В Уфе вывалили гору мусора на улицу и просят за это заплатить

Скриншот видео с улицы Парковой

Необычный случай произошел на улице Парковая в Октябрьском районе города Уфы. В начале февраля посреди бела дня мусоровоз остановился и вывалил все содержимое прямо на улицу. На происходящим смотрели удивленные горожане. Позже на место подъехала другая машина и собрала весь мусор. Что это было, осталось загадкой для местных жителей.

Разгадка стала известна позднее – между собой поспорили МУП «Спецавтохозяйство» Уфы и компания-подрядчик, которая помогает ей в уборке города. Первый мусоровоз принадлежал подрядчику, а убрать за ним приехал уже представитель муниципального предприятия.

Все произошедшее – своего рода месть, так как ранее МУП не принял привезенный мусор. Дело в том, что каждый такой мусоровоз должен отчитываться, откуда привезен мусор, а подрядчик, как заявляют в МУП, этого не делал. Иными словами - подрядчика заподозрили в том, что якобы они просто привозят мусор для отчетности и не выполняют свою непосредственную работу.

В ответ подрядчик через арбитражный суд требует признать муниципальное предприятие банкротом, так как задолженность перед ним составляет около 35 млн рублей: такова сумма за всю работу компании. Примечательно, что вываленный на улицу мусор тоже входит в эту задолженность.

МУП тем временем продолжает настаивать на своем, что акты выполненных работ сфальсифицированы, а к работе подрядчика есть масса вопросов:

- Муниципальное предприятие направило ряд заявлений в федеральные и республиканские силовые ведомства на предмет проведения проверки и дачи законной оценке действиям должностных лиц компании-подрядчика, предоставивших в Арбитражный суд сфальсифицированные акты, содержащие ложные сведения об объемах оказанных услуг в целях необоснованного обогащения, - рассказал источник в МУП «Спецавтохозяйство» города Уфы.

Кстати, ранее министр экологии республики Нияз Фазылов на заседании комитета по экологии Курултая Башкирии заверил, что муниципальное предприятие не является банкротом и у него достаточно возможностей для погашения задолженности.

«Комсомольская правда» продолжит следить за историей.