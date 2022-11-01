БСК приняла участие в 25-ой юбилейной Международной выставке химической промышленности и науки «Химия -2022»

Фото предоставлено БСК

Укрепление взаимосвязей с российскими и зарубежными компаниями, обретение новых партнеров – важная задача, стоящая перед предприятием. Башкирская содовая компания – постоянный участник разнообразных платформпо обмену опытом и наработке новых связей.

В дни работы Международной выставки химической промышленности и науки «Химия – 2022»участники делятся уникальным опытом работы в новых экономических условиях, а также проектами импортозамещения. В частности, дочернее предприятие БСК «Эколь» нарастило производство стиральных порошков в эконом-сегменте, освоило выпуск детского стирального порошка. География продаж моющих средств «Эколь» охватывает весь Урал, Москву и область, Кавказ и ряд других регионов.

Ключевыми задачами БСК, как и других отечественных промышленных предприятий, являются импортонезависимость в решении вопросов технологического развития, выход на альтернативные рынки сбыта продукции, улучшение логистики, чтобы продолжать успешную деятельность по промышленному производству и реализовывать программу модернизации.

- В современной экономической ситуации особенно важно наращивать новые контакты. Как уже известно, большая часть продукции, выпускаемой БСК, была включена в 8-ой пакет санкций, что, безусловно, отразится на нашем предприятии. Поэтому сейчас особое внимание уделяется поискуновых партнеров, в нашем случае, это Бразилия, страны Азии, Латинской Америки. А Международная выставка «Химия – 2022» - это отличная платформа для подобного обоюдовыгодного общения, - прокомментировал участие компании в выставке генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов.

Фото предоставлено БСК

В рамках выставки БСК представила масштабный стенд с футуристическими элементами, подвесами и пилонами – современное и оригинальное решение демонстрации продукции. Вместо стекла – акрилайт, на котором изображены подсвеченные химические формулы. К каждому пилону предоставленатач-панель: задействованы мультимедийные технологии с интегрированием светодиодных модулейв конструкции стенда. На них можно просмотреть информацию о продукции компании: кальцинированной и каустической соде, соляной и серной кислотах, гидрокарбонате натрия, хлористом кальции и др.

Инновации и современный подход к производству отражает нетривиальное интерактивное решение стенда. На основном видеоэкране выводится традиционный персонаж БСК - «Содик». Ожившая пачка пищевой соды взаимодействует с гостями и участниками выставки.Симбиоз светодиодных модулей нового поколения, деревянных конструкций и флористического оформления отражает эко-стиль компании.

Посетители стенда смогут не только ознакомиться с деятельностью предприятия, но и получить технические консультации, узнать о новых разработках БСК.

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