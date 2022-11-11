Герои – героям. Именно так задумали свою премию организаторы XI Всероссийской общественной телевизионной премии «Герой нашего времени»

11 ноября в Башкирском государственном театре оперы и балета прошла церемония вручения наград. Красноярск, Уссурийск, Карачаево-Черкессия, Дагестан, Москва, Челябинская область – десятки людей со всей страны собрались в Уфе. В этот раз лауреатами премии также стали жители Республика Беларусь и Казахстан. За свои подвиги они были награждены статуэтками в виде сплетенных рук.

Провести Церемонию вручения наград вместе с директором телекомпании «Вся Уфа» Азаматом Янбердиным – приехала известная российская телеведущая Арина Шарапова.

В номинации «Доброе дело» лауреатом стал Марат Узденов из Карачаево-Черкесии. Семикратный рекордсмен по силовому экстриму открывает спортзалы для молодежи и возит гуманитарные грузы на Донбасс.

Награду герой получил из рук советника главы Республики Башкортостан Шаварша Карапетяна, который в 70-х годах спас 20 человек из затонувшего троллейбуса. После этого он установил свой последний, 11-й мировой рекорд.

В этом году в номинации «Храброе сердце» победителями стали Дарья Высоцкая, Надежда Заровная, Марина Лаврова (город Гомель, Республика Беларусь). Три девушки отчаянно бросились в огонь и вытащили соседа из горящей квартиры. А также Ирина Шабанова, Наталья Стус, Евгения Толстая из Красноярска. Смелые воспитательницы встали на защиту малышей и справились с преступницей, которая пришла в детский садик с оружием. Статуэтки вручил Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров. В 2004 году он первым вошёл в Бесланскую школу, где террористы взяли в заложники 1100 человек.

Победителем в номинации «Благотворитель года» стал Рабис Салихов, руководитель компании «ЖилCтройИнвест». С началом спецоперации он закупил технику для видеонаблюдения, дроны для отряда спецназа Росгвардии и отремонтировал школу в Красном Луче. Вручил награду вице-президент компании «Роснефть», уроженец Башкирии Геннадий Букаев.

С особым трепетом сотрудники телеканала осматривали каждую историю в номинации «Сильные духом». Огласил имя победителя известный не только в нашей стране, но и за рубежом – Рустам Набиев. Награду получила королева красоты Ильмира Салимова. Из-за болезни девушка оказалась в инвалидном кресле. Но продолжает вести активный образ жизни: учится в университете, участвует в конкурсах красоты и занимается фехтованием.

О красоте говорили и в номинации «Социальная акция года». История про золушек и фею случилась в Уссурийске. Местная портниха бесплатно шьет платья девочкам из малоимущих семей. Поздравить Татьяну Лиманскую вышли на сцену летчики экипажа самолёта ТУ-134, совершившие свой подвиг 26 лет назад.

Одной из самых трогательных номинаций по праву считается «Взрослый поступок маленького человека». В ней победителями становятся все, ведь герои сюжетов – дети. Так, например, 8-летний Степа из Красноярского края вступился за пожилую женщину на остановке. 12-летний РадмирХуснутдинов из Красноусольска спас тонущего ребенка.

Руслан Насибуллин из города Октябрьский РБ спас семью из пожара. Аня Кривенко из Удмуртии, несмотря на болезнь и возможность учиться по школьной программе со сверстниками, добивается успехов в адаптивном тхэквондо. 17-летний уфимец Матвей Вежнин остановил грабителя, который выхватил телефон у мужчины-инвалида. Семен Мурыч, не задумываясь, шагнул в огонь и вытащил одноклассника, который спал в горевшем доме. Школьники из Дагестана Иса Идрисов, Сайхан Задаев, Асхаб Адаев и Тайби Сайдарбаев – спасли жизнь двум маленьким девочкам, которые упали в реку. Елизавета Маслакова из Златоуста выбежала на железнодорожные пути и спасла малышку, навстречу которой мчался поезд. Мурат Кадаев из села Шамонино РБ вызволил сестренку из пылающей ловушки. 14-летний Реналь Хабиров положенную за победу в конкурсе премию в 200 тысяч рублей планирует потратить на подарки особенным детям, а также закупить специальные тёплые носки и отправить посылку участникам военной спецоперации. Награды детям вручали депутата Горсовета Филюс Ишбулатов и посол мира Екатерина Лычёва, самая известная девочка СССР.

В главной же номинации, одноименной названию премии – «Герой нашего времени», по общему мнению организаторов, победителем стал житель Казахстана. Сабит Шонтакбаев поймал девочку, повисшую на 8-м этаже многоэтажки. Не раздумывая, он бросился в квартиру этажом ниже и вылез в окно, ведь малышка могла сорваться в любую секунду… Что было дальше, знают все: эти кадры облетели весь мир. Свою награду он получил из рук руководителя администрации РБ Максима Забелина.

По окончании церемонии настоящим подарком для гостей, зрителей и победителей стали певица Согдиана и народный артист РБ Артур Назиуллин. Согдиана порадовала своими песнями про «Самый лучший день» и «Синее небо», ей подпевал весь зал. А Артур исполнил «Песню без слов» Ф.Мендельсона вместе с участницей проектов фонда В.Спивакова.

XI церемония Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени» – церемония признания доброты и бесконечного человеколюбия. Потому что только любовь может заставить протянуть руку помощи и рискнуть жизнью ради спасения других.