Многодетной маме из Башкирии выписали штраф за то, что ее пропавшие дети переночевали в багажнике машины

Всю ночь дети провели в багажнике "двенашки", припаркованной во дворе дома. Фото: ГК ЧС по Башкирии

Многодетной матери из Иглинского района Башкирии, у которой маленькие сыновья провели ночь в холодном багажнике машины, выписали административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Теперь женщина должна заплатить штраф, размер которого составляет от 100 до 500 рублей.

Вся эта загадочная история произошла в ночь на 6 ноября, когда село Иглино облетела тревожная новость о пропаже трех мальчиков. Сообщалось, что 12-летний Ильшат, 10-летний Ильназ и 5-летний Артур (все имена несовершеннолетних изменены – Ред.) ушли из дома, но обратно так и не вернулись. Ситуация осложнялась тем, что у старшего ребенка были проблемы со здоровьем, поэтому он уже и раньше уходил из дома.

Обеспокоенные родители сначала сами пытались найти детей, а потом обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Целую ночь поисковики прочесывали окрестности, осматривали берега реки, и лишь под утро стало известно, что ребята нашлись живыми и невредимыми… в багажнике автомобиля ВАЗ-2112, припаркованного возле родительского дома.

- Когда мальчишек обнаружили, они спокойно спали. К счастью, они живы и в медицинской помощи не нуждаются, - уточнили в Госкомитете Башкирии по ЧС, добавив, что в истории обязательно будут разбираться соответствующие органы.

А КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Как выяснилось позже, в тот вечер родители малышей сильно повздорили. Чтобы дети не слушали разборки взрослых, их отправили на улицу. Погуляв и изрядно замерзнув, мальчики решили зайти в гости к соседям, но те им велели отправляться домой и ложиться спать. Испугавшись, что мама будет ругаться, ребята решили переночевать в незапертом багажнике, где их утром и обнаружили сотрудники полиции.

Теперь матери мальчиков придется внимательнее относиться к воспитанию своих детей. В полиции сообщили, что в отношении женщины составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 100 до 500 рублей, кроме того, семья будет находиться под пристальным контролем органов опеки.

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