэрии.

Как отмечал ранее в эфире радиостанции «Business FM Уфа» мэр города Ратмир Мавлиев, с этого года в башкирской столице улицы больше не будут посыпать песком. Такое решение принято потому, что по весне остатки песка превращаются в пыль и грязь. Чтобы Уфа больше не «задыхалась» после схода снега, власти решили заменить песок на реагенты.

Кроме того, на улицы Уфы вышла снегоуборочная техника и дворники. Во вторник,15 ноября, в очистке улиц и дворов принимали 440 рабочих и 216 единиц техники. Работать они начали как только начался снегопад, еще ночью. Зимний режим работы коммунальщиков как раз и подразумевает ночную уборку снега.