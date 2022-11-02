Чиновники не стали признавать дом в уфимской Черниковке памятником. Почему это хорошо для всех

Фото: https://vk.com/ufa

В начале октября 2022 года жилой дом по улице Конституции в Уфе отказались признавать «объектом культурного наследия». Хотя он почти ничем не отличается от соседних, признанных таковыми. Соответствующий приказ подписал недавно ушедший с поста руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов.

Согласно документу, часть жилых домов по обе стороны улицы Первомайской от ДК имени Орджоникидзе и до бывшего кинотеатра «Победа» признаны выявленными объектами культурного наследия. Но не памятниками архитектуры, что важно. Один из домов, по улице Конституции, 13, во дворе которого находится фонтан, не был признан вообще никаким объектом. Обычный жилой дом. Что это значит для жителей и для всего микрорайона, разбиралась редакция «КП-Уфа».

Квартал с объектами культурного наследия в Черниковке начинается от ДК имени Орджоникидзе. Фото: Арсен Шаяхметов

АНСАМБЛЬ ЗАСТРОЙКИ

Оказывается, часть уфимской Черниковки уже давно была признана объектом культурного наследия – это так называемый «ансамбль застройки города Черниковска 1950-х годов». Правда, памятниками архитектуры дома в «сталинском» стиле, расположенные в начале улицы Первомайской, так и не стали. В противном случае, чтобы ремонтировать их фасады и даже менять там трубы канализации, пришлось бы нанимать специализированные организации. Да и сам ремонт стал бы реставрацией, со всеми вытекающими последствиями. Например, оплачивать эту работу, между прочим, очень дорогую, пришлось бы самим жильцам. То есть собственникам жилых помещений.

Как бы то ни было, дом на улице Конституции, 13, что прямо напротив ДК имени Орджоникидзе, в «ансамбль застройки» не вошел. Почему эксперты Башкультнаследия пришли к выводу, что это здание не имеет признаков исторической ценности или не может быть объектом культурного исторического наследия, не объясняется. Да и по какому принципу выбирали этот самый ансамбль застройки города Черниковска 1950-х годов тоже не очень понятно. Но нет худа без добра.

Ансамбль застройки города Черниковска 1950-х годов тянется от Дворца Орджоникидзе до бывшего кинотеатра «Победа». Фото: vk.com/oldufa

КАКИЕ ЕСТЬ ПЛЮСЫ

Дело в том, что те же исторические и архитектурные памятник в историческом центре Уфы часто находятся в ужасающем состоянии. Почему огромное количество домов 19-начала 20 века постройки либо разрушаются, либо вовсе лежат в руинах? Потому что там живут обычные люди, у которых нет денег на реставрацию.

Просто так взять и отремонтировать фасад или крышу там нельзя: нужно провести множество экспертиз и нанять специальную организацию с лицензией. Кто сможет по старинным фотографиям восстановить былой облик дома и не навредить ему при этом. А если этого не сделать, то жильцы будут получать штрафы за то, что не отремонтировали свое жилье вовремя. В соответствии с законодательством.

Так почему же отказ включить дом на Конституции, 13, в число объектов культурного наследия – это хорошо? А потому, что, во-первых, никто на жителей обязанности по его ремонту не «скинет», а во-вторых, это решение Башкультнаследия остановит расширение «ансамбля исторической застройки Черниковска» до бесконечности. Ведь в существующих условиях, это не выгодно ни жильцам, ни городским властям.

Обычный дом будут продолжать ремонтировать по программе капитального ремонта. Правда, и снести его могут в будущем спокойно, если вдруг станет аварийным. Но до этого домам в микрорайоне около ДК Орджоникидзе, скорее всего, не один десяток лет.