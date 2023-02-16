Фото с места происшествия

Сегодня днем, 16 февраля, в Уфе местный житель выбросил свою пожилую мать из балкона квартиры на седьмом этаже, а затем покончил с собой. Инцидент произошел в доме по улице Менделеева.

Уфимец выкинул мать из окна и убил себя - что известно?

50-летний Михаил Б. и его 83-летняя мать Лилиана А. проживали в квартире вдвоем. По данным источника «КП-Уфа», мужчина был зависим от наркотиков и вел маргинальный образ жизни. Также известно, что у него есть ребенок, с которым он не живет, – бывшая пыталась взыскать с него алименты. Кроме того, ранее его судили по «наркотической» статье и за кражу.

фото: СК РБ

Из-за чего мужчина убил мать в Уфе

В злополучный день 16 февраля между сыном и матерью произошла ссора, которая привела к трагическим последствиям. Сначала обезумевший Михаил начал выбрасывать из балкона вещи и мебель, а затем вытолкнул оттуда и свою пожилую мать. Все это случилось на глазах у очевидцев, которые стали снимать происходящее на видео еще тогда, когда предметы быта начали падать из дома на улицу. После убийства пенсионерки мужчина покончил с собой.

Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работает заместитель руководителя ведомства Евгений Лагацкий, криминалисты главного управления СК России и полиция.