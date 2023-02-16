В Уфе воришки решили поживиться новенькими айфонами, но набрали лишь пустые коробки

Вместо дорогих смартфонов уфимцам достались лишь пустые коробки и разбитые витрины Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уфе двое предприимчивых воришек решили поживиться новенькими айфонами, вот только вместо дорогостоящих гаджетов унесли с собой только пустые коробки.

Как сообщает издание Mash, парням приглянулся магазинчик по продаже гаджетов на проспекте Октября. Полюбовавшись на стеллажи с красочными коробками новеньких моделей смартфонов и прикинув, сколько можно выручить за пару десятков айфонов, воришки решили вернуться сюда ночью. Камеры видеонаблюдения зафиксировали как двое бравых молодцев, даже не удосужившись прикрыть лица, выламывают дверь, после чего начинают метаться по магазинам и громить стеклянные стеллажи. В какой-то момент парни поняли, что их гениальный план провалился, ведь на витринах выставлены пустые коробки. Тогда, от души выругавшись, они побросали свою добычу и поспешили скрыться. Впрочем, от уголовного преследования воришкам никак теперь не отвертеться, поскольку стоимость разбитых витрин владельцы магазина оценили на 200 тысяч рублей.

В МВД Башкирии также подтвердили и прокомментировали инцидент.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Полицейские ведут поиск злоумышленников, - уточнили в ведомстве.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Похожий случай громкого и неудачного ограбления произошел в начале декабря прошлого года в Сибае. Два бывших сидельца из Салавата решили ограбить ювелирный салон. Для этого, вооружившись пистолетом, они заявились в магазин: пока один на входе отвлекал покупателей, второй напал на продавца с требованием отдать ей наличность и все драгоценности. Правда грабитель не учел, в салоне будет и его владелец, который совершенно не растерялся и буквально голыми руками сначала обезоружил бандита, а потом скрутил его и удерживал до приезда полиции. В беседе с «Комсомолкой» Виталий Климов признался, что на тот момент не чувствовал ни капли страха, а лишь переживал, чтобы не пострадала его сотрудница.

А вот неудачливых грабителей задержали и отправили под стражу, возбудив уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы.