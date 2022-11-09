Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2022 4:00

Экс-директор Дворца спорта Ишимбая Александр Кравченко: «Спорт — это про самоуважение и человеколюбие»

Многочисленные кубки, медали — украшение его квартиры и яркие свидетельства достижений
Источник:kp.ru
Семья Кравченко и их смена

Семья Кравченко и их смена

25 ноября Александру Кравченко исполняется 72 года. Бывший руководитель ишимбайского Дворца спорта рассказал о том, как они возрождали хоккей в районе, чем занимаются его внуки и за что нужно любить спорт.

ВСЯ ЖИЗНЬ – НА СОРЕВНОВАНИЯХ

— У нас большая семья: семь братьев и сестренка. Родители трудились, а мы сами себя воспитывали, растили младших. Все занимались спортом, но только я и старший брат стали преподавателями физкультуры, — рассказывает Александр Кравченко.

Первенство по лёгкой атлетике г. Ишимбай 2017 год

Первенство по лёгкой атлетике г. Ишимбай 2017 год

Сегодня он — мастер спорта по боксу, КМС по летнему и зимнему многоборью, имеет разряды по легкой атлетике, хоккею, гимнастике, спортивным играм, и это далеко не все.

После армии Александр Кравченко поступил в Оренбургский педуниверситет на факультет физической культуры. Там познакомился с будущей женой, а получив диплом, переехал к ней в Башкирию. Устроился учителем физкультуры в Ишимбайскую школу. Казалось бы, провинциальное учебное заведение — не самое лучшее место для новаторства. Однако молодой педагог так не считал. Он сделал в школьном спортзале разметку для большого тенниса, активно развивал бадминтон.

Первенство г. Ишимбай по легкой атлетике, команды тренера Кравченко Натальи Владимировны, июль 2017 года

Первенство г. Ишимбай по легкой атлетике, команды тренера Кравченко Натальи Владимировны, июль 2017 года

Параллельно супруги Кравченко (а потом и их дети) ездили по соревнованиям.

— Жена была нашим двигателем, именно Наталья Владимировна была инициатором семейных поездок на спартакиады. Настоящий фанатик спорта, сама не отдыхала и нам не давала, — улыбается Александр Кравченко. – Так и жили: весь год работаешь, а летом — в пионерские лагеря, на базы труда и отдыха. Да соревнования для нас были как мини-отпуск.

Его супруги не стало полгода назад. До последних дней жизни Наталья Кравченко трудилась тренером в ишимбайской спортшколе, готовила ребят к новым свершениям.

Второй фестиваль семейного спорта, г. Чебоксары, 1993г.

Второй фестиваль семейного спорта, г. Чебоксары, 1993г.

ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ ГРАМОТА ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Званий и наград у Александра Федоровича — не счесть. Отличник образования республики Башкортостан, Почетный работник общего образования России, Лучший работник физкультуры БАССР, есть медаль за заслуги перед Ишимбайским районом и еще сотни наград, медалей, грамот. Признается: самая памятная — кубок победителей с I спартакиады трудящихся России, где они участвовали с сыном.

Да, супруги Кравченко и детей вовлекали в эту бурную интересную жизнь.

Июль 1983 года, Октябрьский. Первенство БАССР по многоборью ГТО. Все чемпионы Башкирии

Июль 1983 года, Октябрьский. Первенство БАССР по многоборью ГТО. Все чемпионы Башкирии

— Дочь Ирина «с пеленок» участвовала с нами в разных соревнованиях. В 3 года она уже плавала, бегала и ходила на лыжах, а в 6 лет играла в настольный теннис со мной в паре, — делится воспоминаниями Александр Кравченко.

Спортивную семью даже приметили на самом высоком уровне: в 1995 году президент России Борис Ельцин наградил их грамотой за развитие семейного спорта и здорового образа жизни.

Но дети выросли. Дочь Ирина ушла из спорта, стала экономистом. А сын Денис пошел по стопам родителей — трудится тренером в ишимбайской спортшколе.

Первенство Оренбургской области общества "Буревестник", Кравченко А. ф., 4 дорожка, 2 место, бег 100 метров, финал

Первенство Оренбургской области общества "Буревестник", Кравченко А. ф., 4 дорожка, 2 место, бег 100 метров, финал

КАК ВОЗРОЖДАЛИ СПОРТ В ИШИМБАЕ

В 1985-1988 гг. учитель Александр Кравченко параллельно работал председателем ишимбайского спорткомитета. Кстати, он стал самым молодым в этой должности — 35 лет.

— В 1986 году мы открыли первую в городе школу по шашкам. Тогда это был шашечный клуб, который спустя несколько лет превратился в школу олимпийского резерва, которая выпустила немало чемпионов, — рассказывает Александр Кравченко. — А в 1987 году мы провели чемпионат ДОСААФ СССР по биатлону среди женщин.

Семейная грамота Б. Н. Ельцына 1995 год. За физическое и нравственное здоровье нации "за большой вклад в развитии здорового образа семейного спорта в РФ"

Семейная грамота Б. Н. Ельцына 1995 год. За физическое и нравственное здоровье нации "за большой вклад в развитии здорового образа семейного спорта в РФ"

В 1994 году глава администрации предложил Александру Кравченко должность директора Дворца спорта.

— Уже на второй год работы мы получили знамя министерства спорта Башкирии, — вспоминает Александр Кравченко. — Построили в городе 20 хоккейных коробок, проводили соревнования «Золотая шайба». Ребята сами заливали лед, следили за порядком. Хоккей тогда был у нас очень популярен.

До 2002 года Александр Кравченко руководил Дворцом спорта. И не просто: замечал талантливых ребят, помогал им поступать в Оренбургский педуниверситет, некоторых даже сам возил.

Грамота Госкомспорта СССР Кравченко А. Ф., Москва, 1986 год

Грамота Госкомспорта СССР Кравченко А. Ф., Москва, 1986 год

О ВНУКАХ И СПОРТЕ

А сегодня он посвятил себя внукам.

— У меня плотный график: зарядка, детсад, школа, секции, — рассказывает Александр Кравченко. — Старшему внуку 7 лет, занимается плаванием, а второму в январе 3 года будет. Думаю, в меня пойдет, станет боксером.

Александр Федорович с любовью вспоминает школу, своих воспитанников и коллег-спортсменов. Он убежден:

— Спорт воспитывает чувства самоуважения и самосохранения, человеколюбие. Как бы на ринге ни дрались, в жизни мы верные друзья.

КАРТИНА ДНЯ