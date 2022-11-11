В Башкирии с 11 ноября ввели сервисный сбор за онлайн-заправку авто

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В Башкортостане с 11 ноября появился сервисный сбор за оплату топлива онлайн в приложении Яндекс Заправки. Независимо от того, зальет водитель полный бак или заправится на 10 – 20 литров, сумма сбора будет фиксированной – 4,99 рублей. Кстати, в приложении предусмотрен переходный период. За первые десять заправок, считая с начала пользования сервисом, сбор взиматься не будет.

Возможностью онлайн-оплаты топлива пользуются автомобилисты, которые, например, не хотят тратить время на стояние в очереди на кассе или в пути с маленькими детьми. Напомним, функциональность Яндекс Заправок за последние месяцы значительно расширилась: помимо удаленной оплаты топлива, водители могут находить АЗС по пути, сравнить цены на разных заправках, пользоваться мойками. Кроме этого, заправляясь, автомобилисты с подпиской Яндекс Плюс могут копить баллы и тратить их на оплату топлива.

Эксперты отмечают, что сборы есть у многих популярных сервисов, причем по всему миру, это нормальная повсеместная практика. Например, в декабре 2020 года сервис BlaBlaCar в России ввел сбор за бронирование поездок. Кроме того, сборы давно уже действуют при бронировании гостиниц и авиабилетов. Так, сервис kassir.ru, предоставляющий услуги по покупке электронных билетов, применяет сбор в размере до 10% от стоимости билета. В приложении Заправки сервисный сбор незначительный, менее 1% от средней стоимости заправки полного бака.

С учетом того, что водители заправляют целый бак, а это в среднем 3 тысячи рублей, вряд ли для кого-то станет проблемой оплата 4,99 рублей сбора. Если отток пользователей и случится, то будет минимальным, так как удобство сервиса все же останется в приоритете, - отметил Карен Казарян, главный аналитик Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

При этом он считает, что в следующем году сервисные сборы введут многие маркеплейсы. В частности, это связано с возможностью получить налоговые льготы.

- IT-компании вводят сервисный сбор, чтобы в дальнейшем иметь возможность получить налоговые льготы, такое требование законодательства. У компаний должен быть определенный уровень дохода от продажи или предоставления тех или иных услуг, программного обеспечения, - пояснил Карен Казарян.

Напомним, цифровизация оплаты топлива в России началась примерно 5 лет назад. Для заправки онлайн используют сервисы Benzuber, Яндекс Заправки, Fuel Up от Сбера и другие. Способ оплаты через приложения и не выходя из машины предпочитают примерно 4% автомобилистов . По данным аналитиков, 70% реализуемого на АЗС топлива оплачивается с помощью банковских карт, наличных, а также собственных карт лояльности отдельных сетей АЗС. С помощью топливных карт ВИНК оплачивается 20% топлива в России, мультибрендовых топливных карт главный аналитик Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) 6%.

*Данные аналитического агентства «ОМТ-Консалт», которое проанализировало 22 сервиса топливного процессинга и оценило объем и структуру рынка.