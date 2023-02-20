Президент поддержал предложения Алексея Нечаева по развитию промышленности

Президент России Владимир Путин встретился с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Нечаев представил главе государства меры по поддержке промышленников и предпринимателей в регионах России. Одним из главных принципов он назвал протекционизм в отношении отечественных производителей. Среди предложений Нечаева — ввести заградительные пошлины для иностранных производителей, чтобы дать возможность предпринимателям в регионах производить и продавать больше отечественных товаров.

«Встреча с Президентом подтвердила, что в главном мы сходимся: победить может только сильная независимая Россия – страна со свободной рыночной экономикой и технологической самостоятельностью. Сейчас Владимир Путин работает над обеспечением полного суверенитета страны. Мы этот курс поддерживаем. Нам нужна не мобилизационная экономика, а новая промышленная политика, новая индустриализация и протекционизм. Полный переход на военные рельсы только навредит. Мы строим мирную, богатую и процветающую страну для наших детей и внуков», – отметил Нечаев по итогам встречи.

Президент одобрил идеи Алексея Нечаева, но отметил, что делать это нужно аккуратно и без вреда для людей.

«Совершенно согласен с Президентом, что такой протекционизм должен быть умным. Его нужно проводить тонко, и только в отношении верхнего сегмента товаров, которые касаются малого количества людей. Чтобы не выросли цены и не опустели прилавки», – пояснил лидер фракции.

Лидер Новых людей также рассказал Владимиру Путину о промежуточных итогах образовательной программы «Я в деле», старт которой Президент поддержал еще в 2022 году. Спустя год программа реализуется партией «Новые люди» и благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки России уже в 62 регионах страны. Участниками программы стали более 85 тысяч студентов и школьников.

Президент поддержал предложение Алексея Нечаева о расширении программы «Я в деле» ещё на 10 регионов России, в том числе на новые территории. По мнению лидера Новых людей, программа олицетворяет новое явление «деятельного патриотизма» среди молодёжи.

«Молодые люди видят, что возможности для самореализации в России есть. И я уверен, что мы сможем сделать это ощущение для них еще более правдивым – помочь им поверить в то, что можно состояться и быть успешным здесь, в своей стране. И пусть уехавшие из России позавидуют тем, кто остался, хоть и светлой завистью. Здесь, в России, они точно нужны больше, чем где-то», – уверен Нечаев.