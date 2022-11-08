Яндекс Go запустил новую услугу «Межгород» для поездок между Уфой и Стерлитамаком

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В сервисе Яндекс Go появился новый тариф «Межгород» для поездок по маршруту между двумя крупнейшими городами республики — Уфой и Стерлитамаком. Начальной точкой отправления может быть любой из них. За счет новой услуги агрегатор планирует сделать поездки на такси между городами еще удобнее.

Заказать подачу машины можно на конкретное время или вызвать на ближайшее. В цену поездки входят 10 минут бесплатного ожидания в пути. Их можно потратить для остановок — за один раз или разделить на несколько перерывов. На маршруты по межгороду назначают только водителей с высоким рейтингом. Если выбрать новый тариф, поездка будет дешевле, чем в случае аналогичного заказа в «Экономе».

Чтобы брать заказы по «Межгороду», водитель должен согласиться выполнять длинные поездки между соседними населенными пунктами. В Яндекс Go предварительно анализировали поездки между Уфой и Стерлитамаком: люди активно передвигаются на такси в обоих направлениях. Поэтому возвращаться пустым водителю вряд ли придется. Алгоритм начнет подбирать обратный заказ таксисту сразу по окончанию поездки.

Тариф «Межгород» стал доступен с 8 ноября и на других направлениях: Ростов-на-Дону – Шахты, Анапа – Новороссийск, Уссурийск – Владивосток, а также обратные маршруты. Количество маршрутов будет увеличиваться.