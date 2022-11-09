Экс-директор Дворца спорта Ишимбая Александр Кравченко: «Спорт — это про самоуважение и человеколюбие»

Семья Кравченко и их смена

25 ноября Александру Кравченко исполняется 72 года. Бывший руководитель ишимбайского Дворца спорта рассказал о том, как они возрождали хоккей в районе, чем занимаются его внуки и за что нужно любить спорт.

ВСЯ ЖИЗНЬ – НА СОРЕВНОВАНИЯХ

— У нас большая семья: семь братьев и сестренка. Родители трудились, а мы сами себя воспитывали, растили младших. Все занимались спортом, но только я и старший брат стали преподавателями физкультуры, — рассказывает Александр Кравченко.

Первенство по лёгкой атлетике г. Ишимбай 2017 год

Сегодня он — мастер спорта по боксу, КМС по летнему и зимнему многоборью, имеет разряды по легкой атлетике, хоккею, гимнастике, спортивным играм, и это далеко не все.

После армии Александр Кравченко поступил в Оренбургский педуниверситет на факультет физической культуры. Там познакомился с будущей женой, а получив диплом, переехал к ней в Башкирию. Устроился учителем физкультуры в Ишимбайскую школу. Казалось бы, провинциальное учебное заведение — не самое лучшее место для новаторства. Однако молодой педагог так не считал. Он сделал в школьном спортзале разметку для большого тенниса, активно развивал бадминтон.

Первенство г. Ишимбай по легкой атлетике, команды тренера Кравченко Натальи Владимировны, июль 2017 года

Параллельно супруги Кравченко (а потом и их дети) ездили по соревнованиям.

— Жена была нашим двигателем, именно Наталья Владимировна была инициатором семейных поездок на спартакиады. Настоящий фанатик спорта, сама не отдыхала и нам не давала, — улыбается Александр Кравченко. – Так и жили: весь год работаешь, а летом — в пионерские лагеря, на базы труда и отдыха. Да соревнования для нас были как мини-отпуск.

Его супруги не стало полгода назад. До последних дней жизни Наталья Кравченко трудилась тренером в ишимбайской спортшколе, готовила ребят к новым свершениям.

Второй фестиваль семейного спорта, г. Чебоксары, 1993г.

ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ ГРАМОТА ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Званий и наград у Александра Федоровича — не счесть. Отличник образования республики Башкортостан, Почетный работник общего образования России, Лучший работник физкультуры БАССР, есть медаль за заслуги перед Ишимбайским районом и еще сотни наград, медалей, грамот. Признается: самая памятная — кубок победителей с I спартакиады трудящихся России, где они участвовали с сыном.

Да, супруги Кравченко и детей вовлекали в эту бурную интересную жизнь.

Июль 1983 года, Октябрьский. Первенство БАССР по многоборью ГТО. Все чемпионы Башкирии

— Дочь Ирина «с пеленок» участвовала с нами в разных соревнованиях. В 3 года она уже плавала, бегала и ходила на лыжах, а в 6 лет играла в настольный теннис со мной в паре, — делится воспоминаниями Александр Кравченко.

Спортивную семью даже приметили на самом высоком уровне: в 1995 году президент России Борис Ельцин наградил их грамотой за развитие семейного спорта и здорового образа жизни.

Но дети выросли. Дочь Ирина ушла из спорта, стала экономистом. А сын Денис пошел по стопам родителей — трудится тренером в ишимбайской спортшколе.

Первенство Оренбургской области общества "Буревестник", Кравченко А. ф., 4 дорожка, 2 место, бег 100 метров, финал

КАК ВОЗРОЖДАЛИ СПОРТ В ИШИМБАЕ

В 1985-1988 гг. учитель Александр Кравченко параллельно работал председателем ишимбайского спорткомитета. Кстати, он стал самым молодым в этой должности — 35 лет.

— В 1986 году мы открыли первую в городе школу по шашкам. Тогда это был шашечный клуб, который спустя несколько лет превратился в школу олимпийского резерва, которая выпустила немало чемпионов, — рассказывает Александр Кравченко. — А в 1987 году мы провели чемпионат ДОСААФ СССР по биатлону среди женщин.

Семейная грамота Б. Н. Ельцына 1995 год. За физическое и нравственное здоровье нации "за большой вклад в развитии здорового образа семейного спорта в РФ"

В 1994 году глава администрации предложил Александру Кравченко должность директора Дворца спорта.

— Уже на второй год работы мы получили знамя министерства спорта Башкирии, — вспоминает Александр Кравченко. — Построили в городе 20 хоккейных коробок, проводили соревнования «Золотая шайба». Ребята сами заливали лед, следили за порядком. Хоккей тогда был у нас очень популярен.

До 2002 года Александр Кравченко руководил Дворцом спорта. И не просто: замечал талантливых ребят, помогал им поступать в Оренбургский педуниверситет, некоторых даже сам возил.

Грамота Госкомспорта СССР Кравченко А. Ф., Москва, 1986 год

О ВНУКАХ И СПОРТЕ

А сегодня он посвятил себя внукам.

— У меня плотный график: зарядка, детсад, школа, секции, — рассказывает Александр Кравченко. — Старшему внуку 7 лет, занимается плаванием, а второму в январе 3 года будет. Думаю, в меня пойдет, станет боксером.

Александр Федорович с любовью вспоминает школу, своих воспитанников и коллег-спортсменов. Он убежден:

— Спорт воспитывает чувства самоуважения и самосохранения, человеколюбие. Как бы на ринге ни дрались, в жизни мы верные друзья.