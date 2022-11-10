Битва профессионалов

Участники отраслевого чемпионата Petrochemskills от АО «ПОЛИЭФ» Эдуард Гайнуллин и Ляйсан Абзалова.

Участникам предстоит доказать свое мастерство, выполнить сложные задания по ключевым направлениям и показать навыки в области нефтехимии и нефтепереработки. АО «ПОЛИЭФ» в компетенции «Охрана труда» представит победный дуэт отраслевого чемпионата Petrochemskills — участник, Эдуард Гайнуллин и эксперт-компатриот Ляйсан Абзалова.

— Впервые я вышел на международный уровень, — рассказывает Эдуард Гайнуллин. — На эту ступень поднялся, став первым в отраслевом чемпионате. Этот факт возлагает дополнительную ответственность: за подразделение, предприятие, компанию. Стать первым помогло жгучее желание победить. В минувшем году я был четвертым и в этом хотел реванша, чтобы доказать — наше подразделение обладает прочными теоретическими знаниями, отлично владеет практикой и обязано занимать высокие места. Всё для этого есть. Я усиленно готовился, перечитывая профессиональную литературу, перебирая огромный объем нормативной документации, чтобы ничего не упустить из внимания. Прирастаю новыми знаниями и сейчас, а также вспоминаю что-то из старого, повышая уровень компетентности в области охраны труда. Задания постоянно обновляются, а это значит, что и участники должны расширять границы умений и навыков. Хайтек – очень серьезное состязание, собирающее на своей площадке сильнейших в своих профессиях. Уровень конкуренции высокий и справиться с волнением, собраться и достойно выступить стоит немалых усилий. Участие в чемпионате тренирует навыки публичных выступлений. Думаю, это очень пригодится в будущем. Соперничество с сильными конкурентами мотивирует. Я хочу победить, чтобы доказать, что профессионал своего дела. На ПОЛИЭФе хорошая школа подготовки специалистов. Наша основная задача — быть на шаг впереди по знаниям в области охраны труда и промбеза. Каждый обход территории предприятия, разговор с коллегой или подрядчиком — наш вклад в развитие производственной культуры. Не менее пристально отношусь к безопасности своей и коллег и за пределами площадки. Считаю, что нести выбранную миссию нужно вне зависимости от места нахождения.

Один из ключевых фокусов предприятия — экологическая безопасность. Мы — лидеры «зеленой» повестки. В сентябре на ПОЛИЭФе состоялось торжественное открытие производства ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья. Новый продукт —Vivilen rPET – содержит до 25-30% вторичного пластика. После выхода на проектную мощность объем повторно вовлекаемого полимера составит до 34 000 тонн, что сравнимо с 1,7 млрд использованных пластиковых бутылок. Это значит, что пластиковые отходы не попадут на свалки, а получат вторую жизнь и вернутся на прилавки магазинов уже в качестве экологичной упаковки. Четверть потребности нового производства в электроэнергии обеспечивает солнечная электростанция. ПОЛИЭФ – достойный пример ответственного отношения к экологиии промышленной безопасности.

Теоретический блок Чемпионата.

— Наше предприятие участвует в чемпионате Хайтек по направлению «охрана труда» с 2019 года, — рассказывает Ляйсан Абзалова. За эти годы успела сложиться хорошая традиция — оказываться в числе призеров. К примеру, я дважды занимала лидирующие позиции в корпоративных состязаниях. Сейчас участвую в роли эксперта-компатриота. Моя задача грамотно и в максимально короткие сроки подготовить участника. Мало мотивировать, важно защищать и отстаивать его интересы перед другими экспертами. Для меня это тоже отличная возможность дальнейшего личностного роста. Планирую продемонстрировать свои лучшие профессиональные навыки в финале соревнования.

Очень здорово, что мы в самом начале карьеры попали на ПОЛИЭФ. Здесь отличная команда профессионалов и дружный коллектив. Это не просто красивый оборот речи, коллеги всегда друг друга поддерживают. Несмотря на загруженность, они посвящают много времени личному развитию и щедро делятся опытом с другими сотрудниками. Вот к примеру, пока мы с вами общаемся, часть работников нашего подразделения на развивающих сессиях в командировках. Это значит, что с их приездом мы станем еще грамотнее.

Блок практических заданий.

Если возвращаться к теме участия в Хайтеке – это отличная возможность показать себя, познакомится с новыми подходами в работе, пообщаться с интересными людьми и получить дополнительный шанс на развитие своих профессиональных навыков и раскрытие внутренних резервов. Уже будучи экспертом-компатриотом ты попадаешь в совершенно другую историю, своеобразное закулисье, здесь становится гораздо понятнее, как составлялись задания, почему такая оценка у того или иного участника, каким образом в целом проходит соревнование и многие другие ранее неизвестные мне моменты, которые способны в конечном итоге повлиять на победу.

Новые знакомства, практики с других предприятий и компаний, готовые интересные кейсы и лайфхаки, обмен опытом среди ведущих профессионалов со всей страны — вот что дает участие в состязании. Для нас это огромный опыт, который мотивирует развиваться дальше и не останавливаться на достигнутом.

Я мечтаю, чтобы наше предприятие было центром подготовки и главным поставщиком лучших кадров в области ОТиПБ в компании. Если мы будем стабильно занимать призовые места в профессиональных состязаниях, то это будет хороший задел на будущее.

Справка:

Эдуард Гайнуллин, ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности начал трудовой путь на ПОЛИЭФе с 1 ноября 2017 г. в должности стажера-специалиста.

Неоднократный участник профессиональных состязаний. В 2022 г. занял II место в конкурсе «Лучший специалист по охране труда – 2022» номинация «За лучший результат среди организаций по производству пластмасс и синтетических смол».

Ляйсан Абзалова, ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности пришла на ПОЛИЭФ в 2017 г. стажером-специалистом. В 2019 г. заняла второе место на корпоративном этапе соревнований.