Лидер отечественной нефтепереработки: завод «Уфанефтехим» отметил 65-летний юбилей

Номенклатура предприятия включает около 60 наименований продукции

На днях завод «Башнефть-Уфанефтехим» (входит в НК «Роснефть») отметил 65 лет с начала выпуска продукции. НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий в России. Его производственная мощность на сегодняшний день составляет 8,2 миллиона тонн переработки сырья в год.

По словам исполняющего обязанности директора филиала «Башнефть-Уфанефтехим» Рустема Баширова, на предприятии выпускается свыше 60 наименований продукции. В этом числе моторные топлива стандарта Евро-5, судовые топлива, нефтяной кокс, гранулированная и комовая сера, а также сжиженные газы.

– И мы не думаем останавливаться на достигнутом. В перспективе – новые проекты развития и модернизации. В ближайшее время планируем обновить установку замедленного коксования. Также реализуем проект по реконструкции комплекса ароматических углеводородов, рассматривается вопрос по замене установок первичной переработки нефти на более современные сооружения, – рассказал руководитель завода.

СОВРЕМЕННОЕ И УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кстати, установка замедленного коксования и комплекс производства ароматических углеводородов – уникальные для нефтеперерабатывающей промышленности объекты.

Как объяснил заместитель главного инженера по переработке нефти и тяжелых остатков филиала «Башнефть-Уфанефтехим» Антон Лунев, установка замедленного коксования предназначена для получения дополнительного количества светлых продуктов из гудрона и остатков висбрекинга: это бензин, легкий и тяжелый газойль, а также сам кокс, который используется для выплавки металла из руды.

– Без таких установок современная нефтепереработка не может существовать. Сооружение было запущено в работу на нашем заводе в 2009 году, и в настоящее время оно является одним из самых маржинальных на предприятии. Его простой категорически неприемлем, поэтому установка всегда поддерживается в рабочем состоянии. Она обслуживается почти сотней человек. В общей сложности в год комплекс перерабатывает около 1600 тонн сырья, – поделился специалист.

Заместитель главного инженера по производству нефтехимии предприятия Алексей Манушков рассказал, что в России существует всего три комплекса по производству ароматических углеводородов. И один из них расположен на «Башнефть-Уфанефтехиме».

– Комплекс был введен в эксплуатацию в 1982 году. Недавняя реконструкция сооружения позволила увеличить качество вырабатываемого параксилола. Это вещество очень востребовано в промышленности, оно является сырьем для производства синтетических пластмасс, а также растворителей красок и лаков, – пояснил Манушков.

и.о. директора филиала «Башнефть-Уфанефтехим» Рустем Баширов: завод сохраняет лидерство в отрасли

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В 2018 году на предприятии были запущены в эксплуатацию реконструированные биологические очистные сооружения. Данный комплекс, по словам руководителя «Башнефть-Уфанефтехима» Рустема Баширова, являются самыми большими не только в России, но и в Евразии.

Сооружения позволяют обеспечить высокий уровень очистки промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков не только уфимских заводов «Башнефти», но и более 60 предприятий северного промышленного узла башкирской столицы.

– Технология позволяет также в 2,5 раза увеличить объем повторно используемой очищенной воды в технологических процессах и снизить объем забора воды из природных источников, – отметил Баширов.

Высокое качество производимой «Башнефть-Уфанефтехимом» продукции не единожды подтверждалось наградами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В прошлом году диплом присвоен арктическому дизельному топливу, в текущем – жюри республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» присудило диплом дизельному межсезонному топливу.

Промышленный гигант отечественной нефтепереработки – «Башнефть-Уфанефтехим», несмотря на солидный возраст, остается в строю высокотехнологичных предприятий отрасли. Это подтверждают и эксперты, и первоклассная продукция завода, и вся передовая история предприятия, которую на высоком уровне продолжают нынешние заводчане.