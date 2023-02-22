Убедись, что ты здоров! Как проходит диспансеризация по ОМС в Башкирии в 2023 году

К сожалению, многие из нас забывают, что проще болезнь предупредить, чем потом ее лечить. Тем временем врачи напоминают: многие заболевания, которые часто приводят к инвалидности или даже смерти (болезни сердца и сосудов, онкологические болезни, сахарный диабет и др.) можно обнаружить на ранней стадии и начать лечение, которое продлит жизнь человеку и сохранит ее качество.

Именно для этих целей и существует диспансеризация, которую может абсолютно бесплатно пройти каждый житель Башкирии – достаточно лишь иметь полис ОМС. Кому и когда нужно проходить диспансеризацию, какие обследования она включает, а также на другие важные вопросы отвечают Страховые представители ООО «Капитал МС».

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Так, в 2023 году диспансеризация включает в себя две важные задачи. Первая – это раннее выявление болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, сахарного диабета и хронических болезней легких. Именно эти патологии чаще всего становятся причиной инвалидности и преждевременной смерти у населения.

Вторая задача диспансеризации – это выявление и борьба с основными факторами риска болезней. Здесь речь идет о высоком артериальном давлении, повышенном уровне холестерина и глюкозы в крови, курении и злоупотреблении алкоголем, вредных пищевых привычках и избыточном весе, а также низкой физической активности.

КТО В 2023 ГОДУ МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ?

Кто же вообще может рассчитывать на бесплатную диспансеризацию? Все, кто застрахован в системе ОМС, а именно: граждане с 18 до 39 лет (каждые 3 года), с 40 лет (а также отдельные категории населения) – ежегодно.

В 2023 году пройти бесплатное обследование могут те, кто родились в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годах, а также все люди старше 40 лет.

КАК ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

Диспансеризация проходит в 2 этапа. Первый этап включает в себя ряд обязательных исследований и консультацию терапевта. Врач расспросит вас о жалобах, измерит ваш рост, вес, рассчитает индекс массы тела, чтобы определить, нет ли лишнего веса, измерит артериальное давление. Также во время первого этапа диспансеризации у вас возьмут анализ крови, чтобы определить уровень общего холестерина и глюкозы. Один раз в 2 года необходимо пройти флюорографию легких. В перечень необходимых исследований входит также определение относительного сердечно-сосудистого риска (с 18 до 39 лет – 1 раз в год), ЭКГ в покое (с 35 лет ежегодно), а также индивидуальное профилактическое консультирование (1 раз в 3 года).

Если вам уже исполнилось 40 лет, врач назначит дополнительные обследования: анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) (ежегодно), анализ кала на скрытую кровь (для выявления опухолей и полипов толстого кишечника до 64 лет – 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет– ежегодно). Также необходимо определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (до 64 лет ежегодно), измерение внутриглазного давления (ежегодно) и эзофагогастродуоденоскопия для выявления заболеваний ЖКТ (1 раз в возрасте 45 лет).

Также в рамках диспансеризации проводятся отдельные виды обследований для мужчин и женщин.

Женщинам ежегодно с 18 лет рекомендуется проходить осмотр у врача-гинеколога. С 18 до 64 лет раз в 3 года необходимо сдавать мазок с шейки матки, а с 40 до 75 лет раз в 2 года – проходить маммографию. Это поможет обнаружить на ранней стадии такие заболевания как рак шейки матки и рак молочной железы, которые часто протекают незаметно.

Мужчинам в возрасте от 45 до 60 лет раз в 5 лет необходимо сдавать анализ на определение простат-специфического антигена в крови, чтобы исключить карциному простаты.

В конце первого этапа диспансеризации врач-терапевт осмотрит ваши кожные покровы, слизистые губ и ротовой полости, пропальпирует щитовидную железу и лимфатические узлы, ведь их увеличение обычно сигнализирует о тех или иных проблемах в организме. Если по результатам первого этапа отклонений в состоянии здоровья не выявлено – диспансеризация завершается.

Если же во время первого этапа обнаружились какие-либо проблемы, требуется второй этап диспансеризации. На этом этапе врач-терапевт может назначить дополнительные обследования: эхокардиографию, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей, а также направить на дальнейшее обследование к узким специалистам.

Если у пациента выявились какие-либо заболевания, его могут взять под диспансерное наблюдение в поликлинике по месту жительства, а также направить на специализированную или высокотехнологичную медицинскую помощь.

ПЕРЕБОЛЕЛИ COVID-19? ОБСЛЕДОВАТЬСЯ НУЖНО ЕЩЕ ТЩАТЕЛЬНЕЕ!

Отдельно стоит остановиться на углубленной диспансеризации для тех, кто переболел COVID-19. В первую очередь дополнительные обследования необходимы тем, кто перенес коронавирус на фоне уже имеющихся хронических заболеваний. Главное – чтобы прошло 60 дней после выздоровления. При этом, даже если в вашей медицинской карте нет записей о перенесенном ковиде, но вы подозреваете, что вирус не обошел вас стороной, вы также можете попросить именно об углубленной диспансеризации, которая включает в себя: измерение сатурации (концентрации кислорода в артериальной крови), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию, анализ крови на концентрацию D-димера, а также общий и биохимический анализ крови. По итогам углубленной диспансеризации пациента снова осмотрит терапевт и проконсультирует по дальнейшему лечению.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуги», непосредственно в поликлинике по месту прикрепления или через электронную регистратуру.

Для прохождения диспансеризации необходимы паспорт и полис или выписку о полисе ОМС, их нужно взять с собой на прием. Обследования проводят также в поликлинике по месту прикрепления.

Кстати, если вы решили пройти диспансеризацию, вовсе не нужно дожидаться отпуска или брать отгул за свой счет. Согласно ТК РФ, предусмотрено освобождение от работы на 1 или 2 дня, при этом с сохранением среднего заработка. Чтобы получить выходной для диспансеризации, достаточно написать заявление и согласовать с работодателем день освобождения.

КСТАТИ

Если застрахованный в системе ОМС гражданин хочет обследоваться, не имея выявленных показаний, у него есть право на прохождение 1 раз в год профилактического медицинского осмотра.

Цели профилактического осмотра такие же, как и у диспансеризации: выявить заболевания на ранней стадии и определить предрасположенность к каким-либо болезням. Однако число исследований, в отличие от диспансеризации, меньше. Узнать полный перечень обследований можно на официальном сайте вашей страховой медицинской организации.

Страховые представители ООО «Капитал МС» всегда на связи с вами по телефонам: 8-800-100-81-02 и 8-800-77-58-590 круглосуточно, звонок бесплатный, сайт: www.kapmed.ru.

Позаботьтесь о своем здоровье вместе с «Капиал МС»!

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