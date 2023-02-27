Когда в Башкирии прекратятся метели и сильный ветер

Непогода в Башкирии продержится как минимум еще неделю Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С конца прошлой недели Башкирию накрыли снегопады и сильные метели. Такая погода продержится в республике как минимум неделю.

Последние дни февраля и начало марта в Башкирии отметится резким ухудшением погоды. Снег, местами сильный, будет переходить в снег с дождем, гололедица и снежные накаты на дорогах, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сильные порывы ветра – такая погода ждет жителей региона в ближайшие дни.

Из-за резкого ухудшения погоды на дорогах образуются заторы: коммунальщики не успевают расчистить дворы и улицы в городах. Утром 27 февраля Уфа встала в 9-балльных пробках, а на федеральных трассах и региональных дорогах из-за низовой метели ввели ограничения движения для автобусов и грузовиков.

Последствия непогоды продолжают наносить ущерб. Из-за низовой метели в башкирскую столицу временно запретили въезжать грузовикам, а в аэропорту начали задерживать прибытие и вылет авиарейсов. Сильный ветер сорвал обшивку на фасаде многоэтажки на улице Кольцевой в Уфе. Коммунальщики пытаются расчистить сугробы и работают в усиленном режиме после личного замечания главы Башкирии Хабирова в адрес МинЖКХ.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ МЕТЕЛЬ

По данным Башгидрометцентра, в последние дни календарной зимы в республике прогнозируется снег, местами сильный, днем переходящий в мокрый снег. В некоторых районах Башкирии продолжит бушевать метель и сильный ветер до 15-20 метров в секунду. В регионе ожидается гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, снежные заносы и накат, гололедица на дорогах. Столбики термометров ночью покажут -3, -8 градусов Цельсия, днем 0, -5 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды сервиса Gismeteo, сильный ветер и снегопады сохранятся в Башкирии до пятницы, 3 марта. Порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Лишь с субботы, 4 марта, прогнозируется спад: скорость ветра сократится до 8-10 метров в секунду. Это значит, что сильные метели отступят, хотя о прекращении снегопадов речи не идет.

По предварительным прогнозам, снегопады в республике в том или ном виде сохранятся до конца марта. Метели прекратятся, когда скорость ветра снизится до минимальных значений, либо установится штиль. Даже по примерным прогнозам произойдет это не ранее 8 марта.