Целых 4 дня супругам удалось провести вместе. Фото: Альбина Муллагулова

35-летняя жительница Альшеевского района Башкирии отправилась на границу России и Украины, чтобы повидаться с мужем, который участвует в СВО. Своими впечатлениями от долгожданной встречи Альбина Муллагулова поделилась в беседе с «КП-Уфа».

САМОЕ ДОЛГОЕ РАССТАВАНИЕ НА 11 МЕСЯЦЕВ

Альбина Муллагулова – известный автор стихов и песен на башкирском языке, а еще заботливая мать четверых детей и верная супруга. Ее 38-летний муж Айнур – военный, мужчина раньше служил в Чечне, 2 раза его отправляли в Сирию. Когда началась специальная военная операция на Украине, Айнур сразу же отправился туда, чтобы отдать долг своей Родине.

- Муж на службе уже 18 лет, еще 2 года осталось до пенсии. По долгу службы мы и раньше часто разлучались, но так долго – никогда. Дети очень скучают, да и я очень переживаю. Нашему младшему ребенку всего 3 года, и он каждый день спрашивает, когда же папа вернется домой, - признается Альбина Муллагулова.

По словам женщины, первые 2 месяца после начала СВО приходилось особенно тяжело. Связи не было, поэтому пришлось обзванивать сотни инстанций, чтобы получить хоть какую-то весточку о муже. Позже удалось связаться с командиром части, который и сообщил, что с Айнуром все в порядке.

«ДОЖДАЛАСЬ КАНИКУЛ У ДЕТЕЙ И КУПИЛА БИЛЕТ НА ПОЕЗД»

Поначалу женщина надеялась, что скоро все закончится, и супруг вернется домой. Но в один момент Альбина не выдержала и решила во что бы ни стало встретиться с мужем! Поэтому, когда выпала возможность поехать к супругу на свидание, Альбина сразу же согласилась.

- Я дождалась, пока у детей начнутся осенние каникулы, отправила их погостить к бабушке, а сама наготовила домашней еды, купила билеты на поезд. 2 дня с пересадкой – и вот я уже на границе России и Украины. Там меня уже ждал муж. Когда мы встретились, казалось, что время будто остановилось для нас двоих. Это непередаваемое ощущение счастья, нежности, облегчения, что муж здесь, рядом со мной, - вспоминает Альбина Муллагулова.

Побыть вместе супругам удалось целых 4 дня – они сняли квартиру на окраине города и просто наслаждались возможностью побыть рядом.

Альбина окружила мужа любовью, заботой и накормила домашней едой. Фото: Альбина Муллагулова

- В первую очередь, я хотела окружить его заботой и домашним уютом. Я приготовила его любимые блюда – суп-лапшу и домашнюю курицу. Еще мы гуляли, хоть на улицах почти и не было народа. Для этого я купила специальный камуфляжный костюм, чтобы быть под стать своему мужу, - улыбается Альбина.

К сожалению, 4 дня пролетели очень быстро – пришло время снова расставаться. На память остались трогательные совместные фотографии и видеозаписи, которые Альбина будет каждый день пересматривать с детьми, веря, что скоро все закончится. Что скоро все мужья и отцы вернутся домой к своим семьям. А еще остались строки стихотворения, которые Альбина Муллагулова написала, возвращаясь домой: «Гаснут огни... Поезд отправляется в путь, но в сердце не гаснет треск... Но в душе есть надежда, которая не угаснет!»