Ксения Роменкова: «Моя любовь с мужем строится на абсолютном доверии, взаимопомощи и без расставления каких-либо границ»

В рамках линейки «Сказочные мелодрамы» на канале Dомашний 22 февраля в 19:00 состоится премьера проекта «От встречи до разлуки». Главную роль исполнила обаятельная Ксения Роменкова. Мы поговорили с актрисой о съемках и абьюзивных отношениях.

- На Dомашнем состоится премьера сериала «От встречи до разлуки», где вы играете главную роль. Что больше всего запомнилось в этих съемках?

- У меня были замечательные партнеры из Белоруссии: Александр Ильин, Дмитрий Есеневич, Елена Побегаева, Елена Акулёнок. И конечно, мне очень запомнилась кондитерская фабрика, на которую пришла работать Светлана! Какой же сумасшедший запах в цеху…

- Что-то запомнилось, кроме запаха? Что вы там делали?

- Делали печенье! У нас было два съемочных дня, когда я стояла на производственной линии. Там какой процесс: сначала замешивается тесто, потом специальными валиками раскатывается, потом печенки формируются с помощью специальных трафаретов, потом заходят в печь, из печки горяченькие некоторое время едут по ленте и остывают, а потом распадаются по желобкам, женщины раскладывают их в стопочки, а потом специальный аппарат расфасовывает их по десять штук и запечатывает в пачки. Я была как раз на том участке, где собирают печенье с линии и складывают в стопочки. Печенье, которое выехало из печки, очень вкусное, скажу я вам! Сверху сухое, внутри мягкое… Когда остывает, оно несколько теряет свое обаяние!

- Эмоции настоящей сладкоежки!

- О да! Я настоящая сладкоежка. Мне после каждого приема пищи надо съесть что-то вкусненькое. И для меня самая сложная диета – диета без сахара.

- По сюжету сериала, ваша героиня на протяжении долгих лет терпит домашнее насилие со стороны супруга. К сожалению, эта тема сейчас довольно часто поднимается в обществе. Как понять, что отношения с близким человеком становятся токсичными и ты становишься «жертвой»?

- Первый признак абьюзивных отношений – это, когда начинаешь бояться наказания за любую, даже нечаянную, оплошность. Когда ты начинаешь ощущать ограничения, в чем бы то ни было. Когда ты что-то предлагаешь, а тебе на это сразу возражают отказом. Когда любая твоя попытка о чем-то договориться непременно будет отвергнута. Когда вместо разговора и обсуждения каких бы то ни было текущих дел, ты начинаешь выбирать молчание, потому что так спокойнее. Это, наверно, главное. И ещё важно обратить внимание на свои собственные мысли и реакции на происходящее. Когда ты начинаешь считать виновной в ситуации только себя, и никогда своего партнёра, это, пожалуй, самый явный, самый главный признак нездоровых отношений. Когда все его действия начинают находить оправдания в твоём сознании. Когда тебе начинает казаться, что без него тебе не удастся ничего добиться и ты непременно умрёшь с голоду вместе с детьми и даже своей кошкой. Надо найти в себе силы остановиться и попытаться трезво осознать, а действительно ли причина в тебе?

- Что с этим делать после того, как пришло осознание?

Наверное, нет универсального решения этой проблемы. В нашем кино мы рассказываем историю о том, как моя героиня с самого начала боится своего мужа, но не сразу отдает себе в этом отчет. Света делала попытки договориться, отвоевать себе хоть минимальную свободу, но у нее не получалось. В какой-то момент, после очередного скандала с мужем, она берет документы, ребенка и, несмотря на страх, просто убегает из дома в никуда, делает решительный шаг, не задумываясь о будущем. Главное, мне кажется, не бояться принять это самое страшное решение в жизни. В большинстве случаев женщины боятся последствий и продолжают терпеть.

- Вы не раз говорили, что в каждой героине находится себя…

- У меня был опыт абьюзивных отношений. Но, к счастью, я вовремя осознала, что это все губительно для моей личности и нашла в себе силы разорвать эту связь. Теперь моя любовь с моим мужем (актер Михаил Мартьянов – прим. автора) строится на абсолютном доверии, взаимопомощи и без расставления каких-либо границ. И в этом секрет наших долгих и счастливых отношений.

Телеканал Dомашний

«От встречи до разлуки» (16+)

22 февраля в 19:00

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