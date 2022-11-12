Профсоюзы своих не бросают: к 100-летию профсоюзного движения в Башкирии

12 ноября в Башкирии отмечается День профсоюзного работника

Каждый год 12 ноября в Башкирии отмечается День профсоюзного работника. Кроме того, в этом году Федерация профсоюзов республики отмечает свое 100-летие. В преддверии профессионального праздника «Комсомолка» побывала в Доме профсоюзов в Уфе, где мы поговорили с лидерами профсоюзного движения в республике и выяснили, как и чем живут отраслевые профсоюзы.

В нынешние непростые времена поддержка нужна всем и каждому. Мы узнали, чем конкретно работающим людям может помочь профсоюз, на какую поддержку от них может рассчитывать человек труда и какие проблемы видят профсоюзные лидеры в своих отраслях. Итоги бесед в специальном выпуске «КП-Уфа».

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ

Прежде чем рассказать об отраслевых профсоюзах и их роли в республиканской экономике и социальной политике, необходимо дать картину в целом. Зачем вообще нужны профсоюзы и чем они занимаются? Какие есть плюсы в участии в этом движении? На эти и другие актуальные вопросы в беседе с «Комсомолкой» ответила председатель Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко. Она отмечает, что работа профсоюзных организаций способствует снижению социальной напряженности. Как именно?

- Профсоюз является объединяющей организацией и так же, как и работодатель, заинтересован в том, чтобы в компании была стабильность. Будет успешно работать компания, будут рабочие места, работники будут вовремя получать зарплату, а значит, будут социально защищены. Пока никто не придумал иного способа решения социальных проблем без социального партнерства. Профсоюзы ставят задачу добиться консенсуса, компромисса в ходе порой непростых переговоров и получить приемлемый, полезный результат для всех сторон социального диалога, - говорит Гузель Мирошниченко.

Касательно компромиссов между работодателями и профсоюзами, отстаивающими интересы работников, в Башкирии они были достигнуты и оформлены документально – 10 ноября было подписано Республиканское трехстороннее соглашение на 2023-2025 годы в области регулирования социально-трудовых отношений. Со стороны профсоюзов республики его подписала председатель Федерации, свои подписи поставили также объединение работодателей Башкирии и глава республики Радий Хабиров.

- У профсоюзов общие интересы и с государством – повышение благосостояния наших граждан. Профсоюзы стремятся, чтобы уровень жизни в Башкортостане рос, чтобы честные труженики получали достойную заработную плату. И на протяжении последних лет удается добиваться положительной динамики, - отмечает Гузель Мирошниченко.

ОТСТОЯТЬ ПРАВА РАБОТНИКОВ

У многих жителей Башкирии деятельность профсоюзных организаций ассоциируется с социальной помощью работникам, хотя есть у них еще одна очень сильная сторона – правозащитная. Все профсоюзные организации занимаются защитой трудовых прав своих членов и делают это успешно. Да, сегодня можно нанять практически любого юриста, знающего Трудовой кодекс. Но ведь в каждой отрасли, каждой сфере деятельности, есть свои нюансы и тонкости, которые никто лучше профсоюзных юристов не знает.

- Одним из важнейших направлений деятельности профсоюзов является оказание бесплатной правовой защиты своим членам. Ежегодно штатными и внештатными правовыми инспекторами труда проводится свыше 1500 проверок соблюдения трудового законодательства, по результатам которых выявляются свыше 8000 нарушений трудового законодательства. Юристы профсоюзов принимают участие в судебных заседаниях по вопросам восстановления на работе, взыскания заработной платы, отмене дисциплинарных взысканий, по делам о назначении пенсий, присвоении почетных званий, - рассказывает председатель Федерации профсоюзов Башкирии.

Кроме того, Федерация профсоюзов Башкирии обладает законодательной инициативой, ряд предложений профсоюзов нашли свое отражение в обновленной Конституции Республики Башкортостан и других законодательных актах - отмечает Гузель Мирошниченко.

«100 ДОБРЫХ ДЕЛ»

Совсем недавно глава Башкирии заявил о том, что республика выполнила задание по частичной мобилизации и призвал все органы власти и общественные организации вплотную заняться помощью как для самих резервистов, так и поддержать членов их семей. Не осталась в стороне и Федерация профсоюзов республики.

Как отметила Гузель Мирошниченко, в течение года Федерация профсоюзов проводит акцию «100 добрых дел», в рамках которой члены профсоюза помогают медицинским, детским, социальным образовательным организациям, жителям Донбасса. Сейчас идет сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, мобилизованных из Башкирии, ведь профсоюзы своих не бросают!

- Профсоюзами организована работа горячих линий по вопросам поддержки мобилизованных работников и членов их семей, проводятся разъяснения по вопросам частичной мобилизации, в том числе разработаны и распространяются информационные листки. Профсоюзными организациями оказывается материальная помощь мобилизованным работникам, инициируются внесение изменений в локальные нормативные акты на предприятиях и организациях по установлению единовременных выплат по мобилизации, а также в случае получения ранения либо смерти в рамках СВО, и других социальных гарантий членам семей мобилизованных, - рассказывает председатель Федерации профсоюзов Башкирии.

Не стоит забывать, что за всеми мобилизованными гражданами вне зависимости от сферы деятельности, закреплены их рабочие места. За этим также неукоснительно и скрупулезно следят профсоюзные организации.

- Ведется разъяснительная работа по внесению изменений в коллективные договоры организаций с указанием различных вариантов оказания материальной помощи в связи с мобилизацией супруга или сына сотрудника, а также организация страхования жизни и здоровья сотрудников, предлагается практическая помощь в оформлении документов. Оказывается индивидуальная консультативная помощь членам семей мобилизованных работников при решении бытовых вопросов, - отмечает Гузель Мирошниченко.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕДЕСЕДАТЕЛЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Председатель Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко с главой Башкирии Радием Хабировым и председателем ФНПР Михаилом Шмаковым на церемонии гашения марки

С Днем профсоюзного работника Республики Башкортостан!

Уважаемые профсоюзные активисты и ветераны профсоюзного движения! Дорогие друзья!

От имени Федерации профсоюзов Республики Башкортостан и от себя лично поздравляю Вас с Днем профсоюзного работника Республики Башкортостан!

Сегодня в наше непростое время работа лидеров и активистов профсоюзного движения очень актуальна. В профсоюзах работают люди с активной жизненной позицией, оптимисты, умелые организаторы.

Вы представляете и защищаете трудовые права членов профсоюза, решаете проблемы трудящихся, помогаете в тяжелых жизненных ситуациях, оказываете содействие в профессиональном росте, выполняете огромную организаторскую работу, чем заслужили высокое доверие и глубокое уважение работников.

Выражаю благодарность и признательность всем профсоюзным активистам за вашу деятельность и неустанный труд на благо человека труда, нашим ветеранам за неоценимый вклад в развитие профсоюзного движения республики.

Уважаемые коллеги! Желаю вам и впредь занимать активную жизненную позицию, крепить и приумножать славные профсоюзные традиции, основанные на принципах единства, солидарности и справедливости.

Председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан Гузель Мирошниченко.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Еще одна профсоюзная организация, о которой мы расскажем в этом спецвыпуске– Башкирская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования. О том, как работает организация, какие проблемы есть в сфере образования и как Профсоюз помогает их решить, в беседе с «Комсомолкой» поделился председатель Раиль Газизов.

Мало кто знает, но именно Башкирская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования сегодня является одной из крупнейших среди отраслевых профсоюзных организаций в республике. Как отмечает Раиль Газизов, в ее рядах - порядка 130 тысяч человек. Это не только учителя, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования, но и преподаватели и студенты вузов и колледжей.

- Профсоюзное членство составляет 84%, и в сегодняшних реалиях это хороший показатель, который говорит о высоком доверии к нашей организации и всей работе, которую мы проводим по всем направлениями уставной деятельности.

КАКИЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы добиться повышения размера компенсации платы за коммунальные услуги для сельских учителей республики, т.к. эта компенсация пока значительно ниже размера, рекомендованного на федеральном уровне. Работа в этом направлении ведется уже давно. Для решения этого вопроса дополнительно необходимо порядка 200 млн. рублей — это не такая большая сумма для бюджета республики. Этот вопрос мы поднимаем на всех уровнях власти и управления, а также в профильном комитете в Курултае, РТК, отмечает председатель рескома Профсоюза.

Как отмечает Раиль Газизов, есть вопрос, который недавно удалось решить. Именно с подачи Профсоюза образования на законодательном уровне закреплено снижение документарной нагрузки и избыточной отчетности педагогических работников.

На фото: церемония подписания соглашения Профсоюза работников образования и науки Башкирии с мэрией Уфы

Не могли мы не спросить председателя республиканского комитета о большом разрыве в зарплатах между учителями с большим педагогическим стажем и начинающих. Безусловно, старшее поколение педагогов заслужили свои зарплаты, но ведь причина, по которой в школах нехватка молодых кадров кроется, в том числе, и в уровне зарплат. Как пояснил Раиль Газизов, проблему эту знают все, но для ее решения одних усилий профсоюза, к сожалению, недостаточно.

В настоящее время, учитывая необходимость выполнения Единых рекомендаций по оплате труда, рассматривается вопрос об изменении структуры заработной платы с целью увеличения базовой части, которую предлагается осуществить за счет перераспределения средств, предусмотренных на стимулирующие выплаты, уменьшения размеров обязательных стимулирующих и компенсационных выплат, исключения из действующей системы оплаты труда отдельных выплат. Такое решение проблемы не найдет понимания со стороны педагогического сообщества, особенно высококвалифицированных кадров, и может привести к усилению социальной напряженности, т.к. работники образования ожидают реального повышения заработной платы и достойной оплаты своего труда. И мы видим единственный выход в решении проблемы – это поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников до 150 %, а далее до 200 % от уровня средней заработной платы по региону, что будет способствовать повышению социального статуса работника сферы образования, привлечению педагогических кадров в отрасль, нехватка которых сейчас остро ощущается.

- Первые три года молодому специалисту устанавливается повышающий коэффициент к ставкам (окладам) в размере 0,3 за фактическую нагрузку. Есть подъемные деньги в размере до четырех окладов. Каждое образовательное учреждение прописывает в коллективном договоре сумму подъемных.

ПРАВА УЧИТЕЛЕЙ

В беседе с «Комсомолкой» Раиль Газизов рассказал, как Профсоюз отстаивает права своих членов и какие есть успехи в этой области.

- Юридическая поддержка нашего Профсоюза позволяет работникам сэкономить на услугах юристов и адвокатов. Правовой инспектор рескома Профсоюза консультирует, помогает составлять исковые заявления педагогам, представляет их интересы в суде. Эта очень важная для нас работа, мы всегда стараемся оказывать помощь членам нашего профсоюза на должном уровне, - отмечает председатель рескома Профсоюза.

Как поясняет Раиль Газизов, часто педагоги обращаются в Профсоюз за юридической помощью по назначению досрочной пенсии по выслуге лет.

- Где-то, например, не учли период трудовой деятельности или республиканские праздники. Много специфических моментов, которые имеют место быть только в системе образования, - поясняет председатель.

Профсоюз работников образования и науки Башкирии возглавляет Раиль Газизов (в центре)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

- Одна из задач Профсоюза – содействие созданию оптимальных условий труда, справедливой оплаты труда, успешного прохождения аттестации, получения молодым учителем подъемных в соответствии с коллективными договорами, – словом помощь члену Профсоюза во всех жизненных проблемных моментах, - отмечает Раиль Газизов. - Реском Профсоюза не оставляет без внимания и вопросы оздоровления, считая это одной из важных мер социальной поддержки работников. Возрастающие нагрузки, стрессовые ситуации, эмоциональное выгорание, сопутствующие педагогической профессии, безусловно, сказываются и на трудоспособности учителя, и на его здоровье. Не случайно в рескоме Профсоюза более 8 лет реализуются программы по оздоровлению членов Профсоюза и членов их семей.

К тому же, в рескоме Профсоюза очень серьезно подходят к такому вопросу, как социальная защита и поддержка молодых специалистов. Стоит отметить, что в сфере образования этот статус закреплен документально.

МОБИЛИЗАЦИЯ

В ходе частичной мобилизации в Башкирии были призваны также и работники образования, в том числе педагоги. С самого начала специальной военной операции президиум республиканской организации принял несколько постановлений. В частности, члены профсоюза, чьи близкие родственники погибли или были ранены в ходе СВО, получают материальную помощь. Материальную помощь получают и сами мобилизованные члены Профсоюза.

-Также структурные подразделения республиканской организации – территориальные и первичные профсоюзные организации на своем уровне оказывали материальную поддержку семьям работников, попавшим под частичную мобилизацию и самим мобилизованным членам профсоюза, - подчеркнул Раиль Газизов.

Как подчеркнул председатель рескома профсоюза, в нынешних условиях работа профсоюза заключается именно в индивидуальной работе с каждый конкретным случаем, с каждым работником сферы образования.

- Мы видим каждого учителя в отдельности. И с каждым работаем. Будь то трудовой спор или незаконное увольнение, материальная помощь в трудной жизненной ситуации и другое. Это живая, каждодневная работа с каждым членом Профсоюза образования. Этим мы живем, это и есть наша жизнь, - подытожил Раиль Газизов.

В составе профсоюза работников образования и науки Башкирии насчитывается порядка 130 тысяч человек

ЧТО В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Еще одним собеседником «Комсомолки» в преддверии Дня профсоюзного работника стала председатель республиканской организации Росхимпрофсоюза Зумара Ганиева. Как обстоят дела в этой отрасли? На что жалуются и с какими вопросами работники химической промышленности обращаются в свой профсоюз?

На сегодняшний день в состав республиканской организации Росхимпрофсоюза входят такие крупные предприятия Башкирии как АО «Башкирская содовая компания», АО «Стерлитамакский нефтехимический завод», АО «Синтез–Каучук», филиал АО «НПО» «Микроген» в Уфе «Иммунопрепарат», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», АО «Мелеузовские минеральные удобрения», ОАО «Туймазытехуглерод» и другие. По понятным причинам ряд производств из этого списка относятся к вредным. Мы поинтересовались у профсоюзного лидера работников химической промышленности республики, не жалуются ли сотрудники на ухудшение условий труда?

- Жалобы на ухудшение условий труда у нас практически отсутствуют.

В Республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза успешно работает институт уполномоченных лиц по охране труда, который осуществляет контроль за условиями труда. В коллективных договорах предусмотрена доплата уполномоченным лицам по охране труда в размере до 20% от размера тарифной ставки и предоставляется не менее 2-х часов в неделю, для осуществления контроля за условиями труда.

Предприятия нашей отрасли занимают призовые места в республиканском конкурсе «Лучшая организация условий и охраны труда», а уполномоченные лица по охране труда неоднократно становились лучшими в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов РБ» и «Лучший уполномоченный по охране труда Росхимпрофсоюза», - рассказывает Зумара Ганиева.

В состав профсоюзной организации химической промышленности Башкирии входят сотрудники ведущих предприятий отрасли

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Ну и конечно, для работников химической промышленности необходимо ежегодное оздоровление и отдых в специализированных санаториях. Так, например, Республиканская организация Башкортостана Росхимпрофсоюза активно использует возможность получения скидок в 20% для членов профсоюза по программе «Профсоюзная путевка» в «СКО ФНПР «Профкурорт», которые суммируются с Кешбеком (20%) при оплате картой «МИР».

- Члены профсоюза поправляют свое здоровье в профсоюзных санаториях Сочи, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. В санатории-профилактории «Ольховка», которое является структурным подразделением АО «БСК», поправляют свое здоровье работники компании и жители республики. Дети работников химических предприятий отдыхали в ДОЛ «Чайка», «Салют», «Горное эхо», работники - в санаториях «НУР» и «Красноусольский», - отмечает Зумара Ганиева.

В этом году республиканская организация Росхимпрофсоюза в Башкирии по традиции проведет новогодний праздник для детей членов профсоюза.

- Ежегодно в новогодней елке принимает участие более 500 человек. Особое внимание будет уделено детям мобилизованных работников. Все профсоюзные организации планируют новогодние елки для детей, приобретают билеты на детские представления и утренники, - рассказывает профсоюзный лидер региональной организации Росхимпрофсоюза.

ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ ОТРАСЛИ

Председатель республиканской организации Росхимпрофсоюза Зумара Ганиева

А как профсоюз работников химической промышленности поддержал своих сотрудников из числа резервистов, попавших под частичную мобилизацию?

- В октябре республиканская организация запустила благотворительную акцию «Росхимпрофсоюз своих не бросает» по сбору необходимых вещей и денежных средств для приобретения одежды и снаряжения в целях поддержки и помощи мобилизованным. Были организованы оперативные консультации и правовая поддержка по волнующим вопросам, связанным с частичной мобилизацией, - рассказывает Зумара Ганиева.

К слову, первичные профсоюзные организации собрали более миллиона рублей для гуманитарной помощи покупку необходимой экипировки и лекарств для резервистов.

- В преддверии Дня профсоюзного работника поздравляю всех профсоюзных активистов с праздником! В этот день выражаю слова благодарности за вашу верность идеям и духу профсоюзов, за защиту человека труда! Желаю крепкого здоровья, благополучия и веры в будущее! – обращается к работникам отрасли председатель Республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза Зумара Ганиева.