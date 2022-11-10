Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2022 10:43

«Вот такой я увлеченный!»: терапевт из Уфы собрал коллекцию игрушек общей стоимостью 25 миллионов рублей

Уфимец Виктор Коробейников создал уникальный набор из почти трех тысяч игрушечных автобусов
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Свою коллекцию (она не вся уместилась на фото) Валерий собирает уже 26 лет

Свою коллекцию (она не вся уместилась на фото) Валерий собирает уже 26 лет

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни что-то да коллекционировал – вкладыши от жвачек, старинные монеты, сувенирные фигурки или магниты на холодильник. А вот страстью 30-летнего уфимца Валерия Коробейникова стали модели автомобилей, а точнее автобусов, трамваев и троллейбусов. Сейчас коллекция Валерия насчитывает 2823 (!) моделей, а общая стоимость, по словам владельца, составляет почти 25 миллионов рублей!

О том, как удалось собрать такую внушительную коллекцию, о самых памятных и дорогих сердцу моделях, а также своих дальнейших планах Валерий Коробейников поделился с «Комсомолкой».

НАЧАЛ СОБИРАТЬ КОЛЛЕКЦИЮ В 4 ГОДА

Вообще, по профессии Валерий Коробейников – врач-терапевт. Стать медиком мужчина решил по примеру матери, которая всю свою жизнь проработала педиатром. А вот отец Валерия был маршрутчиком, именно поэтому с самого детства мальчик питал особую привязанность к автобусам.

Валерий иногда мечтает об отдельной комнате, в которой можно было организовать музей автобусов

Валерий иногда мечтает об отдельной комнате, в которой можно было организовать музей автобусов

- Мы с папой вместе объездили весь город. Я до сих пор помню этот неповторимый запах в салоне, эти уютные кресла, особую атмосферу, поэтому все мои детские воспоминания сохранились, - вспоминает Валерий Коробейников.

Первая модель в коллекции Валерия появилось, когда тому исполнилось всего 4 года. На день рождения мама ему подарила простенькую пластиковую модельку автобуса. К сожалению, она довольно быстро сломалась, и мальчик сильно грустил. Видя переживания сына, мама подарила ему новую игрушку, которую Валерий хранит до сих пор.

- Вот с того момента я увлекся коллекционированием всерьез. Сначала родители мне дарили модели автобусов, трамваев, троллейбусов. Потом я подрос и сам стал скупать модели. Многие из них я усовершенствовал – где-то подкрасил, где-то подклеил, так что у меня нет повторяющихся моделей – все они уникальные в своем роде. У нас даже есть сообщество коллекционеров, там собрались люди не только из России, но и других стран. Вместе мы обсуждаем наши коллекции, отслеживаем новинки, помогаем с их приобретением, - делится уфимец.

Жена Валерия в шутку вздыхает, что скоро весь дом будет заполнен коробками с игрушечными автомобилями

Жена Валерия в шутку вздыхает, что скоро весь дом будет заполнен коробками с игрушечными автомобилями

Самой дорогой моделью в коллекции Валерий называет электробус, который ему привезли из Москвы. Изначально ценник модели достигал 50 тысяч рублей, но подруге удалось добыть его за 20 тысяч и привезти в Уфу.

А вот по душе мужчине больше всего милы «Икарусы»-«гармошки» - красные, желтые, те самые, которые катались по улицам Уфы еще в 90-е годы. Валерий признается, что, глядя на эти автобусы, он словно возвращается в детство. Впрочем, в коллекции есть и новенькие «Башавтотрансы», которыми он тоже очень гордится.

«МЕЧТАЮ ОБ ОТДЕЛЬНОЙ КОМНАТЕ, ЧТОБЫ РАССТАВИТЬ ВСЕ АВТОБУСЫ»

Сейчас коллекция уфимца насчитывает почти 3000 автобусов, трамваев и троллейбусов – а именно 2823 модели. Для того, чтобы всех их разместить, пришлось покупать отдельный шкаф на всю стену, но даже он не смог вместить всю коллекцию.

С каждой моделькой у Валерия связаны свои теплые воспоминания

С каждой моделькой у Валерия связаны свои теплые воспоминания

- Конечно, в планах, когда уже будет своя отдельная квартира, выделить целую комнату под мою коллекцию – чтобы стеллажи во все стены, и все-все можно было красиво разместить. Пока почти все модели у меня хранятся в коробках. Очень многие из них слишком хрупкие, поэтому нередко, когда приходят гости и берут в руки какую-нибудь модельку, у нее может отвалиться зеркало или колесо. У меня сейчас супруга на 4 месяце беременности, и она уже подшучивает – мол, а что будет, когда ребенок родится? Будешь ли разрешать ему играть со своей коллекцией? Ведь все же переломает. Я аккуратно намекаю, что у ребенка будут все игрушки, которые он только пожелает, а вот коллекционные трогать нельзя. Кто знает, может, и ребенок потом унаследует мою страсть и продолжит коллекционировать автобусы, - смеется Валерий.

В общей же сложности, свою коллекцию уфимец оценивает примерно в 25 миллионов рублей, если со скидкой – то 22. Сумма довольно внушительная, поэтому многие удивляются – почему бы не продать половину и не купить для семьи просторную квартиру. Как признается сам Валерий Коробейников, для него это не просто «машинки», прихоть, а настоящий смысл жизни.

- Это моя отдушина. Бывает, на работе сложный день, начальство выговор сделает, пациент непростой попадется. Придешь домой весь на нервах, возьмешь в руки какой-нибудь автобус из коллекции, начинаешь его рассматривать, покрутишь колеса – и вот уже успокаиваешься, - признается коллекционер.

«ВОТ ТАКОЙ Я УВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Как говорит Валерий, он несколько раз пытался остановиться и не скупать все новые модели, ведь и ставить их уже некуда. Мужчина даже пытался начать коллекционировать что-то новое – пачки от сигарет и другую мелочевку, но быстро это забросил.

Новенькие "Башавтотрансы" - особая гордость коллекционера

Новенькие "Башавтотрансы" - особая гордость коллекционера

- Иногда говоришь себе, все, хватит, а уже через пару недель без новых покупок будто ломка какая-то начинается. И вот снова просматриваешь аукционы, заграничные сайты – а вдруг там появилась какая-то редкая модель, которой у тебя еще нет? Ну что поделать, вот такой я увлеченный человек, - шутит уфимец.

Впрочем, на коллекционировании увлечения Валерия Коробейникова вовсе не заканчиваются. Мужчина не только талантливый врач, а еще обожает играть на гитаре, сочиняет музыку, записывает собственные песни и даже иногда выступает перед публикой. А еще Валерий прекрасно готовит и удивляет своими кулинарными экспериментами любимую женщину и гостей.

- Еще люблю путешествовать. И, конечно, из поездок всегда стараюсь привезти какие-то новые экспонаты для своей коллекции. Бывает, что на таможне сильно удивляются – все везут одежду, ну магнитики там, а я – машинки, - улыбается уфимец.

КАРТИНА ДНЯ