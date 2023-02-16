Жители Башкирии в 2022 году стали больше пить и по-прежнему предпочитают водку

Всего за 2022 год жители Башкирии купили в магазинах 5,16 млн декалитров алкогольных напитков всех видов Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Башкирии за 2022 год купили больше крепкого алкоголя, чем за 2021-й.

По данным Минторга, на территории Башкирии в 2022 году Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) зафиксировала рост продаж алкогольной продукции. В официальную статистику, естественно, не попали объемы спиртного, проданного «из-под полы», а также нелегальный контрафактный алкоголь и самодельные спиртные напитки.

Всего в прошлом году жители Башкирии купили в магазинах 5,16 млн декалитров (1 декалитр = 10 литров) алкогольной продукции всех видов. Это на 4,2% больше, чем в 2021 году – в позапрошлом году продажи всех видов спиртного составили 4,95 млн декалитров. Одной только водки в 2022 году в республике продали 2,45 млн декалитров, тогда как в годом ранее 2,33 млн декалитров.

Что касается самых популярных видов алкогольных напитков в Башкирии, то жители региона по-прежнему предпочитают именно водку. В общем объеме продаж спиртного на составила 47%. На втором месте по продажам вино – 31%.

- При этом в последние годы наблюдается динамика роста доли продаж ликеро-водочных изделий, шампанских вин, что свидетельствует о смещении потребления в сторону менее крепких алкогольных напитков, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе министерства торговли и услуг Башкирии.

Также в Минторге рассказали, в каких районах республики в прошлом году алкоголя покупали больше всего. Условно самыми пьющим районом Башкирии стал Гафурийский – там за 2022 год реализация спиртного увеличилась на 14,2%. Выросли продажи почти во всех городах районах, но меньше всего рост был зафиксирован в Калтасинском районе. Там продажи алкоголя выросли на 1,1%.

Однако в четырех районах Башкирии в прошлом году наблюдалось снижение объемов продажи алкоголя. В Бураевском районе объем проданного спиртного в 2022 году снизился на 0,5% меньше, чем годом ранее, в Краснокамском районе на 0,3%, в Чекмагушевском на 0,3% и в Дюртюлинском на 0,2%.

К слову, за счет торговли алкоголем бюджет Башкирии в 2022 году пополнился на 12,3 млрд рублей. Это на 1,2 млрд рублей или на 10,6% больше, чем в 2021 году, пояснили «КП-Уфа» в Минторге республики. Больше всего денег в казну поступило в виде налогов и акцизов от пивоваров – 7,8 млрд рублей, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Акцизы на крепкий алкоголь выросли почти на четверть и составили 4,5 млрд рублей.