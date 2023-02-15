Как улучшение сервиса на АЗС «Башнефти» способствует развитию туризма в республике

На АЗС «Башнефти» на самых популярных туристических маршрутах можно перекусить и найти необходимые товары для путешествия

Развитие придорожного сервиса на заправочных станциях, расположенных на самых популярных туристических маршрутах в Башкирии, способствует увеличению туристического потока в республику. Свой вклад в развитие туристической инфраструктуры вносит АНК «Башнефть», входящая в «Роснефть». О том, как башкирские нефтяники помогают индустрии внутреннего туризма, в материале «Комсомолки».

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Недавно в Уфе состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова с представителями туристической индустрии, где обсуждались вопросы развития туристического потенциала республики. На совещании подвели промежуточные итоги реализации в регионе национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также обозначили дальнейшие направления развития отрасли.

Как отметил глава республики, чтобы увеличить число туристов, желающих посетить Башкирию, необходимо вкладываться в развитие инфраструктуры. На данный момент регион пока находится в фазе развития, но в ближайшие годы должен превратиться в привлекательный регион для туристов – как местных жителей, так и для гостей из других регионов.

-У нас есть уникальные природные особенности, много исторических и архитектурных памятников. И сегодня мы стараемся открывать республику прежде всего для наших жителей, многие из которых не знают всех красот малой Родины, - заявил Радий Хабиров.

Практически все самые популярные и интересные памятники природы и архитектуры в Башкирии расположены вблизи автомобильных дорог. Чтобы путешествие к месту отдыха было комфортным и легким, нужно развивать придорожный сервис. Тогда и туристов в республику будет приезжать больше. К такому выводу уже давно пришли участники индустрии гостеприимства.

В ассортименте придорожных магазинов на заправках «Башнефти» более тысячи наименований товаров

ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

С 2020 года, когда в Башкирии стартовал национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», компания «Башнефть» постепенно переформатировала 116 своих заправочных станций. Чтобы туристы смогли не только заправиться, но и приобрести необходимые в дороге товары, на АЗС были открыты минимаркеты, а где-то и полноценные магазины с кафе.

18 магазинов на АЗС «Башнефти» были открыты на самых популярных туристических направлениях республики. А всего на дорогах регионального и федерального значения работают 180 заправочных станций компании, где путешественникам предлагается широкий выбор продовольственных и непродовольственных товаров свыше тысячи наименований. На 162 АЗС компании можно выпить горячий чай или кофе, а на 30 заправках представлен широкий ассортимент готовых блюд и выпечки.

Так что же можно найти в магазинах на АЗС «Башнефти»? Водитель и его пассажиры, путешествующие по республике на автомобиле, могут приобрести здесь практически все, что может пригодиться в пути. Это и безалкогольные напитки и мороженое, различные мелочи, необходимые в дороге, а также товары для обслуживания машины, такие как автомасла и другие технические жидкости. На 189 заправках компании, расположенных на федеральных и региональных трассах оборудованы теплые санузлы.

Уникальные туристические объекты разбросаны по всей Башкирии и от того, насколько комфортным будет путешествие по просторам нашей республики, зависит количество гостей из других регионов и даже из-за рубежа. Благодаря придорожному сервису на АЗС «Башнефти» многие из них посоветуют знакомым посетить наш регион или сами приедут к нам в гости повторно.

На 189 заправках компании, расположенных на федеральных и региональных трассах оборудованы теплые санузлы

КСТАТИ

Оператором АЗС «Башнефти» является дочернее общество компании - «Башнефть-Розница». Организация управляет 541 автозаправочной станцией в 15 регионах России. В прошлом году в управление компании были переданы три газозаправочные станции: две расположены в Оренбургской области, еще одна – в Удмуртии.

Сегодня на АЗС «Башнефти» можно приобрести высококачественное топливо, произведенное на нефтеперерабатывающем комплексе компании. В ассортименте бензины экологического класса «Евро-5» и «Евро-6», дизельное топливо и бензины собственной марки ATUM.