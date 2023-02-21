Выборы в региональный парламент пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Башкирии пройдут выборы депутатов Госсобрания-Курултая республики седьмого созыва.

Когда пройдут выборы в Башкирии 2023

В Единый день голосования, который в этом году выпадает на 10 сентября, жители региона будут избирать депутатов башкирского парламента – высшего законодательного органа Башкирии.

Выборы в Башкирии 2023

Всего в башкирском парламенте заседают 110 депутатов, из которых 25 работают на постоянной основе, то есть получают зарплату из бюджета республики. Это председатель или по-другому спикер, а также вице-спикеры, руководители комитетов и их заместители. Для остальных парламентариев статус депутата равносилен общественной деятельности. У них есть основное место работы, где они получают зарплату, а в пленарных заседания Госсобрания-Курултая принимают участие на общественных началах. Точно так же никто не платит им зарплату за проведение приемов граждан.

Депутатом Курултая Башкирии может стать гражданин России, достигший на день голосования 21 года. Выборы проводятся путем прямого тайного голосования. В состав 7 созыва республиканского парламента будут избираться 110 депутатов. 55 из них будут выбирать по одномандатным избирательным округам, а еще 55 по партийным спискам.

Сколько человек смогут участвовать в выборах в Башкирии 2023

Всего по данным Центризбиркома Башкирии в республике на 1 января 2023 года проживают 2 997 815 человек, обладающих правом голоса. 10 сентября 2023 года они смогут выбрать депутатов Курултая, баллотирующихся в качестве самовыдвиженцев или как членов зарегистрированной политической партии. Всего на территории Башкирии на начало 2023 года действуют региональные отделения 25 политических партий.

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ДЕПУТАТЫ

В полномочия депутатов Госсобрания-Курултая входит принятие республиканских законов, в том числе о бюджете, утверждение на должностях кандидатов на пост мировых судей, утверждение различных региональных программ развития и так далее. Перед депутатами башкирского парламента о проделанной работе отчитывается премьер-министр республики. Так же депутаты утверждают кандидатуру руководителя Кабмина, которую вносит в парламент глава Башкирии.

Помимо принятия республиканских законов, в обязанности Курултая входит контроль за тем, чтобы они не противоречили федеральному законодательству. А еще башкирский парламент может вносить законопроекты в нижнюю палату российского парламента – Государственную думу.