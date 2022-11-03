«Ну как же так, пацаны!»: под Уфой погибли двое друзей-подростков

Ребята дружили с самого детства и часто любили покататься на велосипедах по селу. Фото: соцсети

Стали известны подробности смертельной аварии в Уфимском районе, где погибли двое подростков 14 и 16 лет. Напомним, вечером 2 ноября в селе Красный яр автомобиль Kiа Rio сбил ребят, которые ехали по дороге на велосипедах. От полученных травм дети скончались на месте до приезда медиков.

- Ребята ехали по дороге и поворачивали в сторону речки, когда их сбили. Мы с ними как раз видели минут за 30 до этого. Говорят, что водитель гнал и выехал на встречку, поэтому все так произошло, - рассказывает друг погибших подростков.

ДРУЖИЛИ С САМОГО ДЕТСТВА

Как удалось выяснить «Комсомолке», погибшими оказались ребята из этого же села – 16-летний Вадим У. и 14-летний Данил В. (имена изменены). Парни дружили с самого детства – постоянно гоняли вместе мяч, катались на велосипедах. Вадим окончил 9 класс и поступил в колледж, а Данил еще учился в школе.

- Постоянно с ними в хоккей, в футбол играли. Летом всегда купаться вместе ходили. Очень отзывчивые и добрые ребята были, всегда на позитиве. Ну как же так, пацаны! – скорбит друг погибших ребят Егор Б.

Сельчане в свою очередь гадают, из-за чего же могла произойти трагедия. Многие винят неосвещенные дороги, на которых очень трудно заметить пешеходов, особенно, если они в темной одежде без светооотражающих знаков.

- Дороги в селе неосвещенные, ночью глаз выколи, а в пасмурную погоду тем более. Земля пухом ребятам, - говорит житель села Красный Яр Денис Б.

Изначально появилась информация, что водитель ехал с большой скоростью, а после наезда на велосипедистов даже сбежал с места ДТП, но в итоге эти данные так и не подтвердились. Сейчас сельчане спорят, виноват ли водитель в аварии, или это роковое стечение обстоятельств.

- Мы живем в одной деревне. Какая скорость была, не знаю, но отец (имеется ввиду водитель) он отличный, у него четверо детей, приличная семья, - защищают одни водителя.

- Водителя вам жалко? Интересно, а с какой скоростью он ехал, что даже кроссовки так и не нашлись, которые слетели с ребенка? – возражают другие.

Также выяснилось, что в тот роковой вечер с ребятами был еще один товарищ, но его не зацепило. Подросток до сих пор находится в шоке от произошедшего.

На место ДТП немедленно выехал прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков. Фото: прокуратура РБ

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас выяснением причин и обстоятельств аварии занимаются сотрудники правоохранительных органов.

- В настоящее время на месте происшествия работают руководитель и следователи совместно с сотрудниками полиции. Устанавливаются все обстоятельств происшествия, по результатам осмотра места ДТП будут назначены судебные экспертизы и принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Также к проверке подключилась и республиканская прокуратура. Сразу после аварии на место выехал прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков.

В свою очередь сердобольные сельчане открыли сбор, чтобы помочь с похоронами безутешным семьям, потерявших своих детей. Если и вы хотите помочь, то можете сделать посильный вклад на номер 9(917)808-84-64 (получатель Мария Викторовна, с пометкой «На похороны»).

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близких погибших детей.