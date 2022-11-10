Свою коллекцию (она не вся уместилась на фото) Валерий собирает уже 26 лет

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни что-то да коллекционировал – вкладыши от жвачек, старинные монеты, сувенирные фигурки или магниты на холодильник. А вот страстью 30-летнего уфимца Валерия Коробейникова стали модели автомобилей, а точнее автобусов, трамваев и троллейбусов. Сейчас коллекция Валерия насчитывает 2823 (!) моделей, а общая стоимость, по словам владельца, составляет почти 25 миллионов рублей!

О том, как удалось собрать такую внушительную коллекцию, о самых памятных и дорогих сердцу моделях, а также своих дальнейших планах Валерий Коробейников поделился с «Комсомолкой».

НАЧАЛ СОБИРАТЬ КОЛЛЕКЦИЮ В 4 ГОДА

Вообще, по профессии Валерий Коробейников – врач-терапевт. Стать медиком мужчина решил по примеру матери, которая всю свою жизнь проработала педиатром. А вот отец Валерия был маршрутчиком, именно поэтому с самого детства мальчик питал особую привязанность к автобусам.

Валерий иногда мечтает об отдельной комнате, в которой можно было организовать музей автобусов

- Мы с папой вместе объездили весь город. Я до сих пор помню этот неповторимый запах в салоне, эти уютные кресла, особую атмосферу, поэтому все мои детские воспоминания сохранились, - вспоминает Валерий Коробейников.

Первая модель в коллекции Валерия появилось, когда тому исполнилось всего 4 года. На день рождения мама ему подарила простенькую пластиковую модельку автобуса. К сожалению, она довольно быстро сломалась, и мальчик сильно грустил. Видя переживания сына, мама подарила ему новую игрушку, которую Валерий хранит до сих пор.

- Вот с того момента я увлекся коллекционированием всерьез. Сначала родители мне дарили модели автобусов, трамваев, троллейбусов. Потом я подрос и сам стал скупать модели. Многие из них я усовершенствовал – где-то подкрасил, где-то подклеил, так что у меня нет повторяющихся моделей – все они уникальные в своем роде. У нас даже есть сообщество коллекционеров, там собрались люди не только из России, но и других стран. Вместе мы обсуждаем наши коллекции, отслеживаем новинки, помогаем с их приобретением, - делится уфимец.

Жена Валерия в шутку вздыхает, что скоро весь дом будет заполнен коробками с игрушечными автомобилями

Самой дорогой моделью в коллекции Валерий называет электробус, который ему привезли из Москвы. Изначально ценник модели достигал 50 тысяч рублей, но подруге удалось добыть его за 20 тысяч и привезти в Уфу.

А вот по душе мужчине больше всего милы «Икарусы»-«гармошки» - красные, желтые, те самые, которые катались по улицам Уфы еще в 90-е годы. Валерий признается, что, глядя на эти автобусы, он словно возвращается в детство. Впрочем, в коллекции есть и новенькие «Башавтотрансы», которыми он тоже очень гордится.

«МЕЧТАЮ ОБ ОТДЕЛЬНОЙ КОМНАТЕ, ЧТОБЫ РАССТАВИТЬ ВСЕ АВТОБУСЫ»

Сейчас коллекция уфимца насчитывает почти 3000 автобусов, трамваев и троллейбусов – а именно 2823 модели. Для того, чтобы всех их разместить, пришлось покупать отдельный шкаф на всю стену, но даже он не смог вместить всю коллекцию.

С каждой моделькой у Валерия связаны свои теплые воспоминания

- Конечно, в планах, когда уже будет своя отдельная квартира, выделить целую комнату под мою коллекцию – чтобы стеллажи во все стены, и все-все можно было красиво разместить. Пока почти все модели у меня хранятся в коробках. Очень многие из них слишком хрупкие, поэтому нередко, когда приходят гости и берут в руки какую-нибудь модельку, у нее может отвалиться зеркало или колесо. У меня сейчас супруга на 4 месяце беременности, и она уже подшучивает – мол, а что будет, когда ребенок родится? Будешь ли разрешать ему играть со своей коллекцией? Ведь все же переломает. Я аккуратно намекаю, что у ребенка будут все игрушки, которые он только пожелает, а вот коллекционные трогать нельзя. Кто знает, может, и ребенок потом унаследует мою страсть и продолжит коллекционировать автобусы, - смеется Валерий.

В общей же сложности, свою коллекцию уфимец оценивает примерно в 25 миллионов рублей, если со скидкой – то 22. Сумма довольно внушительная, поэтому многие удивляются – почему бы не продать половину и не купить для семьи просторную квартиру. Как признается сам Валерий Коробейников, для него это не просто «машинки», прихоть, а настоящий смысл жизни.

- Это моя отдушина. Бывает, на работе сложный день, начальство выговор сделает, пациент непростой попадется. Придешь домой весь на нервах, возьмешь в руки какой-нибудь автобус из коллекции, начинаешь его рассматривать, покрутишь колеса – и вот уже успокаиваешься, - признается коллекционер.

«ВОТ ТАКОЙ Я УВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Как говорит Валерий, он несколько раз пытался остановиться и не скупать все новые модели, ведь и ставить их уже некуда. Мужчина даже пытался начать коллекционировать что-то новое – пачки от сигарет и другую мелочевку, но быстро это забросил.

Новенькие "Башавтотрансы" - особая гордость коллекционера

- Иногда говоришь себе, все, хватит, а уже через пару недель без новых покупок будто ломка какая-то начинается. И вот снова просматриваешь аукционы, заграничные сайты – а вдруг там появилась какая-то редкая модель, которой у тебя еще нет? Ну что поделать, вот такой я увлеченный человек, - шутит уфимец.

Впрочем, на коллекционировании увлечения Валерия Коробейникова вовсе не заканчиваются. Мужчина не только талантливый врач, а еще обожает играть на гитаре, сочиняет музыку, записывает собственные песни и даже иногда выступает перед публикой. А еще Валерий прекрасно готовит и удивляет своими кулинарными экспериментами любимую женщину и гостей.

- Еще люблю путешествовать. И, конечно, из поездок всегда стараюсь привезти какие-то новые экспонаты для своей коллекции. Бывает, что на таможне сильно удивляются – все везут одежду, ну магнитики там, а я – машинки, - улыбается уфимец.