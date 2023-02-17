«Сначала полетели вещи, а потом и тело»: уфимец выбросил мать из окна, а потом покончил с собой

Сначала уфимец выкидывал из окна мебель и вещи, а потом выбросил собственную мать

Не успела Башкирия отойти от жуткой истории, произошедшей в начале февраля, когда 41-летний уфимец зарезал двух маленьких сыновей, а потом покончил с собой, как 16 февраля стало известно о новом шокирующем происшествии. 49-летний житель Уфы выбросил свою престарелую мать из окна, а потом совершил суицид. Что стало причиной трагедии – наркотики или психическое расстройство – сейчас выясняют следователи.

СНАЧАЛА ПОЛЕТЕЛИ ВЕЩИ ИЗ ОКНА, А ПОТОМ И ТЕЛО

Все произошло около 3 часов дня 16 февраля в обычной девятиэтажке на улице Менделеева. Удивленные прохожие наблюдали, как сначала из окна на 7 этаже полетели стулья и вещи, а затем и обнаженное тело женщины, которое с глухим шлепком приземлилось в сугроб под окнами дома. Соседи немедленно вызвали скорую и полицию, а когда правоохранители зашли в квартиру, то в ванной обнаружили окровавленный труп мужчины.

Трагедия произошла днем в обычной многоэтажке на улице Менделеева в Уфе.

Как удалось выяснить «Комсомолке», в злополучной квартире проживали 83-летняя Лилиана А. и ее 50-летний сын Михаил Б. Глава семейства скончался еще в прошлом году от болезни, и с тех пор мужчина ухаживал за престарелой матерью. Соседи рассказывают, что Лилиана, несмотря на свой почтенный возраст, часто выходила на прогулки, со всеми была доброжелательна и приветлива. А вот Михаил напротив всегда вел себя замкнуто и отчужденно – ни с кем толком не общался, нигде не работал, а все свободное время проводил за компьютером. Впрочем, никаких скандалов, криков или ругани из квартиры соседи никогда не слышали, поэтому даже не могли представить, что такое может произойти.

БЫЛ СУДИМ ЗА НАРКОТИКИ И КРАЖУ

Нам удалось выяснить, что мужчина был неоднократно судим за наркотики и кражу. Также раньше у Михаила была жена и сын, но после развода женщина забрала ребенка, а потом через суд взыскивала с экс-супруга алименты.

Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Фото: СК РБ

Что же стало причиной такой агрессии мужчины – наркотики или психическое расстройство – сейчас предстоит выяснить следователям, которые уже назначили судебную психиатрическую экспертизу и другие необходимые исследования. На место происшествия немедленно выехал заместитель руководителя следственного комитета Башкирии Евгений Лагацкий, а также криминалисты главного управления СК России и полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, - отчитались в региональном ведомстве.