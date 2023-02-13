В частном доме под Уфой двое бандитов связали супругов и избивали их, требуя деньги

Двое 45-летних мужчин в масках и с ножом напали на семейную пару в садовом домике. Фото: МВД по РБ

Накануне в частном доме неподалеку от Уфы, произошел случай, похожий на сюжет криминальной драмы. Двое злоумышленников напали с ножом на семейную пару, связали их и стали избивать, требуя деньги. Почему вообще неизвестные решили, что в дачном домике может храниться что-то ценное, теперь предстоит выяснить сотрудникам МВД по Башкирии. Сейчас отец семейства находится на больничной койке с переломами, а подозреваемые в преступлении - под стражей.

ВНЕЗАПНОЕ НАПАДАЕНИЕ

В один из обычных февральских дней 55-летняя женщина и ее 56-летний супруг приехали в свой садовый дом в СНТ «Рябинушка» в Уфимском районе Башкирии. По данным собственного источника «КП-Уфа» семейная пара проживает там постоянно, в том числе зимой. Кроме них в этих же садах живут и другие семьи. По другим данным, муж с женой приехали на дачу на выходные.

Обычный и ничем непримечательный зимний день внезапно превратился в кошмар, когда на пороге домика появились двое 45-летних мужчин в масках, вооруженные большим ножом. В тот момент женщины в доме не было, она ушла в гости к соседке. Ее ничего не подозревающий супруг спокойно занимался своими делами на втором этаже. Он то и стал первой жертвой злоумышленников.

Как сообщили в МВД по Башкирии, сначала неизвестные потребовали от хозяина дома все наличные, но получили отказ. Тогда злоумышленники напали на мужчину и стали избивать его, попутно повторяя своих требования. Отчаявшись, мужчина заявил, что готов доказать им полное отсутствие у него каких-либо ценностей. Нападавшие от этого только разозлились. Они связали мужчину и надели на него наручники.

В этот момент на свою беду в дом вернулась супруга. Неизвестные стали избивать ее прямо с порога, а затем также связали и бросили в комнату к мужу. В перерыве между побоями злоумышленники продолжали требовать от супругов деньги. Неизвестно чем бы закончилась эта попытка разбоя, если бы не друзья семьи, приехавшие навестить супругов.

Сейчас подозреваемые в разбойном нападении находятся под стражей. Фото: МВД по РБ

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

В тот злополучный вечер другая семейная пара приехала в гости к потерпевшим. Когда к садовому домику подъехала машина и оттуда вышли несколько человек, злоумышленники почувствовали, что пора уходить. Возможно, они испугались возможных свидетелей, а может быть поняли, что никаких ценностей заполучить прямо здесь и сейчас не получится, вот и решили сбежать. Открыли окно и выскочили в него, скрывшись в неизвестном направлении.

Войдя в дом, гости увидели избитых и изможденных супругов и немедленно вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место медики отвезли мужчину в больницу – он получил несколько серьезных травм. Его жене оказали медицинскую помощь на месте.

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Вскоре сотрудники полиции вышли на след предполагаемых разбойников. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, подозреваемые в преступлении чудом «засветились» на камерах наружного наблюдения. В итоге, их задержали в другом населенном пункте Уфимского района, недалеко от места преступления.

В пресс-службе МВД по Башкирии отмечают, что на данный момент по факту разбоя с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело, а сами злоумышленники находятся под стражей. Свою вину они не признали. Известно, что один из них уроженец Ишимбая, а другой родом из Уфы.

Источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах рассказал, что уфимец был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но на данный момент судимость погашенная. На судебном заседании, где избирали им меру пресечения, ни один из подозреваемых не проронил ни слова. В ходе следствия они заявили, что выбрали именно эту семью для нападения случайно. Расследование уголовного дела продолжается.