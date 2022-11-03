Росреестр и Минзем Башкирии рассказали о мерах, направленных на упрощение оказания услуг в земельно-имущественной сфере

Руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан Петр Клец вместе с министром земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Натальей Полянской провели пресс-конференцию, ответив на вопросы республиканских журналистов. Темы, которые объединили участников встречи, касались цифровизации услуг в сфере земли и недвижимости, подведения предварительных итогов важных законов, а также задач на будущее.

- Нашим приоритетом является упрощение и ускорение процедур оказания услуг в сфере узаконения недвижимости в республике в интересах граждан и предпринимателей, - рассказал Петр Клец. - Благодаря предпринятым мерам сегодня в среднем срок кадастрового учета недвижимости и регистрации прав в республике составляет 2 рабочих дня, электронная регистрация - 1 рабочий день, что значительно ниже тех сроков, которые предусмотрены законодательством. Для представителей бизнеса действуют сокращенные сроки оказания услуг при подаче документов через офисы МФЦ, все регистрационные действия по госпрограммам проводятся с опережением сроков.

Мерами, способствующими ускорению оказания услуг и повышению качества их оказания, он обозначил перевод услуг в электронный формат, работу с профессиональным сообществом (банки, застройщики, нотариусы, риэлторы, кадастровые инженеры), органами власти и органами местного самоуправления, проведение обучающих мероприятия, в том числе, в рамках «Школы Росреестра».

ПОДДЕРЖКА МОБИЛИЗОВАННЫХ

В качестве меры, направленной на поддержку мобилизованных граждан и их семей, Управлением Росреестра по Башкортостану при взаимодействии МФЦ «Мои Документы» принято решение о сокращении до 1 суток сроков оказания учетно-регистрационных действий по заявлениям, поданным близкими родственниками призванных на военную службу граждан в рамках частичной мобилизации. Также специалисты регистрирующего ведомства готовы оказать максимальное содействие таким заявителям при возникновении любых вопросов, связанных с узаконением недвижимости.

Отвечая на вопрос о динамике на рынке недвижимости, руководитель службы отметил, что количество регистрационных действий в Башкортостане остается на уровне прошлого года – более 980 тысяч (+ 0,6 % по сравнению с прошлым годом), более половины (54%) заявлений на учет и регистрацию недвижимости поступает в электронном формате.

Также он отметил, что больше года (с 29.06.2021) в республике продолжается поиск собственников ранее учтенной недвижимости - владельцы таких объектов оформили права на них в «старом порядке», т.е. до вступления в силу закона о государственной регистрации (до 31.01.1998). Выявление таких объектов необходимо, чтобы внести сведения об их правообладателях в Единый реестр недвижимости (ЕГРН). Совместно с органами местного самоуправления список объектов недвижимости в Едином госреестр недвижимости, у которых отсутствовали собственники, уменьшился на 22% (с 570 тысяч до 440 тыс.). По поручению Президента России В.В. Путина, завершить работы по выявлению правообладателей, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, региональным органам власти необходимо до 2024 года.

- Для ускорения процесса жителям республики рекомендуем самостоятельно внести сведения о ранее учтенных правах в ЕГРН, тем более что эта услуга бесплатна. Это позволит защититься от мошенников и даст 100% право по распоряжению имуществом, - подчеркнул Петр Клец.

НОВШЕСТВА

Среди новшеств сферы недвижимости в рамках конференции был обозначен закон, направленный на защиту персональных данных. Так, как анонсировал Петр Клец, с 1 марта 2023 года получить сведения о личных данных правообладателя в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно будет только с согласия собственника.

Особенный акцент руководитель регионального Росреестра сделал на планах. Он упомянул о создании публично-правовой компании «Роскадастр», которая приступит к работе с 1 января 2023 года и о реализации в Башкортостане как в пилотном регионе масштабной государственной программы «Национальная система пространственных данных». Участие в пилотном создании единой цифровой платформы НСПД позволит региональным и муниципальным органам власти уже в конце 2024 использовать новые сервисы и принимать управленческие решения на основе полных и точных данных в сфере земли и недвижимости.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

На мероприятии министр Наталья Полянская рассказала о проведении комплексных кадастровых работ и субсидиях из федерального бюджета, одобренных на ККР в следующем году.

– Республике Башкортостан на проведение комплексных кадастровых работ в 2023 году одобрены субсидии из федерального бюджета в размере 17,2 млн. рублей. С учетом софинансирования из республиканского бюджета общая сумма на эти работы в 2023 году составит 20,5 млн. рублей, – разъяснила она. – Перечень кадастровых кварталов, в которых планируется проведение комплексных кадастровых работ в 2023 году, утвержден постановлением Правительства республики от 25 марта 2021 года. С ним можно ознакомиться на официальных сайтах Правительства и Минземимущества РБ.

В ходе конференции коснулись тем льготной аренды госимущества для предпринимателей, а также мер сокращения срока предоставления земельного участка в аренду на торгах и без проведения торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта.

Не обошли стороной и тему государственной поддержки в сфере земельных и имущественных отношений для мобилизованных граждан.

– Минземимуществом РБ разработан проект распоряжения Правительства Республики Башкортостан, которым устанавливается предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. Также проект распоряжения предусматривает для мобилизованных предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций, – рассказала Наталья Полянская.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ

Среди других вопросов, обсуждавшихся на пресс-конференции, коснулись темы предоставление льготным категориям граждан земельных участков и сертификатов на получение единовременной денежной выплаты взамен земельных участков.

– Министерством проводится большая работа по подготовке документов для получения гражданами положенного им по закону бесплатного земельного участка или сертификата на предоставлении единовременной денежной выплаты взамен участка. В день отдел, который занимается этой работой, оформляет порядка 30 документов. В ближайшее время будет выдан тысячный сертификат на предоставление ЕДВ. Всю статистику по получению гражданами земли и сертификатов мы предоставим ближе к середине декабря. Отметим, что ранее предоставление сертификатов осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, доведенных до Минземимущества РБ в установленном порядке. 19 июля 2022 года порядок предоставления единовременной денежной выплаты утверждён в новой редакции. Введена поэтапность предоставления свидетельств единовременной денежной выплаты, исходя из даты постановки граждан на учет на получение земельного участка. В текущем 2022 году свидетельство выдается всем многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, ставшим на учет до 31 декабря 2016 года, написавшим заявления и соответствующим условиям предоставления земельного участка. В Минземимущество РБ от муниципалитетов поступают заявления и личные дела граждан, перечисление средств осуществляется на основании данных документов, в пределах средств заложенных в бюджете, – пояснила Наталья Полянская.