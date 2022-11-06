В Башкирии в ночной аварии на трассе погибли четыре человека, пострадали трое взрослых и ребенок

В аварии пострадал ребенок, он в тяжелом состоянии в больнице. Фото: МЧС по РБ

В ночь на воскресенье, 6 ноября, в Чекмагушевском районе Башкирии произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали четыре человека, пострадали еще четверо, в том числе ребенок. По данным ГИБДД, около 23 часов по местному времени, на 64 километре дороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись грузовой МАЗ и минивэн «Volkswagen Caravelle». Авария произошла около села Аблаево, уточняют в пресс-службе МЧС по Башкирии.

На место ДТП еще поздно вечером прибыл главный Госавтоинспектор Башкирии. Фото: ГИБДД по РБ

Вскоре после происшествия, на место ДТП срочно выехали главный Госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. В своем телеграм-канале он сообщает, что с первых минут ДТП на месте работают сотрудники ГИБДД, а он по прибытии будет координировать их работу. По версии дорожной полиции, в аварии погибли четыре человека, пострадали еще четверо. Среди них есть ребенок, который госпитализирован в тяжелом состоянии.

На дороге столкнулись минивэн и фура. Фото: МЧС по РБ

В свою очередь, МЧС по Башкирии сообщает, что пострадавших в аварии всего шесть человек. Данные о четверых погибших в экстренном ведомстве подтверждают. Спасатели также оперативно прибыли на место ДТП и деблокировали пострадавших, застрявших в минивэне.

Как подчеркнули в МЧС, розлива топлива из столкнувшихся автомобилей удалось избежать. Трассу также не перекрывали, движение осуществлялось в штатном режиме. Всего на месте ДТП работали пятеро сотрудников экстренного ведомства, использовались две единицы техники.

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