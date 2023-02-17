«Башнефть» нарастила запасы нефти и газа на 20,6 млн тонн

Специалисты «Башнефти» открыли 27 новых залежей нефти на уже разрабатываемых месторождениях в трех регионах страны

По итогам 2022 года АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») увеличила запасы нефти и газа категории AB1C1 на 20,6 млн тонн нефтяного эквивалента. За прошлый год башкирские нефтяники провели геологоразведочные работы и переоценили уже разрабатываемые месторождения, что позволило полностью восполнить ресурсную базу компании.

НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В прошлом году башкирские нефтяники открыли 27 новых залежей нефти на уже разрабатываемых месторождениях. С этой целью специалисты «Башнефти» бурили поисково-оценочные и разведочные скважины на территории Башкирии, в Оренбургской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Геологи компании и ее дочернего общества «Башнефть-Добыча» в 2022 году открыли в Башкирии два новых месторождения нефти.

Открытое в 2022 году новое месторождение нефти получило название Покровское. Глубина залегания «черного золота» здесь составила всего 400 метров, что повышает рентабельность добычи. Скважина на этом месторождении дала промышленный приток нефти почти 14 тонн в сутки.

Как отмечают геологи, открыли месторождение в ходе бурения поисковой скважины на своде Покровского рифового массива. Образовался он около 300 млн лет назад, когда территорию Башкирии покрывало древнее море.

Еще одно новое месторождение нефти, открытое в прошлом году, получило имя ветерана «Башнефти», инженера-нефтяника Мунира Галлямова. Ветеран Великой Отечественной войны, кандидат технических наук, лауреат государственной премии имени Ивана Губкина, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности – Мунир Нафикович является настоящей легендой нефтедобывающей отрасли.

С 1984 по 2002 годы Мунир Галлямов работал в проектном институте «РН-БашНИПИнефть», в том числе до 1998 года возглавлял его. Этот научно-исследовательский институт, входящий в периметр «Роснефти», совместно с «Башнефтью» продолжает работу над восполнением запасов сырья для башкирских нефтяников.

На месторождении имени Мунира Галлямова в прошлом году были получены притоки нефти и газа сразу с пяти продуктивных пластов, залегающих на глубине менее двух километров.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

К слову, запасы углеводородного сырья «Башнефть» пополняет каждый год. По итогам 2021 года «Башнефть» восполнила годовую добычу нефти категории AB1C1 на 305%, нарастив запасы на 43,2 млн тонн. Тогда башкирские нефтяники при бурении поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин и углублении ранее пробуренных скважин нарастили запасы на 11,6 млн тонн. Еще 31,4 млн тонн принесли результаты подсчета запасов уникального Арланского месторождения и пересмотр коэффициента извлечения нефти в связи с улучшением технологий разработки.

Всего за позапрошлый год специалисты компании открыли 100 новых продуктивных залежей в Башкирии, Оренбургской области, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах. По оценке башкирских нефтяников запасы на этих залежах составили более 6 млн тонн в нефтяном эквиваленте.