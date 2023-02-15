На что тратили деньги жители Башкирии в 2022 году и как изменились цены

За 9 месяцев 2022 года жители Башкирии потратили на продукты 568,8 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве торговли и услуг Башкирии специально по запросу «КП-Уфа» рассказали, как изменились цены на продукты питания и непродовольственные товары в республике за девять месяцев прошлого года. Итоги роста и снижения цен в 2022 году подводить пока рано - полные статистические данные придут чуть позже.

Какие продукты питания за 9 месяцев прошлого года в Башкирии подорожали сильнее всего, а какие и вовсе подешевели? Какие товары пользовались наибольшим спросом у жителей республики в прошлом году?

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ

По данным Минторга Башкирии, всего в 2022 году продукты питания, напитки и табак составили 50,6% оборота розничной торговли. Жители республики потратили на них 568,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 95,3% к январю-декабрю 2021 года. Проще говоря, еду, напитки и табачные изделия покупали чуть меньше, чем в позапрошлом году.

Какие продукты жители Башкирии в 2022 году покупали чаще всего? По данным статистики за 9 месяцев 2022 года наибольшая доля продаж приходится на мясо и мясные продукты – 23,8%, хлеб и хлебобулочные изделия — 10,8%, пищевые масла и жиры — 9,4%, кондитерские изделия — 8,4%, молочные продукты — 6,9%, чай, кофе, какао — 5,5%, свежие овощи — 4,2%.

В данном случае в статистику попали данные крупных и средних магазинов, подчеркнули в региональном Минторге. То есть не учитываются объемы продажи продуктов, которые покупали у частников на рынках и ярмарках.

За 9 месяцев 2022 года по сравнению с январем-сентябрем 2021 года жители Башкирии стали покупать больше свежего картофеля – рост на 15,6% (потратили на этот продукт около 10,2 млрд рублей), макаронных изделий – на 5,7% (рост до 5,3 млрд рублей), кондитерских изделий – на 5,4% (до 34,3 млрд рублей), яйцо столовое – на 4,8% (до 8,4 млрд. рублей), чай, кофе, какао — на 4,5% (до 22,4 млрд. рублей), пищевые масла и жиры — на 3,8% (до 38,2 млрд. рублей), муку — на 3,4% (до 8,6 млрд. рублей) и табачные изделия — на 3,2% (до 13,2 млрд. рублей).

Самым популярным продуктом питания в 2022 году у жителей Башкирии стало мясо Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За тот же период жители республики стали меньше покупать рыбу и морепродукты – на 1,4% по сравнению с январем-декабрем 2021 года. На эти продукты покупатели потратили до 13,7 млрд рублей. Также на 1,2% стали меньше покупать соли (потратили до 1 млрд рублей), сахара – на 1,1% (купили на 9,7 млрд рублей), на 0,6% упали продажи молочных продуктов (до 28,2 млрд рублей).

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Что касается непродовольственных товаров, то за 9 месяцев 2022 года жители Башкирии потратили на их покупку 556,2 млрд рублей. Согласно данным статистики, по сравнению с тем же периодом 2021 года падение оборота розничной торговли этой категории товаров в сопоставимых ценах составило 4,7%.

Какие непродовольственные товары жители Башкирии стали покупать чаще в январе-сентябре 2022 года? Рост продаж больше всего пришелся на бензин - на 18% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Также стали больше покупать мужской, женской и детской одежды – объемы продаж выросли на 14,2%. Далее идут лекарственные средства — 9,1%, обувь — 8,5%, легковые автомобили — 8,1%, дизельное топливо — 7,5%, строительные материалы — 6,5%, косметические и парфюмерные товары — 5,1% и бытовые электротовары — 4,3%.

Как сообщает пресс-служба министерства торговли и услуг Башкирии, за 9 месяцев 2022 года отмечается рост продаж на 26,2% осветительных ламп (до 100 млн рублей), на 6,9% на велосипеды (до 0,8% млрд рублей), дизельное топливо — на 6,4% (до 21,1 млрд. рублей), лекарственные средства — на 0,8% (до 25,7 млрд. рублей), бытовую химию — на 0,3% (до 7,0 млрд. рублей).

За этот же период времени наблюдается падение продаж некоторых видов товаров. Например, в январе-сентябре 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года на 51,3% упали продажи легковых автомобилей. Всего же за это время жители Башкирии приобрели легковушек на сумму порядка 22,9 млрд рублей.

Самый популярный непродовольственный товар 2022 года в Башкирии - бензин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снизились также продажи тканей на 47,4% (до 0,3 млрд рублей), нательного белья — на 32,9% (до 3,7 млрд рублей), изделий из меха — на 31,8% (до 2,3 млрд рублей), продажи автомобильных запчастей и принадлежностей упали на 31,5% (до 2,3 млрд рублей). Фотоаппаратуру и фототовары жители республики стали меньше покупать на 31,1% (продажи упали до 0,1 млрд рублей) и мебель — на 30,4% (до 4,0 млрд рублей).

КАК МЕНЯЛИСЬ ЦЕНЫ

Как отметили в Минторге Башкирии, за 9 месяцев 2022 года по сравнению с январем-сентябрем 2021 года подешевели некоторые продукты питания. Так, свежая белокочанная капуста подешевела на 62,82%, картофель на 41,65%; морковь на 26,1%; крупа гречневая-ядрица на 6,29%; куры охлажденные и мороженые на 4,91%; бананы на 2,69%; свинина (кроме бескостного мяса) на 2,19%; лук репчатый на 1,8%.

В свою очередь, при сравнении цен за 9 месяцев 2021 и 2022 года по данным Росстата подорожал на 32,38% сахар-песок, на 25,32% печенье, на 22,33% пищевая соль, чай черный байховый на 21,49%; говядина (кроме бескостного мяса) на 20,33%; баранина (кроме бескостного мяса) на 17,94%.

Среди непродовольственных товаров также были те, что подешевели за первые 9 месяцев 2022 года. Так на 28,26% подешевели древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты, смартфоны за это время стали в среднем дешевле на 5,19% и доска обрезная потеряла в цене 0,77%.

Как отметили в Минторге Башкирии в это же время на 56,28% подорожало хозяйственное мыло, новые легковые автомобили иностранной марки в среднем на 49,28%, спички на 45,63%, женские гигиенические прокладки на 44,13%, зубная паста подорожала в среднем на 31,84%, стиральный порошок на 28,15%, а туалетная бумага стала дороже на 30,3%.

Рыбу и ракообразных жители республики в прошлом году стали покупать меньше Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЧЕМУ РОСЛИ ЦЕНЫ

В чем же причина роста цен на некоторые товары в Башкирии в 2022 году? Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе министерства торговли и услуг республики, на некоторые продукты питания, особенно на плодоовощную продукцию, рост цен носит сезонный характер.

- В 2022 году основной рост цен пришелся на март. Это связано с разрывом логистических и производственных цепочек, сокращением импортных поставок отдельных товаров на фоне введенных внешних санкционных ограничений, и, как следствие, всплеском спроса на отдельные группы товаров длительного пользования и хранения, - пояснили «КП-Уфа» в Минторге Башкирии.

По данным министерства, на рост цен повлияли изменения условий оплаты и сложности расчета валютой с зарубежными партнерами. Эта проблема затронула как продуктовый, так и непродовольственный рынок.

- При этом, с мая наблюдалось незначительное снижение индекса потребительских цен (дефляция), поскольку производители, поставщики и торговые сети сформировали новые транспортные цепочки, нашли пути, а также новых поставщиков в дружественных и нейтральных странах, - отметили в пресс-службе министерства.

Велосипеды вошли в топ-з самых популярных непродовольственных товаров у жителей Башкирии Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПЕРЕБОИ С ПОСТАВКАМИ

Весной-летом 2022 года некоторые виды импортных товаров, как продовольственных, так и непродовольственных стали исчезать с полок магазинов. В Минторге Башкирии объяснили причины этого явления.

- Перебои с поступлением некоторых видов зарубежных как продовольственных, так и непродовольственных товаров на полки магазинов Башкортостана носили временный характер. В первую очередь, они были связаны с нарушением сложившихся логистических цепочек и опасениями поставщиков попасть под вторичные санкции, - пояснили в министерстве.