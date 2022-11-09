Маленький мальчик из Башкирии с редким пороком очень нуждается в помощи

Вместе с Родионом всегда рядом его родители, которые поддерживают сына. Фото: Римма Хусаинова

Родиону Хусаинову из Стерлитамака на днях исполнится 8 лет. С виду это самый обыкновенный мальчуган, но есть присмотреться внимательнее, станет понятно, что у Родиона есть небольшая особенность, которая причиняет ему серьезный дискомфорт. Дело в том, что малыш родился с редким пороком – правосторонней микротией и атрезией наружного слухового прохода. Это значит, что у мальчика неразвито правое ухо и отсутствует слуховой проход. У Родиона есть шанс восстановить слух, вот только, к сожалению, цена операции слишком высока для простой семьи.

«ПОДУМАЛИ, МОЖЕТ, УШКО ЗАКРУТИЛОСЬ?»

Как рассказывает в беседе с «Комсомолкой» мама Родиона, еще во время беременности врачи на осмотре выявили у ребенка патологию почки. А ближе к родам доктор огорошил родителей новостью, что, скорее всего, их сын родится с пороком сердца.

- Я сама медик, поэтому на очередном УЗИ обратила внимание, что у сына будто отсутствует ушко. Но тогда меня врач успокоил, мол, все нормально. А уже когда Родион родился, я увидела его маленькое ухо. Подумала еще – может, просто закрутилось? Но потом врачи сказали, что нет слухового прохода, и стало понятно, что аномалия почки, порок сердца, проблемы с ухом – все это один сочетанный порок развития. Мы сразу поняли, что впереди нам предстоит трудный путь, - признается Римма Хусаинова.

Так оно и случилось. Сначала в 4 месяца Родион перенес сложную операцию на сердце, после которой начались осложнения. В обоих легких лопнул лимфатический сосуд, ребенок начал задыхаться и синеть. Его сразу же забрали в реанимацию, чтобы выкачать 250 мл лимфы и поставить дренажную трубку. Это редкое осложнение, при котором невозможно прогнозировать исход, так как найти этот сосуд в легких невозможно, а ребенок может умереть от истощения. Целый месяц родители и врачи боролись за жизнь Родиона.

Правое уха у ребенка почти не развито, и сверстники часто подшучивают на этом счет. Фото: Римма Хусаинова

И только когда малыш подрос и немного окреп, его отвели к сурдологу, который установил, что внутренний орган слуха у Родиона все же есть. То есть, если громко крикнуть рядом с отсутствующим ухом, какие-то отдаленные звуки мальчик все же услышит. Вернуть слух ребенку тоже можно, для этого потребуется операция, и чем быстрее – тем лучше. Дело в том, что с возрастом кости черепа уплотняются, и уже через несколько лет Родиона ждет уже не диагноз «тугоухость», а глухота.

«ШАНС ЕСТЬ, ВРЕМЕНИ – В ОБРЕЗ»

Сейчас мальчуган ходит в первый класс. Родион очень старается, но проблемы со слухом сильно отражаются на всей его жизни. Ребенок не полностью воспринимает речь, поэтому у него есть серьезное отставание по развитию. К тому же, на улице Родион в любой момент рискует оказаться под колесами автомобиля или самоката, потому что попросту не понимает, с какой стороны доносится звук опасности.

- Ну и к тому же, одноклассники и сверстники Родиона начали постоянно интересоваться – что же с его ухом. Кто-то может даже поддразнить. Конечно, сына это очень раздражает и портит ему настроение. Боюсь, что с возрастом эта проблема только усугубится, - вздыхает Римма Хусаинова.

У Родиона есть шанс на обычную жизнь здорового ребенка. Для этого требуется сложная и дорогостоящая операция по восстановлению слухового прохода и ушной раковины. Такие операции делают успешно в США в клинике Global Hearing. В России их тоже выполняют, вот только за результат тут никто не ручается, а случаи серьезных осложнений, едва ли не приведших к менингиту и образованию опухолей, существуют.

- Речь идет о Центре уха в Лос-Анжелесе. Там уже около 30 лет проводят подобные операции и возвращают детям слух. В 2020 году мы обратились в эту клинику, нам озвучили сумму операции – 87 тысяч долларов. К счастью, сумма для нас сохранилась, поскольку сейчас бы пришлось платить намного больше. Мы уже внесли депозит 5 тысяч долларов. Сейчас нам удалось собрать 1,7 млн рублей, из них 250 тысяч рублей нам пообещали внести в одном из благотворительных фондов, но при условии, что мы полностью закроем сбор. На сегодняшний день нам осталось собрать сумму в 4,7 млн рублей, - говорит Римма Хусаинова.

Сейчас в клинике уже назначена дата операции на 1 августа 2023 года. Но сбор необходимо закрыть полностью уже к 1 апреля – потом нужно заниматься документами, оформлением визы, а также пройти полное обследование перед операцией.

Если вы хотите помочь Родиону Хусаинову обрести новое ухо и полноценный слух, вы тоже можете принять участие в сборе и внести свой посильный вклад на карту, привязанную к номеру +7(917) 416-50-08 (получатель Римма Хусаинова, мама Родиона).