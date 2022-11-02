«Есть такая профессия – Родину защищать»: отец погибшего на Украине Олега Ташматова из Башкирии о своем сыне-герое

Фото: предоставлено Закиром Ташматовым

2 октября в Рязани состоялись похороны погибшего в ходе специальной военной операции на Украине нашего 35-летнего земляка – подполковника гвардии, заместителя командира 83-й гвардейской отдельной воздушно-штурмовой бригады в/ч 71289 Олега Ташматова. Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. Олега Ташматова похоронили на аллее Героев Рязанского кладбища. Свои соболезнования семье и родителям погибшего выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.

У погибшего героя остались жена и четверо детей. А еще осталась память о настоящем героическом подвиге во имя своей Родины. И теперь родные и боевые товарищи погибшего подполковника хотят увековечить эту память в умах и сердцах поколений и выступают за присвоение ему посмертно звания Героя России.

В беседе с «Комсомолкой» отец погибшего героя, бывший военный, майор в отставке Закир Ташматов поделился воспоминаниями о детстве и юности Олега Ташматова, о его военной карьере и последних днях жизни сына. В свою очередь, мы надеемся, что эти воспоминания станут примером настоящего мужества и доблести для всех жителей Башкирии.

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Олег Ташматов родился 9 ноября 1986 года в Чехословакии – в семье военного и поэтому с самого детства интересовался службой, военной подготовкой и мечтал пойти по стопам своего отца.

- Олег рос, как и все дети военнослужащих – играл в солдатиков, примерял отцовскую шапку с кокардой и танковый шлемофон. Бабушек и дедушек рядом не было, лишь суровые гарнизонные условия – постоянные переезды, съемные квартиры, бараки, казармы. Когда сын подрос, стал ходить со мной на службу, интересуясь военной техникой. С ранних лет был неприхотлив и вынослив – ел вместе с другими солдатами кашу в столовой, не капризничал, когда приходилось терпеть неудобства в быту. Когда у Олега родился младший брат, он всегда помогал нам за ним приглядывать, был ему другом и опорой, - вспоминает Закир Ташматов.

Фото: предоставлено Закиром Ташматовым

После вывода российских войск из Восточной Европы семья Ташматовых переехала на свою малую родину - в Стерлитамак. Уже учась в школе, Олег, мечтая о службе в ВДВ, стал активно заниматься спортом, посещал секции карате и бокса. После окончания 8 класса, в 2001 году парень поступил в Казанское суворовское военное училище, где с первых дней зарекомендовал себя дисциплинированным и исполнительным воспитанником. Позже с отличием окончил и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, после чего продолжил службу офицером. В 2018 году Олег Ташматов поступил в Общевойсковую Военную Академию им.Фрунзе, которую также окончил с медалью за отличное окончание военного ВУЗа.

Фото: предоставлено Закиром Ташматовым

- Олег прошел службу от командира взвода до заместителя командира бригады в разных военных округах, участвовал в «горячих» точках – Северный Кавказ, Дагестан, Абхазия. Будучи участником боевых действий на Северном Кавказе, представлялся к награждению знаком ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, удостоен медали Суворова. Во время службы сын женился, в браке у него родились четверо замечательных детей. Семья всегда сопровождала его, переезжая из одного гарнизона в другой, - вспоминает с гордостью Закир Ташматов. - Работая с людьми на командных должностях, сын всегда стремился расширить свой кругозор и поэтому в 2014 году заочно закончил Московский государственный гуманитарный университет им. Шолохова, получив диплом юриста по специальности юриспруденция.

ШАГ В БЕССМЕРТИЕ

Олег Ташматов участвовал в боях с самого начала спецоперации на Украине, с момента захвата нашими десантниками стратегически важного аэродрома в Гостомеле. За храбрость, мужество и героизм представлялся к Ордену Мужества и был удостоен медали Жукова.

Оказавшись на южном направлении, Олег Ташматов принял командование силами, сформированными из остатков трех воинских частей на правом фланге значительного по протяженности участка фронта Херсонского направления. Как отмечало командование бригады гвардии, подполковник Ташматов полностью контролировал обстановку на вверенном ему участке передовой линии обороны.

Несмотря на многократное по численности превосходство противника, подчиненные гвардии подполковника Ташматова на протяжении длительного времени успешно отражали многочисленные попытки противника прорвать линию обороны. При этом противнику наносилось мощное огневое поражение из штатного и трофейного оружия. Руководимые им десантники проявили чудеса героизма, стойкость, мужество и отвагу. Случались дни, когда непрерывные атаки хорошо подготовленного противника переходили в рукопашные. В критические моменты боя командир Ташматов сохранял выдержку и хладнокровие. В лучших традициях легендарной крылатой пехоты в характере гвардии подполковника Ташматова проявлялись военная смекалка и особая десантная дерзость.

24 сентября 2022 года во время очередного штурма противника по его командному пункту был нанесен ракетный удар. Оставшиеся в живых подчиненные под непрерывным ракетно-артиллерийским огнем со стороны противника вынесли своего командира из разрушенного КП. Позже он скончался от полученных ранений.

Фото: предоставлено Закиром Ташматовым

«ОТЦОВСКАЯ БОЛЬ ЖИВЕТ РЯДОМ С ГОРДОСТЬЮ ЗА СЫНА»

У Олега Ташматова остались жена и четверо малолетних детей - младшему из них всего полтора года. Подполковник не воспользовался возможностью не ехать на спецоперацию, в соответствии с приказом МО РФ многодетным предоставлялась такая возможность. В огне специальной военной операции он оставался верным своему десантному содружеству до конца.

- Зная своего сына, отговорить его от этого решения у меня язык бы не повернулся. Он перестал бы меня уважать, да и я сам себя бы перестал уважать. Это офицер чести и принял обдуманное решение. Отцовская боль сегодня живет со мной рядом с гордостью за героического сына, - признается Закир Ташматов.

За несколько недель до гибели, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Олег Ташматов был представлен к награждению Орденом Мужества. Награда нашла героя уже после его гибели.

Также по информации, полученной от представителей командования бригады, подполковник гвардии Олег Ташматов был посмертно представлен к награждению Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Фото: предоставлено Закиром Ташматовым

Закир Ташматов уверен – подвиг его сына достоин того, чтобы его увековечили в памяти поколений. Именно поэтому он обратился в Центральный аппарат Общероссийского общественного движения «Ветераны России» с просьбой посодействовать в присвоении Олегу Ташматову посмертно звания Героя Российской Федерации.

- Все, кто сейчас участвует в СВО – настоящие герои, и о их подвигах должна знать вся страна. Мой сын был предан Присяге, своим боевым товарищам и до конца оставался на своем боевом посту. За его заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, выразившегося в грамотном руководстве войсками по удержанию занимаемых рубежей и нанесении превосходящему по численности противнику значительного урона в технике и живой силе, а также проявленного при этом личном героизме, мужестве и отваге при исполнении воинского долга, он достоен того, чтобы его помнили долгие годы, - уверен Закир Ташматов.

"КП-Уфа" приносит искренние соболезнования семье Олега Ташматова.