Год без рецидивов: как сейчас живет малыш из Башкирии, которому под Новый год поставили смертельно опасный диагноз

Фото: vk.com/pomogite_tairu

«Комсомолка» не раз писала о маленьком и очень мужественном мальчике из Башкирии, который в 2 года столкнулся с очень опасным и редким заболеванием, но смог победить болезнь и не потерять зрение. Напомним, что в конце 2019 года отец Таира Кулгунина заметил странное свечение в глазу ребенка. 30 декабря, когда все готовились к новогодним праздникам, родителей огорошили страшной новостью, что у их сына подозревают онкологию. Все надеялись, что врачи ошиблись, но обследование подтвердило, что у Таира развивается ретинобластома (рак сетчатки глаза) последней стадии.

Так Таир вместе с мамой оказался в московском онкологическом центре. Врачи отмечали, что химиотерапия плохо справляется с агрессивной опухолью и, скорее всего, потребуется удаление глаза. Но родители решили искать другой вариант спасения сына и обратились в швейцарскую клинику. Чудо действительно произошло: профессорам клиники удалось сохранить глаз и даже более того – частично вернуть зрение. Конечно, родителям и Таиру пришлось многое пройти: проблемы с границами из-за коронавируса, частые разлуки с близкими, рецидив болезни, химиотерапии, операции на сетчатке глаза и по замене хрусталика. Но самое главное, что малыш все же пошел на поправку. Теперь Таир уже ходит в детский сад и занимается танцами, а в прошлом году вместе с семьей переехал в Подмосковье.

- У нас все хорошо. Недавно были в клинике на контрольном обследовании – по опухоли стабильно. Мы уже год без рецидивов! Почистили лазером заднюю капсулу хрусталика, чтобы улучшилось зрение и лучше просматривалось глазное дно, нам прописали капли и отпустили домой на 2 месяца, - делятся в соцсетях радостными новостями о самочувствии сына родители Таира.

"КП-Уфа" желает скорейшего и полного выздоровления Таиру Кулгунину.