Искуственный интелект создал шлем будущего сотрудников МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии
Спасатели МЧС Башкирии начали работать с искуственным интеллектом. В ведомстве запустили новую рубрику «Спроси у ИИ». Первым запросом стал «Шлем пожарного будущего». Искусственный интеллект выдал довольно футуристичные модели, всего у него получилось разработать девять вариантов.
Пользователи отметили, что большинство моделей выглядят очень воинственно, однако есть и те, которые можно будет использовать в будущем. В частности, комментаторы чаще всего называли пятый вариант, который приближен визуально к существующему.
Фото: МЧС Башкирии
Что касается самих спасателей, то среди мнений появилось, что у шлемов слишком зауженный обзор, и это должно компенсироваться техническими возможностями.
— Теоретически это может компенсироваться техническими наворотами, типа встроенного монитора с веутренней стороны лицевого щитка или цельного шлема, — написал один из пожарных.
В пресс-службе МЧС Башкирии в ответ на это прокомментировали, что действительно было бы хорошо, чтобы на мониторе отражались нужные для работы данные.
— Хотелось бы, чтобы на мониторе отражалось расположение людей или очага, а может и еще что-то необходимое для успешного спасения людей и тушения, — написали в ответ представители ведомства.
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