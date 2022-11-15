Друзья оставили Вадиму спальный мешок и запас еды, а сами ушли вперед. Фото: соцсети

В июне 2015 года в Башкирии пропал 29-летний уфимец Вадим Классен. Вместе с друзьями он отправился в поход на Инзерские зубчатки, но на обратном пути натер ногу, отстал от группы и так и не вышел из леса. С момента таинственного исчезновения парня прошло уже 7 лет, но до сих пор ни останков, ни каких-либо следов найти не удалось. Узнали, что известно о судьбе Вадима Классена на сегодняшний день, и продолжают ли его вообще искать?

ПОИСКИ ВАДИМА КЛАССЕНА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Вадима Классена всегда интересовали походы, поэтому предложение отправиться на Инзерские зубчатки в Белорецком районе парень воспринял с оптимизмом. Уже на обратном пути группа туристов из 5 человек сбилась с пути, а сам Вадим натер ногу и попросил товарищей идти вперед. Сам, мол, отдохнет и обязательно их догонит. Ребята оставили ему запас провизии и двинулись дальше. Позже, по их словам, они прождали Вадима пару часов, а потом просто отправились по домам. И лишь по возвращению в Уфу сообщили, что их товарищ так и не вышел из леса.

Родные Вадима до сих пор верят, что однажды их сын постучится домой. Фото: соцсети

На поиски Вадима немедленно отправились спасатели и волонтеры, которые прочесывали окрестность. Ситуация осложнялась, что повсюду бродили голодные медведи, но никаких следов борьбы человека с диким зверем поисковики не обнаружили. Лишь позже нашлись старые кроссовки, принадлежавшие парню, но остальные вещи, включая огромный рюкзак с палаткой, будто испарились.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», друзей Вадима, которые были с ним в походе, несколько раз допросили на полиграфе – но зацепок в деле так и не появилось.

Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в следственных органов, дело Классена очень странное и запутанное. И хотя пока на время следствие по нему приостановлено, поиски пропавшего туриста продолжаются до сих пор.

- Продолжать оперативно-разыскные мероприятия, вести аналитическую работу по делу, организовывать поиски – все это можно делать даже при приостановлении расследования, - отметил наш собеседник.

ЕСЛИ МЕДВЕДЬ УВОЛОК В ТАЙГУ – ШАНСОВ НАЙТИ ОСТАНКИ МИЗЕРНЫЕ

Напомним, ранее нам удалось побеседовать с юристом, который представляет семью Классенов. Тогда Альберт Хайруллин признал, что исчезновение Вадима Классена – одно из самых загадочных и удивительных дел, с которым ему приходилось сталкиваться. Все-таки основной версией остается то, что парня задрал медведь. А что не нашли никаких останков – так это неудивительно. Если зверь уволок жертву в глухую непроходимую тайгу, шанс, что его найдут, мизерный.

Вокруг Инзерских зубчаток - сплошная тайга и множество диких голодных медведей

Впрочем, всегда остается надежда и на счастливый исход. Например, на то, что Вадим потерял память и сейчас живет никем не узнанный где-нибудь в деревенской глубинке и даже не догадывается, что его уже 7 лет ищут родные.

Приметы: рост 183 см, крепкое телосложение, волосы черные, с проседью на висках, серые глаза есть шрамы на руках.

На момент исчезновения был одет в кепку цвета хаки, синие ветровку и футболку, бриджи джинсовые цвета хаки, серые кроссовки.

Если вам хоть что-то известно о судьбе или местонахождении Вадима Классена, сообщите в ближайшее отделение полиции.