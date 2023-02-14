«Салават Юлаев» вышел в плей-офф

Уфимцы оформили четвертую победу подряд. Фото: ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» вновь нащупал свою игру и в концовке регулярного чемпионата вступил на победную серию. Матч против «Сочи» не обещал быть легкой прогулкой, но особых шансов соперник не получил – 1:4 в пользу башкирских хоккеистов.

Особенно ярко себя проявил Сергей Шмелев, который поучаствовал в трех забитых голах, отметившись ассистентскими баллами. Забивали же Башкиров, Науменков, Коледов и Хмелевский.

- Начали хорошо, затем во втором периоде немного упустили соперника, играя в меньшинстве. Забили две шайбы в большинстве, это важно. К сожалению, одну пропустили. А дальше спокойно довели игру до победы, - провел послематчевый экспресс-анализ один из герой встречи Даниил Башкиров. К слову, нападающий забил впервые за 13 последних игр.

Данная победа получилась очень важной, так как обеспечила «Салавату Юлаеву» место в плей-офф. По итогам тура клуб застыл на шестой строчке «Востока» и ниже восьмерки теперь не упасть. Это обстоятельство стало еще своеобразным подарком главному тренеру Виктору Козлову, который 14 февраля отпраздновал свой день рождения – специалисту исполнилось 48 лет.

Кто может стать первым соперником «Салавата Юлаева» в играх навылет? Вот на этот вопрос ответа пока даже близко нет. Целых пять восточных команд набрали примерно равное количество очков. Уфимцы при удачном раскладе и хорошей игре в заключительных турах могут даже вскочить на вторую строчку. Тем более со всеми оппонентами придется столкнуться в пяти последних играх регулярки. Но это испытание обещает быть не из легких, так как каждый хочет оказаться как можно выше.

- По соперникам в плей-офф предпочтений нет. Если посмотреть на Восточную конференцию, то все играют в хороший хоккей. Главное, чтобы мы были готовы физически и психологически. Важно, чтобы мы могли показать свой хоккей, - высказал свою точку зрения главный тренер Виктор Козлов.

Плей-офф на «Востоке» стартует 1 марта.